Помазун об РПЛ: «Уровень сравнялся, чемпионат становится интереснее. Каждая игра захватывающая, никто не знает исход» 

Илья Помазун отметил выравнивание сил в Мир РПЛ.

— Уровень РПЛ после отстранения России от еврокубков ощутимо снизился?

— Я бы сказал, что уровень сравнялся — с каждой командой играть стало тяжело. Без разницы, какое место занимает клуб, биться выходят все. Надо выкладываться на 110%, потому что нет команд, которые идут на последнем месте и с ними легко.

Пример — наша последняя игра с «Сочи»: сколько они до этого не выигрывали, а мы отлетели — 1:4. Нельзя давать слабину ни с кем.

— Это выравнивание — на пользу российскому футболу?

— Конечно, чемпионат становится интереснее. Каждая игра захватывающая, никто не знает исход, – сказал вратарь « ».