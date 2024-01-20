Воспитанник «Спартака» и «Локо» Иосифов перешел в «Кастельон» из 3-й лиги Испании

Теги трансферы Кастельон Д2 Испания Д3 Испания Мирандес Никита Иосифов Футбол

Хавбек Никита Иосифов стал игроком «Кастельона».

22-летний россиянин подписал контракт с клубом из 3-го испанского дивизиона до июня 2025 года.

Последним клубом Иосифова был «Мирандес» из Сегунды, в котором в текущем сезоне он провел 8 матчей. Ранее он выступал за «Вильярреал».

Подробнее статистика воспитанника «Спартака» и «Локомотива» – здесь.

Фото: cdcastellon.com

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57 комментариев
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Карьера прёт
+67
-4
+63
Мдэ. От игры в ЛЧ за Локомотив до третьей лиги в Испании...
+48
-4
+44
Ответ Andrey Kutashov
Комментарий скрыт
в Испании хорошо и без футбола.
+37
-1
+36
Ответ Абдулов Алексей
Мдэ. От игры в ЛЧ за Локомотив до третьей лиги в Испании...
Как там Локо в ЛЧ ?
+28
-8
+20
Ответ Hi Hi
а называли чуть ли не российским месси
Русский Месси только один и это - Давыдов! Не надо тут множить сущности)
+18
0
+18
А такие дифирамбы ему пели пару лет назад. А уже 23 года, 3 лига и никаких шансов на вышку
+21
-4
+17
Ответ Rested
Как там Локо в ЛЧ ?
примерно так же как и Иосифов в Вильяреале)
+11
0
+11
Парень выбрал мечту а не деньги!
+12
-2
+10
Ответ Михаил Коваленко
Парень выбрал мечту а не деньги!
Как раз-таки они с батей выбивали из "Локо" деньги, которые он не заслужил. Если бы пошли у него на поводу, то сидел бы сейчас на попе ровно, и никакая "мечта" не нужна была.
+10
-1
+9
Ответ Михаил Коваленко
Парень выбрал мечту а не деньги!
Мечта сбылась (даже во второй лиге оказался никому не нужен!)?! )))
+11
-4
+7
Ответ Restart Serdobsk
ну так реально парень по молодежке очень талантливый был, тут либо психологически не смог вывезти либо просто не вырос из юношеского футбола.
Просто не надо было срываться из Локо не то что не став железным игроком основы, а даже не проведя полный сезон в РПЛ.
+7
0
+7
Ответ Andrey Kutashov
Комментарий скрыт
выбрал бы иметь нормальную карьеру, в ином случае разницы особой и нет.
+10
-4
+6
Ну вообще. Всё ниже и ниже. Однако, Кастельон сейчас возглавляет и имеет все шансы на повышение в классе. На 2-м месте Ибица, на 3-м Кордоба, на 4-м месте Малага, на 5-м месте Рекреативо.
+6
-1
+5
Ответ посмотрел 801 игру нхл
А такие дифирамбы ему пели пару лет назад. А уже 23 года, 3 лига и никаких шансов на вышку
ну так реально парень по молодежке очень талантливый был, тут либо психологически не смог вывезти либо просто не вырос из юношеского футбола.
+5
0
+5
Ответ Balt
Ну вообще. Всё ниже и ниже. Однако, Кастельон сейчас возглавляет и имеет все шансы на повышение в классе. На 2-м месте Ибица, на 3-м Кордоба, на 4-м месте Малага, на 5-м месте Рекреативо.
Малага. Эх, а когда в ЛЧ играл
+4
0
+4
Ответ Средний палец Кирана Тирни
Он в 30 вернётся в РПЛ на большие деньги, пусть пока работает и поднимается.
с чего бы это? )) как будто Аршак Корян, да даже Денис Черышев вернулись) кому в России "на большие деньги" нужен человек, который даже в третьей испанской лиге уже по рукам пошел?
+4
0
+4
Ответ Dizzod
в Испании хорошо и без футбола.
Да вообще во многих странах хорошо, если денежки есть)
+3
0
+3
Единственный на данный момент выход, это на примере Севикяна - вернуться в РПЛ в тот же Пари НН к Юрану и за год он его карьеру вполне может реанимировать.
+2
0
+2
Ответ Всеволод Бобров
это тебе в твиттере рассказали?
я живу в Испании.
+1
0
+1
он даже в фифе есть)
https://www.futbin.com/24/player/9987/nikita-iosifov
+1
0
+1
Ответ Dizzod
в Испании хорошо и без футбола.
это тебе в твиттере рассказали?
+1
0
+1
Низшие лиги Испании это болото, из которого крайне сложно выбраться.
+2
-1
+1
здесь всё отмена Галя.
+1
0
+1
В соседней ветке Петржела: деньги испортили карьеру многих российских игроков
+1
0
+1
"Он выбрал футбол", по версии Нобеля.
+2
-1
+1
Ответ Antispa
Карьера прёт
По лютому прёт
+1
0
+1
пока всё это выглядит как хроники пикирующего футболиста, нежели создание плацдарма для успешной карьеры за рубежом
+1
0
+1
Он в 30 вернётся в РПЛ на большие деньги, пусть пока работает и поднимается.
+1
-1
0
Ответ Gera219
Ой да пацан играет и тем более в испании, пару лет опыта наберется и до сегунды дойдет, а там уже рпл с огромной личкой и жизнь удалась и никто не скажет, что не пробовал себя в европе
в Спартак вернется?
0
0
0
Ответ Абдулов Алексей
Мдэ. От игры в ЛЧ за Локомотив до третьей лиги в Испании...
Сейчас придут свидетели секты «надо ехать в любую лупу» и докажут тебе, что он будет пахать и переедет в Реал Мадрид через полгода 🤣
+15
-15
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