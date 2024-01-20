Гладилин об Амарале и Абаскале: «Их может и не быть в «Спартаке» через 2-3 месяца. Они скорее временщики» 

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Валерий Гладилин Томаш Амарал Футбол

Валерий Гладилин считает Гильермо Абаскаля и Томаша Амарала временщиками.

«Человек [Амарал] пришел всего неделю назад и толком еще не поработал в команде. Значит, решение по сокращению количества игроков согласовано с тренером. Какая цель этого всего — непонятно. Поскольку мы не знаем, кого именно это решение будет касаться. 

Спортивный директор, придя в команду, должен назвать цели, задачи. Допустим, стать чемпионами страны или выиграть Кубок. Решение этого спортивного директора — это решение по бюджету. Качественные игроки, некачественные — он в них еще даже не разобрался.

И тренер, и спортивный директор в очень непростой ситуации. Допускаю, что через два-три месяца их может и не быть в «Спартаке». Они скорее временщики», — сказал экс-игрок «Спартака».

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19 комментариев
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Придя на новое место работы в другую страну нужно не один не то что день, а не одну неделю потратить на подробное изучение ситуации в команде и у конкурентов что бы задачи какие то реальные обозначать. А этим пустозвонам лишь обещания подавай про чемпионства. У них в мозгах даже понимания нет что профессионалы знают что за эти обещания в приличном клубе и спросят потом по результатам.
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Не ну дурак дураком.Люди только пришли,надо время для того чтобы освоиться, разобраться,кого купить и смогут ли зимой это сделать.А ему сразу бюджет и чемпионство.А в команде куча серых игроков и нет нападающих.Или его очень устроит Милешин.Ну тогда пусть так и скажет:"Пусть учатся,наши парни".Но молчит о чемпионстве и кубке.И не надо говорить о том что они временьщики,они честно выполняют свою работу.Сколько тренеров они уже спалили,уйма.
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Ответ Eric_Cartman
А могут и остаться. Вообще, интересно, как экс-спартачи поливают грязью действующих рулевых. Как это принято нынче говорить, токсичная обстановка? 🤦‍♂️
Просто эксы завидуют,подсиживают и напоминют о себе.))
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+8
Ответ Eric_Cartman
А могут и остаться. Вообще, интересно, как экс-спартачи поливают грязью действующих рулевых. Как это принято нынче говорить, токсичная обстановка? 🤦‍♂️
В зависимости от желания это можно преподнести как конструктивную критику, прикинь как меняется посыл. 🙃
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Расскажите Валерий Павлович как стать заслуженным тренером России не имея ни каких успехов.Нам будет очень интересно.Ждем статью.
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А могут и остаться. Вообще, интересно, как экс-спартачи поливают грязью действующих рулевых. Как это принято нынче говорить, токсичная обстановка? 🤦‍♂️
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О каком сокращении игроков говорит Гладилин? Избавление от балласта, это нормальная процедура. На замену должны придти игроки приносящие пользу. Состав должен соответствовать поставленным задачам. К этому стремятся все команды.
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По критериям Мостового все российские тренеры и специалисты готовы ежегодно по одному выигрывать лигу чемпионов и все возможные мировые и европейские трофеи, они и в футбол играли и чеканить умеют, единственное что ненавистные приезжие буржуи им прохода не дают, а то бы конечно, мало кому из наших доверяли на всех уровнях футболльной иерархии ...
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Игрок был хорош,бесспорно. Но за какие заслуги стал заслуженным тренером России непонятно.
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Задолбал этот Гладилин.
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Ответ Kit Belleu
Задолбал этот Гладилин.
Если он тебя задолбал, то не читай интервью с ним, всё просто! )
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Надоели эти ветераны прошлого у которых трава была зеленее , но которые не смогли себя сохранить в профессии в нынешнее время
Никто не знает как будет у португальцев , на бумаге она оба профессионалы , но вот так в грязь втаптывать беспричинно .. ну скотство же
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Слушать или читать интервью Амарала зачем?
Амарал же все объяснил, убрать пассажиров, чтобы больше молодых использовать.
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А Гладилину не приходило в голову,что решение о сокращении количество игроков это решение руководства клуба.И оно напрашивалось, так как из за перебора они играют раз через два и спросить неского толком.Лучше пусть пишет про Динамо и Сочи там тоже иностранные тренеры.
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Ответ Overkiller
Придя на новое место работы в другую страну нужно не один не то что день, а не одну неделю потратить на подробное изучение ситуации в команде и у конкурентов что бы задачи какие то реальные обозначать. А этим пустозвонам лишь обещания подавай про чемпионства. У них в мозгах даже понимания нет что профессионалы знают что за эти обещания в приличном клубе и спросят потом по результатам.
А может все таки нужно сначала изучить ситуацию, а потом принять решение о трудоустройстве.
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Ответ Иван Кардашевский
А может все таки нужно сначала изучить ситуацию, а потом принять решение о трудоустройстве.
Изучение одно, на практике совсем другое
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Ответ Иван Кардашевский
А может все таки нужно сначала изучить ситуацию, а потом принять решение о трудоустройстве.
Вы когда на новую работу собеседуетесь - вам сразу все внутренние финансовые документы показывают? Вам, являющемуся ещё просто очередным кандидатом всю подноготную компании показывают? Или вас сначала утверждают, потом дают полный доступ ко всему и уже на основании этой информации вы занимаетесь детальным разбором текущих дел и планированием своей работы, определяя цели, критерии достижения результата, ОКР стратегией и т.д. и т.п.?
Вот вот, подумайте как после обычного собеседования можно знать всё и уверенно обещать какие то чемпионства и кубки впустую.
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Ответ NIK7478
Если он тебя задолбал, то не читай интервью с ним, всё просто! )
Вас не спросил.
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