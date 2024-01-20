Хендерсон о саудовской лиге: «Многим хотелось бы, чтобы я критиковал ее, но это конкурентный чемпионат, там есть борьба. Просто порой в жизни что-то не складывается»

Джордан Хендерсон оценил уровень лиги Саудовской Аравии.

«Думаю, многим хотелось бы, чтобы я сидел тут и критиковал саудовскую лигу и все, что ее сопровождает. Но этого точно не произойдет, я не собираюсь так поступать.

Я глубоко уважаю лигу, фанатов клуба, людей, которые проявили истинное гостеприимство. К несчастью, порой некоторые вещи в жизни просто не складываются. И в футболе, и в жизни в целом. Я принял решение.

Как только я узнал об этой возможности, я тут же решил, что это будет лучшим шагом для меня и моей семьи в этот момент. Если кто обиделся или расстроился из-за этого, это моя вина. Приношу извинения за это, я не стремился этого добиться.

Теперь я хочу смотреть вперед и сконцентрироваться на том, чтобы наилучшим образом проявить себя в «Аяксе» как футболист.

Это (саудовская лига – Sports.ru) все еще конкурентная лига, там есть борьба. Я почувствовал, что это (переход в «Аякс» – Sportrs.ru) будет правильным следующим шагом в моей карьере, хотел это сделать. Это было важное решение, учитывая, сколько времени я провел в Саудовской Аравии, но они проявили уважение к этому решению. Благодарен, что все сделали в правильном ключе. Все пожали руки, и мы двинулись дальше», – заявил полузащитник « », недавно покинувший « ».

Да-да, Хендерсон лицемерил, но поплатился. Мне его жаль