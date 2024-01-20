Игнатов о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Вера – самое главное»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Матч ТВ Михаил Игнатов Футбол

Михаил Игнатов призвал болельщиков верить в борьбу «Спартака» за чемпионство.

– Какова твоя оценка первой части сезона?

– Мы не оцениваем ее, а просто двигаемся дальше. Есть матчи, где мы должны были набирать очки. Были и хорошие игры. Из хорошего брали позитив, из плохого – опыт.

Оценку ставить не буду, мой посыл в том, что если мы побеждаем, извлекаем позитив. Проигрываем – разбираем матч, получаем опыт.

– Как ты можешь убедить болельщиков, что «Спартак» будет в золотой гонке?

– Мы стараемся играть в каждом матче на победу.

– Просто верить?

– Вера – самое главное, – сказал хавбек «Спартака» Игнатов.

После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков. В 19-м туре красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом».

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24 комментария
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А сама Вера знает про то, что она главная?
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Вера,вроде , в локомотиве играть будет
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Ответ Filipp Gorski
Молчал бы лучше Наравне с Денисовым худший лимитчик в Спартаке
Да ну, при «живом» то Джикии?
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Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Спартак воспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
ну просто смех, да и только!))))
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Ответ юра георгиевский
Спартачам надо смеяться или плакать после слов Игнатова ... ?!
А это уж точно не ваше дело
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Умом Спартак нам не понять
В Спартак мы можем только верить
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Ответ Вячеслав Припузов
Кто бы говорил, но только не болельщик Зенита, в котором веру в россиян давно потеряли, разве что в натурализованных бразильцев верят, кто то на полном серьёзе относит их к российскому костяку команды... Следите лучше за своей командой, пока последние не разбежались...
Лучше смотреть на профессионалов из Бразилии нежели детей лимита
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Для начала дыши носом....
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надо брать из Оренбурга?
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Ответ Камбоджа Иванов
Брежнева?
Нет, тут речь о конкретной фазе знаменитого спартаковского цикла.
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Ответ MikGera
А это уж точно не ваше дело
Да это Юрка, он давно кукухой поехал, не обращайте внимания)
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Вот все говорят что Спартак — это стенки-квадратики, а я всегда знал, что вера, вера и еще раз вера. Некоторые злопыхатели даже называют это сектантством, но не будем уподобляться всяким нехорошим людям. Просто клуб такой... верующий.
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Люба главнее))
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главное мастерство!
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К вере нужно ещё и мастерство приложить! А его у нынешних ногомячистов Спартака нет!
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Была же Зарема…
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Спартачам надо смеяться или плакать после слов Игнатова ... ?!
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Молчал бы лучше
Наравне с Денисовым худший лимитчик в Спартаке
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Вера в кхалису
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