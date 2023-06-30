Воспитанник «Спартака» и «Локо» Иосифов расторг контракт с «Вильярреалом». Он провел два матча за основу
Никита Иосифов ушел из «Вильярреала».
22-летний полузащитник расторг соглашение с испанским клубом.
Россиянин перешел в «Вильярреал» в 2021 году. В общей сложности он провел два матча за основной состав команды.
В прошедшем сезоне хавбек выступал за «Вильярреал Б» и сыграл 13 матчей в Сегунде, забив один гол и отметившись одной результативной передачей.
Подробная статистика воспитанника «Спартака» и «Локомотива» доступна здесь.
Аршак Корян 2.0
С таким гонором с агентом выбивали бабки из Локо, иначе игрок уйдет. Ушёл. Ну и? Сразу вспоминается Соловьев, убежавший из Динамо в Зенит после полугода. Небось всплывет в РПЛ скоро.
2014—2015 Барселона B 0 (0)
2015—2016 ЦСКА (Москва) 0 (0)
2016 Краснодар-2 10 (0)
2017—2018 Локомотив (Москва) 0 (0)
2018—2019 Вииторул 1 (0)
2019 БАТЭ 0 (0)
2019 а Евпатория 0 (0)
2020—2021 Нымме Калью 38 (3)
2021—2022 Левадия 9 (1)
2022 Армавир ЛФЛ
2022— СКА-Хабаровск
дичь.......