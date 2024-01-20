Хендерсон о саудовской лиге: «Многим хотелось бы, чтобы я критиковал ее, но это конкурентный чемпионат, там есть борьба. Просто порой в жизни что-то не складывается»

Теги высшая лига Нидерланды Аякс высшая лига Саудовская Аравия Джордан Хендерсон Аль-Иттифак Футбол

Джордан Хендерсон оценил уровень лиги Саудовской Аравии.

«Думаю, многим хотелось бы, чтобы я сидел тут и критиковал саудовскую лигу и все, что ее сопровождает. Но этого точно не произойдет, я не собираюсь так поступать.

Я глубоко уважаю лигу, фанатов клуба, людей, которые проявили истинное гостеприимство. К несчастью, порой некоторые вещи в жизни просто не складываются. И в футболе, и в жизни в целом. Я принял решение. 

Как только я узнал об этой возможности, я тут же решил, что это будет лучшим шагом для меня и моей семьи в этот момент. Если кто обиделся или расстроился из-за этого, это моя вина. Приношу извинения за это, я не стремился этого добиться.

Теперь я хочу смотреть вперед и сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом проявить себя в «Аяксе» как футболист.

Это (саудовская лига –  Sports.ru) все еще конкурентная лига, там есть борьба. Я почувствовал, что это (переход в «Аякс» – Sportrs.ru) будет правильным следующим шагом в моей карьере, хотел это сделать. Это было важное решение, учитывая, сколько времени я провел в Саудовской Аравии, но они проявили уважение к этому решению. Благодарен, что все сделали в правильном ключе. Все пожали руки, и мы двинулись дальше», – заявил полузащитник «Аякса», недавно покинувший «Аль-Иттифак».

Да-да, Хендерсон лицемерил, но поплатился. Мне его жаль

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16 комментариев
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Да что он говорит то? тут эксперты со спортса все уже про лигу знают. Им даже кусочка матча посмотреть не понадобилась,чтобы составить свое профессиональное мнение. Гиганты мысли!
+38
-16
+22
зашёл не в ту дверь?
+15
-2
+13
Как Клопп предложил статус ротируемого футболиста после отвратного сезона и падения эффективности, так он рубил правду-матку. А как надоело жить в дыре за астрономические деньги, так сразу уважение
+9
-3
+6
Ответ TeddyLasso
Как Клопп предложил статус ротируемого футболиста после отвратного сезона и падения эффективности, так он рубил правду-матку. А как надоело жить в дыре за астрономические деньги, так сразу уважение
Так в итоге довольно выгодно получилось обновили полузащиту за деньги СА
+6
-1
+5
Ответ Инна Банюк
Да что он говорит то? тут эксперты со спортса все уже про лигу знают. Им даже кусочка матча посмотреть не понадобилась,чтобы составить свое профессиональное мнение. Гиганты мысли!
Просто эксперты со спортса не ограничены контрактом и могут смотреть объективно
+5
-1
+4
А еще они должны мне денег, поэтому у них отличный чемпионат - добавил Хендерсон
+3
-1
+2
Ответ Инна Банюк
Да что он говорит то? тут эксперты со спортса все уже про лигу знают. Им даже кусочка матча посмотреть не понадобилась,чтобы составить свое профессиональное мнение. Гиганты мысли!
Успокойтесь, Инна
+7
-5
+2
Все таки при разрыве контракта был пунктик о том, что бы лишнего ничего не сказанул Хендо
+1
0
+1
Ответ TeddyLasso
Как Клопп предложил статус ротируемого футболиста после отвратного сезона и падения эффективности, так он рубил правду-матку. А как надоело жить в дыре за астрономические деньги, так сразу уважение
Ну там дыра то, по сервису и климату лучше Ливерпуля на порядок.
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похоже вернуться собирается по окончании евро
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Просто пока зп не перевели, нельзя говорить плохого)
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Ответ Luneville
Скоро "конкуренция" карьеру позаканчивает или вернётся в домашние чемпионаты и будет как с Китайской Суперлигой
Как минимум до чемпионата мира 2034 все будет в силе, а это более 10 лет.
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Ответ StHappyOne
Просто эксперты со спортса не ограничены контрактом и могут смотреть объективно
А жаль, можно было и прокомментировать здесь за неплохую сумму. Хендо красавец, что и говорить
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