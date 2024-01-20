Гладилин об Амарале и Абаскале: «Их может и не быть в «Спартаке» через 2-3 месяца. Они скорее временщики» 

Валерий Гладилин считает Гильермо Абаскаля и Томаша Амарала временщиками.

«Человек [ ] пришел всего неделю назад и толком еще не поработал в команде. Значит, решение по сокращению количества игроков согласовано с тренером. Какая цель этого всего — непонятно. Поскольку мы не знаем, кого именно это решение будет касаться.

Спортивный директор, придя в команду, должен назвать цели, задачи. Допустим, стать чемпионами страны или выиграть Кубок. Решение этого спортивного директора — это решение по бюджету. Качественные игроки, некачественные — он в них еще даже не разобрался.

И тренер, и спортивный директор в очень непростой ситуации. Допускаю, что через два-три месяца их может и не быть в « ». Они скорее временщики», — сказал экс-игрок «Спартака».