Линекер об эмоциях от гола: «Ничто не сравнится с этим, даже рождение ребенка. Взрыв, облегчение, ошеломляющая радость – это не заменить»

Теги Майкл Оуэн Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Барселона Алан Ширер Гари Линекер Ла Лига светская хроника Футбол

Гари Линекер считает, что даже рождение ребенка не сравнится с эмоциями от гола.

– Что за жизнь [была в Барселоне]! Пляжи и горы, хорошая еда, отличный климат. Помню, однажды на Рождество я загорал во дворе.

– Что чувствует футболист, забивая голы?

– Это трудно описать. Это как когда твоя команда забивает, но в 50 раз [сильнее], то есть взрыв эмоций, длящийся много секунд, облегчение, смешанное с ошеломляющей радостью.

[Мы обсуждали это с Аланом Ширером и Майклом Оуэном – и ничто с этим не сравнится]. В жизни есть разные радости – рождение ребенка, когда у детей все в порядке, успехи в работе. Но этот адреналин, этот взрыв радости – их не заменить.

[У Оуэна есть скаковые лошади, он довольно успешен]. Но даже большая победа в скачках не может быть близка к этому чувству. Ничто не сможет заменить его. Нужно принять это и справиться, – сказал бывший форвард сборной Англии, «Лестера» и «Барселоны» Линекер.

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34 комментария
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Ответ JohnnyMulka
Футбол - это всего-навсего игра Да, она приносит радость, для кого-то отдушину, для кого-то в какой-то степени бегство от реального мира и прочее Но нельзя ставить его выше семьи, рождения детей и прочих радостей жизни Нельзя делать из него культ Хрень сморозил Линекер
Он не ставит выше. Он описывает короткую эмоцию сравнивая ее со всеми другими. Кто на высоком уровне эту эмоцию не испытывал - никогда не поймет. Так что не будьте популистом. Вероятно, я не футболист и могу только предполагать, но гол на последних минутах в финале - это покруче оргазма. Я на стадионе то и по телеку бывало такие эмоции испытывал, а тут ты сам забиваешь… уххх
+25
-1
+24
Гол это сиюминутный кайф. Его лучше сравнивать с оргазмом. А любовь к своим детям это на всю жизнь. По крайней мере так должно быть. У меня так.
+18
-8
+10
Ответ Дима
Комментарий удален модератором
"немного"?? ты его недооцениваешь
+9
-2
+7
Ответ Заяцволк
Всегда удивляло, как может вызывать так много радости рождение ребёнка. Природа наделила человека и другие живые существа "базовой прошивкой" - набор некоторых самых примитивных свойств, которые есть и у человека, и у кота, и у енота, и у жирафа и др. Эти свойства - умение есть, спать, пить, какать, дышать, и размножаться - рожать детей. Блин, для рождения детей вообще не нужно ничего, это умеют даже кот с енотом, как можно радоваться таким примитивным базовым явлениям ? Многие даже гордятся тем, что использовали одно из своих базовых примитивнейших свойств. У человека же нет особого восторга или гордости, когда он покакал, да, это как бы облегчение, но не до такой же степени - так почему же многие радуются и гордятся рождением детей ? Это крайне странно. А вот гол - это да, это достижение группы людей, это не базовые примитивные свойства, для этого нужно трудиться, прилагать усилия, развиваться, тут есть повод для радости и гордости.
Да это просто бабский тейк, навязанный мужчинам
+7
-2
+5
Линекер та ещё бабка)
+6
-3
+3
Ответ JohnnyMulka
Футбол - это всего-навсего игра Да, она приносит радость, для кого-то отдушину, для кого-то в какой-то степени бегство от реального мира и прочее Но нельзя ставить его выше семьи, рождения детей и прочих радостей жизни Нельзя делать из него культ Хрень сморозил Линекер
вполне возможно, рождения ребенка это радость в долгий срок, но на пике эмоций... представь ощущение рамоса который спас финал лч, в ту секунду маловероятно что, что-то могло сравниться с этим
и что за шаблон ставить что-то выше только потому что это принято в неком социальном обществе ,которое фактически живёт по надуманным правилам, а гол это чистая животная радость
+3
0
+3
Ответ Toni Nesta
Он не ставит выше. Он описывает короткую эмоцию сравнивая ее со всеми другими. Кто на высоком уровне эту эмоцию не испытывал - никогда не поймет. Так что не будьте популистом. Вероятно, я не футболист и могу только предполагать, но гол на последних минутах в финале - это покруче оргазма. Я на стадионе то и по телеку бывало такие эмоции испытывал, а тут ты сам забиваешь… уххх
Сравнить с оргазмом это нормально. А вот с рождением ребёнка сравнивать. Он своего сына там или дочь может обидеть. Пап, а правда ты рад голам больше, чем то , что мы родились? Глупо семью вообще сюда было вписывать. Ещё бы сказал, чем секс с любимой женой. Вот бы она обрадовалась.))
+5
-3
+2
Ответ rigobersong
В Индии много детей, значит ли это что Индийцы радуются больше всех?:))
Я спокойно отнёсся к рождению ребёнка. Но не стал бы никогда сравнивать его рождение с чем либо.
+2
0
+2
Ответ zdrprvr
Линекер рожал, что ли?
бывает, что 11 мужиков рожают в муках гол целый матч, не то что один
+1
0
+1
Ответ Toni Nesta
Он не ставит выше. Он описывает короткую эмоцию сравнивая ее со всеми другими. Кто на высоком уровне эту эмоцию не испытывал - никогда не поймет. Так что не будьте популистом. Вероятно, я не футболист и могу только предполагать, но гол на последних минутах в финале - это покруче оргазма. Я на стадионе то и по телеку бывало такие эмоции испытывал, а тут ты сам забиваешь… уххх
Так ты такой же популист
Только с другой стороны
Не находишь?
+2
-1
+1
Ответ JohnnyMulka
Футбол - это всего-навсего игра Да, она приносит радость, для кого-то отдушину, для кого-то в какой-то степени бегство от реального мира и прочее Но нельзя ставить его выше семьи, рождения детей и прочих радостей жизни Нельзя делать из него культ Хрень сморозил Линекер
можно ставить выше, вполне
+4
-3
+1
Ответ Заяцволк
Всегда удивляло, как может вызывать так много радости рождение ребёнка. Природа наделила человека и другие живые существа "базовой прошивкой" - набор некоторых самых примитивных свойств, которые есть и у человека, и у кота, и у енота, и у жирафа и др. Эти свойства - умение есть, спать, пить, какать, дышать, и размножаться - рожать детей. Блин, для рождения детей вообще не нужно ничего, это умеют даже кот с енотом, как можно радоваться таким примитивным базовым явлениям ? Многие даже гордятся тем, что использовали одно из своих базовых примитивнейших свойств. У человека же нет особого восторга или гордости, когда он покакал, да, это как бы облегчение, но не до такой же степени - так почему же многие радуются и гордятся рождением детей ? Это крайне странно. А вот гол - это да, это достижение группы людей, это не базовые примитивные свойства, для этого нужно трудиться, прилагать усилия, развиваться, тут есть повод для радости и гордости.
Почему люди радуются рождению своих детей? Боже, заяц, ты даже уникальнее, чем я думал.
+2
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+1
Ответ rigobersong
Комментарий удален модератором
Привильно. Зачем эти дети? Лучше голы клепать на радость себе и миллионам болельщиков. 😁
+2
-1
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Я бы на месте Линекера сказал, лучше, чем секс, а не рождение ребёнка. Раз такие у него чувства.
Всегда удивляло, как может вызывать так много радости рождение ребёнка. Природа наделила человека и другие живые существа "базовой прошивкой" - набор некоторых самых примитивных свойств, которые есть и у человека, и у кота, и у енота, и у жирафа и др. Эти свойства - умение есть, спать, пить, какать, дышать, и размножаться - рожать детей. Блин, для рождения детей вообще не нужно ничего, это умеют даже кот с енотом, как можно радоваться таким примитивным базовым явлениям ? Многие даже гордятся тем, что использовали одно из своих базовых примитивнейших свойств. У человека же нет особого восторга или гордости, когда он покакал, да, это как бы облегчение, но не до такой же степени - так почему же многие радуются и гордятся рождением детей ? Это крайне странно. А вот гол - это да, это достижение группы людей, это не базовые примитивные свойства, для этого нужно трудиться, прилагать усилия, развиваться, тут есть повод для радости и гордости.
+13
-12
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Каждый по разному воспринимает рождение ребёнка. Но сравнивать гол с рождением ребёнка... Как по мне, не комильфо.
Комментарий удален модератором
Ответ Заяцволк
Всегда удивляло, как может вызывать так много радости рождение ребёнка. Природа наделила человека и другие живые существа "базовой прошивкой" - набор некоторых самых примитивных свойств, которые есть и у человека, и у кота, и у енота, и у жирафа и др. Эти свойства - умение есть, спать, пить, какать, дышать, и размножаться - рожать детей. Блин, для рождения детей вообще не нужно ничего, это умеют даже кот с енотом, как можно радоваться таким примитивным базовым явлениям ? Многие даже гордятся тем, что использовали одно из своих базовых примитивнейших свойств. У человека же нет особого восторга или гордости, когда он покакал, да, это как бы облегчение, но не до такой же степени - так почему же многие радуются и гордятся рождением детей ? Это крайне странно. А вот гол - это да, это достижение группы людей, это не базовые примитивные свойства, для этого нужно трудиться, прилагать усилия, развиваться, тут есть повод для радости и гордости.
Обычно рождением детей кичатся те, у кого в жизни больше ничего нет:) Давно заметил, что чем более нищий человек, тем чаще он упоминает ребенка, в то же время обеспеченные люди с детьми, максимум вскольз могут упомянуть о своем чаде. Это же элементарно безкультурщина спрашивать почему у вас нет детей, знаю многие красивые и обеспеченные пары, у которых жизнь просто сказка, но детей нет, лидо люди не хотят, а возможно и проблемы какие-то со здоровьем, так зачем вмешиваться в личную жизнь, только нищета и безкультурщина может кичится детьми и осуждать других:)) Вообще заметил у нищих яжемамок и глоров криштика много общего:))
+4
-4
0
Ответ Александр Макаров
вполне возможно, рождения ребенка это радость в долгий срок, но на пике эмоций... представь ощущение рамоса который спас финал лч, в ту секунду маловероятно что, что-то могло сравниться с этим и что за шаблон ставить что-то выше только потому что это принято в неком социальном обществе ,которое фактически живёт по надуманным правилам, а гол это чистая животная радость
Принято - потому что ты живешь в социуме
И полностью зависишь от него
Разве нет?
0
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Ответ А я ясные дни оставляю себе
ошеломляющая радость случится когда крошечная Англия, вносящая сумятицу и интриги по всему миру, прекратит своё существование
Это ничего не изменит. Это не изменит капиталистическую систему
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