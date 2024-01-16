Линекер о Месси: «8 наград The Best, 8 «Золотых мячей», 17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Поистине выдающаяся карьера»

Теги Лионель Месси Гари Линекер Сборная Аргентины по футболу Золотой мяч Интер Майами The Best Футбол

Гари Линекер высказался об очередной индивидуальной награде Лионеля Месси.

Вчера в Лондоне прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» победил в номинации «Игрок года», опередив Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

«8 наград The Best (с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА – прим. Sports.ru), 8 «Золотых мячей». 

17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Какая поистине выдающаяся карьера.  👏🏻👏🏻👏🏻», – написал бывший игрок сборной Англии в соцсети. 

Месси выиграл премию The Best от ФИФА! Опередил Холанда 🤷‍♂️

Не поняли, почему Месси снова взял награду? Объясним хотя бы правила

89 комментариев
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Весь футбольный мир после вчерашних событий задумался. Пока есть Месси, вероятность их выигрыша награды ровна 1%
Месси достаточно иметь 0 достижений за год, чтобы выиграть награду.
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Ответ Роман
Весь футбольный мир после вчерашних событий задумался. Пока есть Месси, вероятность их выигрыша награды ровна 1% Месси достаточно иметь 0 достижений за год, чтобы выиграть награду.
Ради одного человека страдают десятки футболистов. Что касается The Best можно назвать 100 футболистов лучше, чем Месси в 2023, но выбрали его
+62
-15
+47
Ответ Стахович
17 лет подряд липовых наград и трофеев
ну не совсем так конечно, тоже не перегибайте... были сезоны когда он был на недосягаемом уровне, но часть этих наград конечно чисто продукт пиара и ваты в головах голосующих
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+42
Так они и в следующем году его пропихнут. А если его Интер ещё что-то выиграет, то и ЗМ дадут
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17 лет подряд липовых наград и трофеев
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+17
Этой наградой они нормально омрачили достижения, которые Месси достиг до этого. Потому что в данный момент она абсолютно не заслужена, и будут вечно припоминать ему, с парочкой липовых ЗМ
+22
-5
+17
Ответ Proper Chels
Футбольный мир за него проголосовал.
Остается открытым только вопрос, сколько матчей с участием Месси за последние полгода посмотрел этот самый футбольный мир))

Честно, ну надоело, что сми и эти организаторы премий все еще форсят Месси и Роналду, которые играют на задворках этого самого футбольного мира.

Ну какой, к черту, The best из МЛС, какой лучший бомбардир планеты из лиги Саудовской Аравии. Что за абсурд)
+17
-2
+15
футбольная брежневщина 🤮
+18
-4
+14
Интересно им самим не смешно от всего этого?

Один из лучших игроков современности становится символом коррупции в глазах нейтрального болельщика
+16
-5
+11
Ответ Сослан Бедоев
ну не совсем так конечно, тоже не перегибайте... были сезоны когда он был на недосягаемом уровне, но часть этих наград конечно чисто продукт пиара и ваты в головах голосующих
Да много было таких сезонов, где Месси был объективно топ-1 в футболе. Абсолютно верный комент, Лео однозначно один из лучших игроков современности - но уж точно не прямо сейчас, да и ранее некоторые награды были, так скажем, сомнительными.
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Продукт ФИФА, чтобы создать объект подражания для фанатиков и молодого поколения. В очередной раз ФИФА вчера это доказала
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У меня самого бомбит от липовой награды Месси, т.к. он ничего не показал в 2023 году, но камон, народ, выбирали же не журналисты, как это было с ЗМ, а сами футболисты, капитаны команд.
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Линик понял, что лизать Месюн у него лучше получается, чем писать про Израиль и вернулся к любимому делу))
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попализ
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Ответ Дима
Комментарий удален модератором
А если что-то про него напишешь, так комментарии стирают ещё
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Восьмая награда the Best - девятый ЗМ
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Ответ Роман
Весь футбольный мир после вчерашних событий задумался. Пока есть Месси, вероятность их выигрыша награды ровна 1% Месси достаточно иметь 0 достижений за год, чтобы выиграть награду.
Поздно задумались. Надо было в 2010. Ну или хотя бы в 2014, когда Месси выдали лучшего игрока ЧМ.
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он закончит карьеру, а его по инерции ещё 2 года будут призывать лучшим игроком года
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Цирк ушел а клоуны те же, остались🤡
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Ситуация с Месси как с движением ЛГБТ. Вот с движением ЛГБТ ситуация такая, высокопоставленные чиновники США и Европы в большинстве своем задниприводные, вот такие люди пришли ко власти и начали юзать эту власть, чтобы создать среду для таких как они в мире. И все что связано с ЛГБТ идет на первом месте. С Месси точно также, его кто-то из верхушки любит сильно ну и делает все возможное, чтобы кайфануть от побед любимчика.
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История футбола 21 века сфальсифицирована культистами личности
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Глоры фрукта уже и забыли о пиаре в СМИ о лучшем бомбардире за год - из песчаной лиги СА. Преподносилось как обошел Кейна, Мбаппе, Эрлинга. Но они тут не писали что это фарс, а бегали по веткам и славили кумира. Я вот лично напишу к примеру - что эта премия the best от ФИФА за год - фарс, команда года фарс тем более.
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Все тренеры и капитаны - козлы и профаны в футболе, а вот мы - жители Урюпинсков и Тожков - суперэксперты)) Смешные))
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Ответ Влад Салаев
Цирк ушел а клоуны те же, остались🤡
Комментарий удален пользователем
Ответ Red Scouser
Бессмыслицу несешь тут только ты, какие еще капитаны и зрители? Месси уже года 3 а то и больше не лучший, даже в десятку лучших не входит....когда через лет десять все откроется, все золотые мячики и липовые награды отберут у мальчика, это уже не справедливо будет.
Напомню, что именно болельщики тоже его выбрали первым)
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Ответ Раиль Гайнетдинов
Как бомбануло у хейтеров Месси 😀😀😀😀🔥
Да нет. Тут и Мессиботам стыдно.
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Ответ Омичёв
Ради одного человека страдают десятки футболистов. Что касается The Best можно назвать 100 футболистов лучше, чем Месси в 2023, но выбрали его
А кто выбрал? А не эти же футболисты?? Причем страдание?? Офигет они получают то что заслужывают
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Ответ Artem Ka
Напомню, что именно болельщики тоже его выбрали первым)
А какие именно болельщики?) то есть многомиллионная футбольная аудитория выбирала, или только избранные?
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Ответ Red Scouser
Интересно им самим не смешно от всего этого? Один из лучших игроков современности становится символом коррупции в глазах нейтрального болельщика
Какая коррупция, капитанам и зрителям за "симпатию" деньги раздали?
Думай над словами, чтобы имели хоть какой-то смысл.
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Да оставьте Месси в покое, ему уже замок надоело эти награды забирать. Он там просто лежит отдыхает на пляже, дайте деду наслаждаться пенсией
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