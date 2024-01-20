Лапорт о Саудовской Аравии: «В плане качества жизни я ожидал другого. В Эр-Рияде проводишь в машине по три часа в день из-за пробок»

Эмерик Лапорт высказался о жизни в Саудовской Аравии, сказав, что ожидал другого.

– Игроки говорят в раздевалке о жизни в стране?

– Честно говоря, многие из нас приехали сюда не только ради футбола. Многие довольны, но я смотрю шире – не только на финансы и тому подобное.

В плане качества жизни я ожидал чего-то другого, потому что здесь проводишь в машине три часа в день [из-за пробок], поэтому жизнь в Эр-Рияде – это трата времени в машине.

– Этот город утомляет, не так ли?

– У жизни здесь есть очень хорошие стороны и много других плохих. Торговые центры действительно впечатляющие. Они внимательны к деталям, у них много вещей для детей, все чисто.

Но, как я уже говорил, если вам нужно куда-то поехать и придется провести полтора часа в машине, лучше не ехать. Трафик – это негативный момент. Трафик здесь – это негативный момент, – сказал защитник « » .