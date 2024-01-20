Помазун об РПЛ: «Уровень сравнялся, чемпионат становится интереснее. Каждая игра захватывающая, никто не знает исход» 

Теги премьер-лига Россия Урал Илья Помазун Футбол

Илья Помазун отметил выравнивание сил в Мир РПЛ.

— Уровень РПЛ после отстранения России от еврокубков ощутимо снизился?

— Я бы сказал, что уровень сравнялся — с каждой командой играть стало тяжело. Без разницы, какое место занимает клуб, биться выходят все. Надо выкладываться на 110%, потому что нет команд, которые идут на последнем месте и с ними легко. 

Пример — наша последняя игра с «Сочи»: сколько они до этого не выигрывали, а мы отлетели — 1:4. Нельзя давать слабину ни с кем.

— Это выравнивание — на пользу российскому футболу?

— Конечно, чемпионат становится интереснее. Каждая игра захватывающая, никто не знает исход, – сказал вратарь «Урала».

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5 комментариев
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Теперь любая игра соответствует уровню «игра была равна, играли два г…»
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По молодости очень увлекался преферансом (студенты 70х годов со мной согласятся). Качество игры в нашей компании было разное. К концу «пули» устраивали пять кругов распасов. Или 3 круга мизеров. Вот всё преимущество победителей пули и улетучивалось.
Надо по завершению чемпионата все команды в Лужниках собрать - пусть пробивают друг другу серии пенальти! Это будет сверх-захватывающе🙃
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Жить стало хорошо, жить стало веселее
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