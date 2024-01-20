Игнатов о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Вера – самое главное»

Михаил Игнатов призвал болельщиков верить в борьбу «Спартака» за чемпионство.

– Какова твоя оценка первой части сезона?

– Мы не оцениваем ее, а просто двигаемся дальше. Есть матчи, где мы должны были набирать очки. Были и хорошие игры. Из хорошего брали позитив, из плохого – опыт.

Оценку ставить не буду, мой посыл в том, что если мы побеждаем, извлекаем позитив. Проигрываем – разбираем матч, получаем опыт.

– Как ты можешь убедить болельщиков, что «Спартак» будет в золотой гонке?

– Мы стараемся играть в каждом матче на победу.

– Просто верить?

– Вера – самое главное, – сказал хавбек « » .

После 18 туров Мир «Спартак» занимает 5-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков. В 19-м туре красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом».