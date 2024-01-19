Илья Помазун: «Не сказал бы, что футболисты глупые. Я знаком с начитанными ребятами, некоторые знают не один язык. Бывает, что фразы вырывают из контекста»

Вратарь «Урала» Илья Помазун не считает футболистов глупыми.

– Чем ты занимаешься в свободное от футбола время?

– Свободного времени не так много, посвящаю его изучению английского языка и учебе в магистратуре. Выбрал кафедру спортивной дипломатии, посещать очное не получается. Спасибо институту, что пошли навстречу и дают возможность многое сдавать дистанционно и заниматься вечером.

– Насколько для футболистов важна учеба?

– Саморазвитие очень важно. После тренировок есть для этого время, да и в процессе восстановления можно почитать, например. Футболист может быть разносторонней личностью. Круто, когда у спортсменов есть что-то, помимо их профессиональной деятельности.

– Родители настояли на дальнейшем образовании?

– Я сам понял после окончания МГАФК, что хочу учиться дальше. Родители только поддержали. Образование превыше всего. Спорт спортом, но учеба тоже должна быть.

– В школе хорошо учился?

– До попадания в дубль ЦСКА – да, а потом начались утренние тренировки, и стало сложно посещать школу. До девятого класса все было хорошо, но потом скатился. Как раз тогда я перешел в другую школу на станции метро «Аэропорт», где учатся все ребята из структуры ЦСКА. Там лояльнее относятся к спортсменам, входят в положение.

– Как ты относишься к стереотипу, якобы футболисты в большинстве своем не отличаются умом?

– Я знаком с начитанными ребятами, некоторые знают не один язык. Не сказал бы, что футболисты глупые. Бывает, что их фразы вырывают из контекста и складывается такое мнение, – сказал .