Гладилин об Амарале и Абаскале: «Их может и не быть в «Спартаке» через 2-3 месяца. Они скорее временщики»
Валерий Гладилин считает Гильермо Абаскаля и Томаша Амарала временщиками.
«Человек [Амарал] пришел всего неделю назад и толком еще не поработал в команде. Значит, решение по сокращению количества игроков согласовано с тренером. Какая цель этого всего — непонятно. Поскольку мы не знаем, кого именно это решение будет касаться.
Спортивный директор, придя в команду, должен назвать цели, задачи. Допустим, стать чемпионами страны или выиграть Кубок. Решение этого спортивного директора — это решение по бюджету. Качественные игроки, некачественные — он в них еще даже не разобрался.
И тренер, и спортивный директор в очень непростой ситуации. Допускаю, что через два-три месяца их может и не быть в «Спартаке». Они скорее временщики», — сказал экс-игрок «Спартака».
Никто не знает как будет у португальцев , на бумаге она оба профессионалы , но вот так в грязь втаптывать беспричинно .. ну скотство же
Амарал же все объяснил, убрать пассажиров, чтобы больше молодых использовать.
Вот вот, подумайте как после обычного собеседования можно знать всё и уверенно обещать какие то чемпионства и кубки впустую.