Даниэле де Росси: «От фразы «мой футбол» меня передергивает. Если Гвардиола так скажет – ок, можно послушать. Не думаю, что я на этом уровне»

Даниэлэ де Росси не нравится фраза «мой футбол».

Нового тренера «Ромы» попросили рассказать, какой футбол он будет ставить.

«От фразы «мой футбол» меня передергивает. Я слышал такое мнение и от тренеров, которых уважаю.

Если Гвардиола скажет «мой футбол» – ок, можно послушать, потому что он изменил футбол. То же самое касается Де Дзерби, ... Не думаю, что я нахожусь на их уровне.

Хороших тренеров можно узнать по тому, как играет команда, даже если они ничего не изобретали. Если эта команда будет узнаваема и игроки будут знать, что делать, я буду рад. Если меня помнят как человека, который заставляет команды играть хорошо и побеждать, для меня этого будет достаточно», – сказал бывший капитан римлян.