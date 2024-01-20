Воспитанник «Спартака» и «Локо» Иосифов перешел в «Кастельон» из 3-й лиги Испании
Хавбек Никита Иосифов стал игроком «Кастельона».
22-летний россиянин подписал контракт с клубом из 3-го испанского дивизиона до июня 2025 года.
Последним клубом Иосифова был «Мирандес» из Сегунды, в котором в текущем сезоне он провел 8 матчей. Ранее он выступал за «Вильярреал».
Подробнее статистика воспитанника «Спартака» и «Локомотива» – здесь.
Фото: cdcastellon.com
https://www.futbin.com/24/player/9987/nikita-iosifov