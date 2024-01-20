Линекер об эмоциях от гола: «Ничто не сравнится с этим, даже рождение ребенка. Взрыв, облегчение, ошеломляющая радость – это не заменить»
Гари Линекер считает, что даже рождение ребенка не сравнится с эмоциями от гола.
– Что за жизнь [была в Барселоне]! Пляжи и горы, хорошая еда, отличный климат. Помню, однажды на Рождество я загорал во дворе.
– Что чувствует футболист, забивая голы?
– Это трудно описать. Это как когда твоя команда забивает, но в 50 раз [сильнее], то есть взрыв эмоций, длящийся много секунд, облегчение, смешанное с ошеломляющей радостью.
[Мы обсуждали это с Аланом Ширером и Майклом Оуэном – и ничто с этим не сравнится]. В жизни есть разные радости – рождение ребенка, когда у детей все в порядке, успехи в работе. Но этот адреналин, этот взрыв радости – их не заменить.
[У Оуэна есть скаковые лошади, он довольно успешен]. Но даже большая победа в скачках не может быть близка к этому чувству. Ничто не сможет заменить его. Нужно принять это и справиться, – сказал бывший форвард сборной Англии, «Лестера» и «Барселоны» Линекер.
и что за шаблон ставить что-то выше только потому что это принято в неком социальном обществе ,которое фактически живёт по надуманным правилам, а гол это чистая животная радость
Только с другой стороны
Не находишь?
И полностью зависишь от него
Разве нет?