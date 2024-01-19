Илья Помазун: «Хочется попробовать себя в Европе, готов и на понижение пойти. Не витаю в облаках, о топ-клубе не думаю»

Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о желании поиграть в Европе.

– Мечта поиграть в Европе есть?

– Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Я не говорю про топ-клубы – и в команду нижней восьмерки пошел бы. Хотелось бы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь.

Если появится такая возможность, буду только счастлив. Ради этого готов и на понижение условий пойти. Когда говорю про Европу, не витаю в облаках и не думаю о топ-клубе.

– Какая у тебя сейчас главная цель?

– Если говорить про футбол, то профессионально расти и показывать свой максимум. Все, что могу сделать для этого – тренироваться и выкладываться на 100%. Получится уехать за границу – отлично! Останусь в – тоже супер. Главное – идти шаг за шагом. И хотелось бы выиграть какой-то трофей – все-таки 27 лет уже, – сказал .