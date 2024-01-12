Вице-президент «Барсы»: «Уверен, Феликс добьется успеха здесь. Он счастлив»

Вице-президент «Барселоны» уверен, что Жоау Феликс добьется успеха в клубе.

Вингер, арендованный у « », остался в запасе «Барселоны» на вчерашний полуфинал Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0) и вышел на замену на 61-й минуте.

«Хави знает, что делает. Работать с таким составом, как в «Барсе», очень сложно. Ему приходится постоянно управлять элементами команды с достаточной честностью, чтобы предоставить возможности всем отличным игрокам, которые есть у него в команде. Но я уверен, что добьется успеха в «Барселоне». То, что он остался в запасе, не удивляет меня. Мы команда, и у каждого наверняка все получится.

Я был рядом с Жоау в последние дни. Вижу, что парень счастлив. Он очень хорошо работает на командном уровне», – сказал Рафа Юсте.

В этом сезоне Феликс забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах за «Барсу». Статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

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