Лапорт о Саудовской Аравии: «В плане качества жизни я ожидал другого. В Эр-Рияде проводишь в машине по три часа в день из-за пробок»

Теги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эмерик Лапорт Футбол

Эмерик Лапорт высказался о жизни в Саудовской Аравии, сказав, что ожидал другого.

– Игроки говорят в раздевалке о жизни в стране?

– Честно говоря, многие из нас приехали сюда не только ради футбола. Многие довольны, но я смотрю шире – не только на финансы и тому подобное.

В плане качества жизни я ожидал чего-то другого, потому что здесь проводишь в машине три часа в день [из-за пробок], поэтому жизнь в Эр-Рияде – это трата времени в машине.

– Этот город утомляет, не так ли?

– У жизни здесь есть очень хорошие стороны и много других плохих. Торговые центры действительно впечатляющие. Они внимательны к деталям, у них много вещей для детей, все чисто.

Но, как я уже говорил, если вам нужно куда-то поехать и придется провести полтора часа в машине, лучше не ехать. Трафик – это негативный момент. Трафик здесь – это негативный момент, – сказал защитник «Аль-Насра» Лапорт.

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49 комментариев
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Однажды на МКАДе я стоял в пробке 8 часов. Когда "неожиданно" выпал снег.
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+49
Это он ещё не видал пробки Москвы:)
+51
-10
+41
Ответ Tristan...
Спасибо скажи, что не на верблюде ждать приходится
Ну после этих интервью он походу реально на верблюде домой поедет
+23
-4
+19
Ответ Отец Абду
Это он ещё не видал пробки Москвы:)
вспомнилось как Спратак попав в пробку на матч еврокубка поехал в итоге всей командой на метро
+15
-2
+13
"Честно говоря, многие из нас приехали сюда не только ради футбола" - да ну, быть такого не может
+12
0
+12
Ответ Отец Абду
Это он ещё не видал пробки Москвы:)
По три часа в пробках Москва уже не стоит. Если только в декабре.
+15
-4
+11
Ответ savik-A.M.
вспомнилось как Спратак попав в пробку на матч еврокубка поехал в итоге всей командой на метро
Матч с Интером был
+8
0
+8
Он что уйти из клуба хочет?)
+10
-2
+8
Ответ Антон Фалафель
Однажды на МКАДе я стоял в пробке 8 часов. Когда "неожиданно" выпал снег.
Как-то после работы из Люберец в Кубинку 13 часов ехали, лето-дачный сезон. Из Тая летел 11ч
+10
-3
+7
На метро пускай ездит, с его зарплатой можно даже отдельный вагон купить
+6
0
+6
Он никогда в Париже не был? Там тоже самое, поэтому многие пешком или общественным/ подземный транспортом перемещаются. Для столицы страны это как бы норма.

В европейских столицах с этим лучше по одной простой причине: правительства специально ограничивают количество автомобилей в городах, стимулируя развитие пешеходных зон и общественного транспорта.

А в американских городах вроде ЛА, Нью-Йорк или Сан - Франциско с пробками ещё большие проблемы.

Лапорт первый раз живёт в городе с несколькими миллионами населения? Это ведь проблема абсолютно всех миллионников.
+7
-2
+5
Ответ Антон Фалафель
Однажды на МКАДе я стоял в пробке 8 часов. Когда "неожиданно" выпал снег.
Однажды ехал по Киевке после пар на Юго-Западной в область, ехать в обычное время 40 минут в район Голицыно, ехал так же 8 часов. Все тот же «неожиданный» снег :)
+7
-3
+4
А где сейчас нет этих пробок? Наверное во всех больших городах присутствуют(разве что где-то большие а где-то очень большие)
+3
0
+3
Ответ gukmamop
На метро пускай ездит, с его зарплатой можно даже отдельный вагон купить
Метро в Саудовской Аравии...очень мало такого там. Вроде на сегодняшний день функционирует только в одном городе,если память не изменяет.
+3
0
+3
экономный француз даже местного водителя не нанял?
+4
-2
+2
Ответ хавбек+
экономный француз даже местного водителя не нанял?
И как это поможет пробкой ?
+3
-1
+2
Ответ encaro_one
По три часа в пробках Москва уже не стоит. Если только в декабре.
многие направления от снегопада становятся и на больше) элементарно щелковское шоссе) с окна дома наблюдаю часто это) как в 2 полосы сужается 4-х полосная дорога и как с двух сторон мкада в эти же 2 полосы) и стоят они очень долго
+3
-1
+2
В Москве каждый год снег приходит неожиданно. Можно стоять по 3-4 часа. Снег выпал 3 дня назад; всем пофигу, ничего не чищено, горы грязного снега и т.д. Отличие разве, что в общественном транспорте. Которого у арабов там особо нет
+1
0
+1
Ответ Отец Абду
Это он ещё не видал пробки Москвы:)
В Москве хоть водить умеют) у арабов с вождением и дорогами проблемы
+2
-1
+1
Ответ Отец Абду
Это он ещё не видал пробки Москвы:)
в последнее время пробки поуменьшились, дороги развиваются
+10
-9
+1
Спасибо скажи, что не на верблюде ждать приходится
+5
-4
+1
Можно "Пешкарусом" добраться без пробок.
+1
0
+1
Скажи спасибо что ты не кот в плацкарте РЖД 😿
+1
0
+1
Щегол, еще в Реутов из Москвы в будни не гонял после 18
+2
-1
+1
Ещё один приготовился выкупать себя и уходить в Аякс?🤓
+1
0
+1
Москвичи улыбнулись
+2
-1
+1
Ответ savik-A.M.
да , тогда там "зубастик " Роналдо все сделал
Не , это когда Штранцель на первых минутах привёз, так 0:1 и закончили
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Ответ Sporno
Метро в Саудовской Аравии...очень мало такого там. Вроде на сегодняшний день функционирует только в одном городе,если память не изменяет.
В Эр -Риаде народу примерно как в Лондоне оказывается живет. Но можно легко представить, что люди там предпочитают машины, а не общественный транспорт.
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Ответ ta-tosha
Купите себе расходную восьмерку или девятку для езды в трафиковые дни. И просто бросайте ее возле первого метро - потом как нибудь заберете, она нафиг никому не нужна. Я так делал еще 10-15 лет назад
Ну это годы учебы в университете, ездил с области, тогда у меня первое метро было Тропарево (только открывалось), университет был в 5 минутах пешком, не было смысла.
А теперь я уже и живу около метро, и работа около метро, но все равно себя избаловал и всегда за рулем.
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Это он ещё в Москве не был
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