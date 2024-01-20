Игнатов о борьбе «Спартака» за чемпионство: «Вера – самое главное»
Михаил Игнатов призвал болельщиков верить в борьбу «Спартака» за чемпионство.
– Какова твоя оценка первой части сезона?
– Мы не оцениваем ее, а просто двигаемся дальше. Есть матчи, где мы должны были набирать очки. Были и хорошие игры. Из хорошего брали позитив, из плохого – опыт.
Оценку ставить не буду, мой посыл в том, что если мы побеждаем, извлекаем позитив. Проигрываем – разбираем матч, получаем опыт.
– Как ты можешь убедить болельщиков, что «Спартак» будет в золотой гонке?
– Мы стараемся играть в каждом матче на победу.
– Просто верить?
– Вера – самое главное, – сказал хавбек «Спартака» Игнатов.
После 18 туров Мир РПЛ «Спартак» занимает 5-е место в таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на 8 очков. В 19-м туре красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом».
Звезда пленительного счастья,
Спартак воспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!
ну просто смех, да и только!))))
В Спартак мы можем только верить
Наравне с Денисовым худший лимитчик в Спартаке