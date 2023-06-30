Воспитанник «Спартака» и «Локо» Иосифов расторг контракт с «Вильярреалом». Он провел два матча за основу

Никита Иосифов ушел из «Вильярреала».

22-летний полузащитник расторг соглашение с испанским клубом.

Россиянин перешел в «Вильярреал» в 2021 году. В общей сложности он провел два матча за основной состав команды.

В прошедшем сезоне хавбек выступал за « » и сыграл 13 матчей в Сегунде, забив один гол и отметившись одной результативной передачей.

Подробная статистика воспитанника « » и « » доступна здесь.