Воспитанник «Спартака» и «Локо» Иосифов расторг контракт с «Вильярреалом». Он провел два матча за основу

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Вильярреал Ла Лига трансферы Вильярреал Б Никита Иосифов Футбол

Никита Иосифов ушел из «Вильярреала».

22-летний полузащитник расторг соглашение с испанским клубом.

Россиянин перешел в «Вильярреал» в 2021 году. В общей сложности он провел два матча за основной состав команды.

В прошедшем сезоне хавбек выступал за «Вильярреал Б» и сыграл 13 матчей в Сегунде, забив один гол и отметившись одной результативной передачей.

Подробная статистика воспитанника «Спартака» и «Локомотива» доступна здесь.

16 комментариев

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Дядя ТУРА
в итоге будет пылить в ФНЛ.
Аршак Корян 2.0
+29
-2
+27
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Иван Егурнов
Ответ Тиджани Бабангида
Надо признать что испанская карьера не очень задалась. Хотя опыт очевидно полезный
Такой опыт и дома получить можно было) В Локомотиве за основу мог поиграть.
+15
0
+15
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Пыщь-Пышь
Ответ Тиджани Бабангида
Надо признать что испанская карьера не очень задалась. Хотя опыт очевидно полезный
Опыт? Ну разве больше не подпускать к трансферным делам папу
+11
0
+11
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savik-A.M.
Ответ Дядя ТУРА
в итоге будет пылить в ФНЛ. Аршак Корян 2.0
был ещё Амир Натхо , рекламировали как прошедшего школу Барселоны
+8
0
+8
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Евгений Сомов
Пускай папуле скажет спасибо.
+5
0
+5
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Тиджани Бабангида
Надо признать что испанская карьера не очень задалась. Хотя опыт очевидно полезный
+5
-2
+3
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ЕгориЙ
В этом месте должен быть смех Нельсона из Симпсонов)
С таким гонором с агентом выбивали бабки из Локо, иначе игрок уйдет. Ушёл. Ну и? Сразу вспоминается Соловьев, убежавший из Динамо в Зенит после полугода. Небось всплывет в РПЛ скоро.
+3
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+2
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dimamak10
22 года: 4 матча в рпл(22 минуты) 1 в ла лиге(3 минуты) по одному матчу в кубке России и Испании и один матч в ЛЧ. Мощно однако
+1
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Константин Эсперов
Ответ Дядя ТУРА
в итоге будет пылить в ФНЛ. Аршак Корян 2.0
Будет в Нижнем пылить . В Локо он не нужен , да и игроки Шпинёва больше не нужны Андрееву.
+1
0
+1
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Dzhansug Bukiya
Ответ savik-A.M.
был ещё Амир Натхо , рекламировали как прошедшего школу Барселоны
2012—2013 Майкоп 18 (1)
2014—2015 Барселона B 0 (0)
2015—2016 ЦСКА (Москва) 0 (0)
2016 Краснодар-2 10 (0)
2017—2018 Локомотив (Москва) 0 (0)
2018—2019 Вииторул 1 (0)
2019 БАТЭ 0 (0)
2019 а Евпатория 0 (0)
2020—2021 Нымме Калью 38 (3)
2021—2022 Левадия 9 (1)
2022 Армавир ЛФЛ
2022— СКА-Хабаровск
дичь.......
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Алекс 777
с одной стороны молодец что пробовал, с другой стороны время показало, а почему он думал что кому то нужен в испании, особо ни чего не показывал в рф
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Константин Эсперов
Вот и закончилась эта эпопея
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Матвей Суицидин
Я про него уже и забыл. 22 года, а толком не играл еще, только тренируется. Уж лучше набирать минуты в РПЛ, чем такая европейская карьера.
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madjer163
Во 2 восьмерику придет
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