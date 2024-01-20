«Брайтон» подписал вингера Аргентины U23 Барко. Он выкупил контракт у «Боки» за 10 млн долларов

Теги премьер-лига Англия высшая лига Аргентина Бока Хуниорс трансферы Брайтон Валентин Барко Футбол

«Брайтон» подписал вингера сборной Аргентины U23 Валентина Барко.

19-летний хавбек заключил контракт с «чайками» до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что Барко выкупил контракт у «Бока Хуниорс» за 10 млн долларов.

Барко, играющий по всему левому флангу от защиты до атаки, провел 35 матчей за первую команду «Боки», забил 1 гол, отдал 4 ассиста и заработал 9 желтых карточек. Его статистика – здесь.

Изображение: brightonandhovealbion.com

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9 комментариев
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Через год за 140 лямов уйдет в Челси или МаНю
+13
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Молодцы, больше и добавить нечего.
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Круто, опередили МС
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О, Валек Барко
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А писала пресса, что он в Сити перейдет
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В FM24 прям неплох
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замену Митоме уже нашли ))
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Потенциально один из лучших в мире на своей позиции
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