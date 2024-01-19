Илья Помазун: «Хочется попробовать себя в Европе, готов и на понижение пойти. Не витаю в облаках, о топ-клубе не думаю»

Теги премьер-лига Россия Урал Илья Помазун Чемпионат.com Футбол

Вратарь «Урала» Илья Помазун рассказал о желании поиграть в Европе.

– Мечта поиграть в Европе есть?

– Хотелось бы попробовать себя в европейском чемпионате. Я не говорю про топ-клубы – и в команду нижней восьмерки пошел бы. Хотелось бы просто себя проявить и посмотреть, на каком уровне нахожусь.

Если появится такая возможность, буду только счастлив. Ради этого готов и на понижение условий пойти. Когда говорю про Европу, не витаю в облаках и не думаю о топ-клубе.

– Какая у тебя сейчас главная цель?

– Если говорить про футбол, то профессионально расти и показывать свой максимум. Все, что могу сделать для этого – тренироваться и выкладываться на 100%. Получится уехать за границу – отлично! Останусь в РПЛ – тоже супер. Главное – идти шаг за шагом. И хотелось бы выиграть какой-то трофей – все-таки 27 лет уже, – сказал Помазун.

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12 комментариев
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Правильный настрой...уже давно перерос Урал...если нет шансов первым номером вернуться в ЦСКА нужно ехать в Европу...
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Ответ Мощные ягодицы Азара
Думаю ему стоит перейти в условный Даугавпилс, это хороший вариант выйти из зоны комфорта и попробовать себя в Европе! Удачи 💪
В чем смысл? Я еще понимаю условный Ференцварош с еврокубками, но Даугавпилс? Так чисто туристом съездить за границу?
+6
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+4
Хороший кипер, для Зенита мог бы стать первым номером лет на 10.
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Ответ Мощные ягодицы Азара
Ну ты сказанул Ференцварош. Начинать надо с самого низа, радоваться тому, что уже вырвался из нашего болота, имеешь возможность дышать свободным воздухом Европы и видеть улыбки прекрасных людей с чистыми лицами. К тому же судя по крепкой аналитике местных разбирающихся в футболе завсегдатаев, наш чемпионат сейчас где то на уровне Сан-Марино, а может еще и ниже, поэтому чемпионат Латвии это даже повышение. Ну и главное правильный майнд-сет навозного жука, чай в Европу все таки парень собрался, пусть поскромнее о себе думает, не забывает своих корней, так сказать.
Да, ягодицы и правда мощные. Не поспоришь.
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Ответ Виктор Тимошков
Белоруссия -прекрасная европейская страна с чемпионатом его уровня. Всё должно сложиться
Не надо принимать так его, в Беларуси и близко нет вратарей такого уровня
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Ответ Михаил Лубянский
Не надо принимать так его, в Беларуси и близко нет вратарей такого уровня
Ага, поэтому Динамо 19-тилетнего беларуского вратаря на 4 года подписывает.
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