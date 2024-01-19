Илья Помазун: «Не сказал бы, что футболисты глупые. Я знаком с начитанными ребятами, некоторые знают не один язык. Бывает, что фразы вырывают из контекста»
Вратарь «Урала» Илья Помазун не считает футболистов глупыми.
– Чем ты занимаешься в свободное от футбола время?
– Свободного времени не так много, посвящаю его изучению английского языка и учебе в магистратуре. Выбрал кафедру спортивной дипломатии, посещать очное не получается. Спасибо институту, что пошли навстречу и дают возможность многое сдавать дистанционно и заниматься вечером.
– Насколько для футболистов важна учеба?
– Саморазвитие очень важно. После тренировок есть для этого время, да и в процессе восстановления можно почитать, например. Футболист может быть разносторонней личностью. Круто, когда у спортсменов есть что-то, помимо их профессиональной деятельности.
– Родители настояли на дальнейшем образовании?
– Я сам понял после окончания МГАФК, что хочу учиться дальше. Родители только поддержали. Образование превыше всего. Спорт спортом, но учеба тоже должна быть.
– В школе хорошо учился?
– До попадания в дубль ЦСКА – да, а потом начались утренние тренировки, и стало сложно посещать школу. До девятого класса все было хорошо, но потом скатился. Как раз тогда я перешел в другую школу на станции метро «Аэропорт», где учатся все ребята из структуры ЦСКА. Там лояльнее относятся к спортсменам, входят в положение.
– Как ты относишься к стереотипу, якобы футболисты в большинстве своем не отличаются умом?
– Я знаком с начитанными ребятами, некоторые знают не один язык. Не сказал бы, что футболисты глупые. Бывает, что их фразы вырывают из контекста и складывается такое мнение, – сказал Помазун.
Читают тоже мало. На учёбу немало из них забивает или ходят в школу/ВУЗ чисто формально, много пропускают.
Общаются плюс/минус с такими же собратьями по виду спорта, из-за чего есть некая ограниченность в кругозоре)
Правда среднестатистический обычный ребёнок/взрослый за пределами спорта, обычно ничем не умнее тех же спортсменов и в том числе футболистов.
Просто спортсмены на виду в силу профессии и тупенькие персонажи выделяются ярче, по которым и судят всех остальных)
Среднестатистический Вася Пупкин который вкалывает большую часть жизни токарем на заводе в Сыктывкаре и много работает, тоже в целом не умнее среднестатистического футболиста.
В итоге времени нет и у тех и у других, но есть нюанс в размере оплаты труда.
Читают и те и другие, но смысл то разный)
Ну а что делать, надо же как-то зарабатывать.
-Ну читай, читай. Агроном.-
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