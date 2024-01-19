Даниэле де Росси: «От фразы «мой футбол» меня передергивает. Если Гвардиола так скажет – ок, можно послушать. Не думаю, что я на этом уровне»

Теги Рома Даниэле де Росси серия А Италия Антонио Конте Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Футбол

Даниэлэ де Росси не нравится фраза «мой футбол».

Нового тренера «Ромы» попросили рассказать, какой футбол он будет ставить.

«От фразы «мой футбол» меня передергивает. Я слышал такое мнение и от тренеров, которых уважаю.

Если Гвардиола скажет «мой футбол» – ок, можно послушать, потому что он изменил футбол. То же самое касается Де Дзерби, Конте... Не думаю, что я нахожусь на их уровне.

Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не изобретали. Если эта команда будет узнаваема и игроки будут знать, что делать, я буду рад. Если меня помнят как человека, который заставляет команды играть хорошо и побеждать, для меня этого будет достаточно», – сказал бывший капитан римлян.

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6 комментариев
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Очень хотелось бы верить в успех ДДР, но пока что это трудновато.
В любом случае удачи!
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футбол Пепа корнями уходит на футбол Ринуса Михельса, в какой то степени ему можно говорить "мой" , но не на все 100
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Ответ Cartoon Head
Кройф же крестный отец всей этой философии, разве нет? Речь если что конкретно про Барселону
а Кройф у кого учился
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+1
Ответ Крок
футбол Пепа корнями уходит на футбол Ринуса Михельса, в какой то степени ему можно говорить "мой" , но не на все 100
Кройф же крестный отец всей этой философии, разве нет?
Речь если что конкретно про Барселону
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