«Брайтон» подписал вингера Аргентины U23 Барко. Он выкупил контракт у «Боки» за 10 млн долларов
«Брайтон» подписал вингера сборной Аргентины U23 Валентина Барко.
19-летний хавбек заключил контракт с «чайками» до 30 июня 2028 года.
Ранее сообщалось, что Барко выкупил контракт у «Бока Хуниорс» за 10 млн долларов.
Барко, играющий по всему левому флангу от защиты до атаки, провел 35 матчей за первую команду «Боки», забил 1 гол, отдал 4 ассиста и заработал 9 желтых карточек. Его статистика – здесь.
Изображение: brightonandhovealbion.com