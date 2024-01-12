Вице-президент «Барсы»: «Уверен, Феликс добьется успеха здесь. Он счастлив»

Теги Барселона Осасуна Атлетико Ла Лига Суперкубок Испании Жоау Феликс Рафа Юсте Футбол

Вице-президент «Барселоны» уверен, что Жоау Феликс добьется успеха в клубе.

Вингер, арендованный у «Атлетико», остался в запасе «Барселоны» на вчерашний полуфинал Суперкубка Испании против «Осасуны» (2:0) и вышел на замену на 61-й минуте.

«Хави знает, что делает. Работать с таким составом, как в «Барсе», очень сложно. Ему приходится постоянно управлять элементами команды с достаточной честностью, чтобы предоставить возможности всем отличным игрокам, которые есть у него в команде. Но я уверен, что Жоау Феликс добьется успеха в «Барселоне». То, что он остался в запасе, не удивляет меня. Мы команда, и у каждого наверняка все получится.

Я был рядом с Жоау в последние дни. Вижу, что парень счастлив. Он очень хорошо работает на командном уровне», – сказал Рафа Юсте.

В этом сезоне Феликс забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи в 23 матчах за «Барсу». Статистику 24-летнего игрока можно найти здесь.

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12 комментариев
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Стабильности ему не хватает. Но иногда устраивает перфомансы, тем более у него есть хоть какой-то креатив. Вчера очень здорово сыграл в моменте со вторым голом.
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Ответ фк кабинет
Чем лучше Феликс сейчас играет,тем больше Атлетико затребует за него от Барсы или другого клуба.
И получат обратно игрока не желающего играть с хорошей личкой и снова поиски нового клуба. Руководство Атлетико наверное из Единой России, хотят всё не давая ничего
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Удивительная ситуация. Феликс играет очень нестабильно, практически выпал из стартового состава Барселоны, не наиграл на выкуп из Атлетико, а забил к январю всего на один гол меньше, чем Азар за 4 года в Реале
Иронично
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Жоау Феликс=Элдер Поштига
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Отличный игрок, но не для Хави.
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другом клубе найдет свой успех
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Ответ predMBAPPE
И получат обратно игрока не желающего играть с хорошей личкой и снова поиски нового клуба. Руководство Атлетико наверное из Единой России, хотят всё не давая ничего
Продадут или в аренду в клуб АПЛ.
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Ответ фк кабинет
Продадут или в аренду в клуб АПЛ.
Теперь наверно ждёт аренда в МЮ за 15млн +зп) в итоге профукают всё как Наполи с Кулибали
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Ответ XavIniesta2008-2015
Удивительная ситуация. Феликс играет очень нестабильно, практически выпал из стартового состава Барселоны, не наиграл на выкуп из Атлетико, а забил к январю всего на один гол меньше, чем Азар за 4 года в Реале Иронично
Премия "паучок года" вручается местному 🤡 XavIniesta2008-2015 за уникальное приплетение Азара к новости о португальском бездаре.
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