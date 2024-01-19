Илья Помазун: «Не сказал бы, что футболисты глупые. Я знаком с начитанными ребятами, некоторые знают не один язык. Бывает, что фразы вырывают из контекста»

Теги премьер-лига Россия Урал Илья Помазун Чемпионат.com Футбол

Вратарь «Урала» Илья Помазун не считает футболистов глупыми.

– Чем ты занимаешься в свободное от футбола время?

– Свободного времени не так много, посвящаю его изучению английского языка и учебе в магистратуре. Выбрал кафедру спортивной дипломатии, посещать очное не получается. Спасибо институту, что пошли навстречу и дают возможность многое сдавать дистанционно и заниматься вечером.

– Насколько для футболистов важна учеба?

– Саморазвитие очень важно. После тренировок есть для этого время, да и в процессе восстановления можно почитать, например. Футболист может быть разносторонней личностью. Круто, когда у спортсменов есть что-то, помимо их профессиональной деятельности.

– Родители настояли на дальнейшем образовании?

– Я сам понял после окончания МГАФК, что хочу учиться дальше. Родители только поддержали. Образование превыше всего. Спорт спортом, но учеба тоже должна быть.

– В школе хорошо учился?

– До попадания в дубль ЦСКА – да, а потом начались утренние тренировки, и стало сложно посещать школу. До девятого класса все было хорошо, но потом скатился. Как раз тогда я перешел в другую школу на станции метро «Аэропорт», где учатся все ребята из структуры ЦСКА. Там лояльнее относятся к спортсменам, входят в положение.

– Как ты относишься к стереотипу, якобы футболисты в большинстве своем не отличаются умом?

– Я знаком с начитанными ребятами, некоторые знают не один язык. Не сказал бы, что футболисты глупые. Бывает, что их фразы вырывают из контекста и складывается такое мнение, – сказал Помазун.

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64 комментария
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Этот стереотип не только к футболистам относится, а в целом к спортсменам. По понятным причинам: профики часть с юных лет ничего не видят кроме секций, спортивных академий, льда, кортов и полей. Частично даже детства нет, т.к живут в режиме тренировка-дом-тренировка.
Читают тоже мало. На учёбу немало из них забивает или ходят в школу/ВУЗ чисто формально, много пропускают.
Общаются плюс/минус с такими же собратьями по виду спорта, из-за чего есть некая ограниченность в кругозоре)

Правда среднестатистический обычный ребёнок/взрослый за пределами спорта, обычно ничем не умнее тех же спортсменов и в том числе футболистов.
Просто спортсмены на виду в силу профессии и тупенькие персонажи выделяются ярче, по которым и судят всех остальных)
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Ответ PIT-BUL
времени нет особо... скажи это тем кто работает по 12-15 часов в день ...
Как это противоречит его словам про "времени нет"?
Среднестатистический Вася Пупкин который вкалывает большую часть жизни токарем на заводе в Сыктывкаре и много работает, тоже в целом не умнее среднестатистического футболиста.
В итоге времени нет и у тех и у других, но есть нюанс в размере оплаты труда.
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Ответ JohnnyMulka
Тут вроде надо писать Ни Типо "ни один язык" Точно не уверен, но вроде...
Помазун умнее тебя.
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Ответ PIT-BUL
времени нет особо... скажи это тем кто работает по 12-15 часов в день ...
по 35 часов в день. не мелочись
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Кому какое дело вообще умные футболисты или нет. Взять вот депутатов некоторых, например, умом они явно не блещут, но ведь и не тупые явно - парадокс. А врачи, которые тупят и не видят на снимках ничего. А журналисты. Любую сферу возьми туповатых везде хватает. Просто футболисты мяч пинают за лям в год) а кто-то тупит за 20 тычяч и это обидно.
+7
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+4
достаточно много видео видел, как по дороге и в полёте на игру футболисты не только в гаджетах зависали, но и книги читали. Да и в гаджетах, смотря чем заниматься. Читать что то или в стрелялки играть.
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Ответ Чебурашка от Гены
достаточно много видео видел, как по дороге и в полёте на игру футболисты не только в гаджетах зависали, но и книги читали. Да и в гаджетах, смотря чем заниматься. Читать что то или в стрелялки играть.
Ну, читать можно тоже разные вещи) Одни Донцову читают, вторые Воннегута, а кто-то учебник по серверу
Читают и те и другие, но смысл то разный)
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Ответ МТБ
Начитанность не показатель ума. Знание языков тем более не показатель ума.
Коммент про то, что начитанность и знание языков - не показатель ума, тоже - не показатель ума.
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Ответ Юрий Асеев
по 35 часов в день. не мелочись
Вот вот. Я вообще по 60-65 часов в сутки работаю. Правда я на Венере живу, у нас тут продолжительность одного дня больше чем на Земле, можно поработать побольше.
Ну а что делать, надо же как-то зарабатывать.
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Ответ Юрий Асеев
по 35 часов в день. не мелочись
У меня дяхан работал по 25 часов в сутки. Чистая правда
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Ответ JohnnyMulka
Тут вроде надо писать Ни Типо "ни один язык" Точно не уверен, но вроде...
зачем высказываться, если не уверен?) Можно ж для начала прочитать школьные правила о разнице между "не" и "ни", потом уже умничать с полной уверенностью) Хотя в данном случае и правила читать не нужно - всё очевидно.
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Ответ Luneville
Глупость - не порок. Возмущаются, в основном, из-за нулей в контракте.
Такое возмущение называется "зависть".
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Ответ Всеволод Бобров
ахаха где работают по 15 часов в день?) Что за чушь?
я бывает в кино столько работаю, позавчера например, но конечно не каждый день
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Ответ PIT-BUL
времени нет особо... скажи это тем кто работает по 12-15 часов в день ...
ахаха где работают по 15 часов в день?) Что за чушь?
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Самое глупое - это когда спортсмены (да и все люди вцелом) хотят казаться умнее, чем они есть на самом деле
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Ответ Лирой Дженкинс
Ну, читать можно тоже разные вещи) Одни Донцову читают, вторые Воннегута, а кто-то учебник по серверу Читают и те и другие, но смысл то разный)
Я люблю детективы, триллеры, Стивена Кинга. )) Не считаю себя глупым. 🤣🤣 Конечно, никто не скажет, что он глуп. 😊
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Ответ Лирой Дженкинс
Ну, читать можно тоже разные вещи) Одни Донцову читают, вторые Воннегута, а кто-то учебник по серверу Читают и те и другие, но смысл то разный)
Идёт милиционер по парку. Видит - сидит парень и читает книгу. Подходит и смотрит на обложку: "Ландау. Теория поля".
-Ну читай, читай. Агроном.-
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Ответ Jan T
Оценивать людей (человека) умный-неумный -- умно?
Гениально
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Ответ JohnnyMulka
О чем гласят правила?
Всего несколько секунд - и яндекс даёт ответ на вопрос:

https://orfogrammka.ru/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5/%D0%BD%D0%B5-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B8-%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD/
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Ответ Dmitry Orlov
Помазун умнее тебя.
Не уверен, что помазун сам текстом интервью писал)
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Ответ Struzhok
Он поможет тебе тем, что на заработанные в спорте деньги откроет дело и возьмёт тебя на работу. Чтобы в свободное время ты мог читать книги)
Да, видел я их открытые дела, Кержаков не даст соврать, а судя по историям, которые они сами рассказывают, там едва ли не каждый второй прогорает
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А давно знание языков является признаком ума?)
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Ответ Валерий Харламов
не надо,это я найду отмаз,потому что в свое время не учился
Каждый волен действовать в границах своей мотивации и возможностей, а научиться чему-то можно и самому.
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Ответ Struzhok
Комментарий скрыт
И как лично мне поможет какой-нибудь фигурист, годами повторявший одни и те же движения, но не знающий элементарных вещей? Нет, если его брать в команду бегать за пиццей - это да, польза очевидная, только зачем держать такого, если есть курьеры, которые дешевле обходятся? А вот информация из книг вполне может пригодиться
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Коммент про то, что начитанность и знание языков - не показатель ума, тоже - не показатель ума.
Нормально ты в рекурсию умеешь👍
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Стыд в том что у большинства футболистов есть безграничные возможности для учебы. Но вместо занятий с репетитором по испанскому языку они идут играть в гольф.
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Ответ Домоседов
И как лично мне поможет какой-нибудь фигурист, годами повторявший одни и те же движения, но не знающий элементарных вещей? Нет, если его брать в команду бегать за пиццей - это да, польза очевидная, только зачем держать такого, если есть курьеры, которые дешевле обходятся? А вот информация из книг вполне может пригодиться
Он поможет тебе тем, что на заработанные в спорте деньги откроет дело и возьмёт тебя на работу. Чтобы в свободное время ты мог читать книги)
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Ответ Юрий Асеев
по 35 часов в день. не мелочись
сделать скрин моего графика?)) забьет на десятку?))
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Ответ Всеволод Бобров
ахаха где работают по 15 часов в день?) Что за чушь?
у меня вот график. Правда сменный ) 15ч прикинь ) главное платят хорошо
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Ответ Всеволод Бобров
ахаха где работают по 15 часов в день?) Что за чушь?
Охранники или вахтеры вполне могут, правда и назвать это работой сомнительно, потому что обычно они сидят в интернетах и рассуждают о геополитике
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