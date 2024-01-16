Линекер о Месси: «8 наград The Best, 8 «Золотых мячей», 17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Поистине выдающаяся карьера»

Гари Линекер высказался об очередной индивидуальной награде Лионеля Месси.

Вчера в Лондоне прошла церемония вручения наград от ФИФА. Форвард сборной и «Интер Майами» победил в номинации «Игрок года», опередив Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.

«8 наград The Best (с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА – прим. Sports.ru), 8 « ».

17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Какая поистине выдающаяся карьера. 👏🏻👏🏻👏🏻», – написал бывший игрок сборной Англии в соцсети.

Месси выиграл премию The Best от ФИФА! Опередил Холанда 🤷‍♂️

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