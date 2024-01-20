«Брайтон» подписал вингера Аргентины U23 Барко. Он выкупил контракт у «Боки» за 10 млн долларов

«Брайтон» подписал вингера сборной Аргентины U23 Валентина Барко.

19-летний хавбек заключил контракт с «чайками» до 30 июня 2028 года.

Ранее сообщалось, что Барко выкупил контракт у « » за 10 млн долларов.

, играющий по всему левому флангу от защиты до атаки, провел 35 матчей за первую команду «Боки», забил 1 гол, отдал 4 ассиста и заработал 9 желтых карточек. Его статистика – здесь.

Изображение: brightonandhovealbion.com