Линекер о Месси: «8 наград The Best, 8 «Золотых мячей», 17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Поистине выдающаяся карьера»
Гари Линекер высказался об очередной индивидуальной награде Лионеля Месси.
Вчера в Лондоне прошла церемония вручения наград The Best от ФИФА. Форвард сборной Аргентины и «Интер Майами» победил в номинации «Игрок года», опередив Эрлинга Холанда и Килиана Мбаппе.
«8 наград The Best (с учетом предыдущих форматов приза игроку года от ФИФА – прим. Sports.ru), 8 «Золотых мячей».
17 лет подряд в команде года. Победитель всего. Какая поистине выдающаяся карьера. 👏🏻👏🏻👏🏻», – написал бывший игрок сборной Англии в соцсети.
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Не поняли, почему Месси снова взял награду? Объясним хотя бы правила
Месси достаточно иметь 0 достижений за год, чтобы выиграть награду.
Честно, ну надоело, что сми и эти организаторы премий все еще форсят Месси и Роналду, которые играют на задворках этого самого футбольного мира.
Ну какой, к черту, The best из МЛС, какой лучший бомбардир планеты из лиги Саудовской Аравии. Что за абсурд)
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Думай над словами, чтобы имели хоть какой-то смысл.