Амарал о «Спартаке»: «Еврокубков нет, но в России по‑прежнему очень хорошая лига. Наша цель – убедить талантливых и перспективных игроков приехать не из-за денег, а из-за интереса к проекту»

Теги Спартак премьер-лига Россия Томаш Амарал Футбол

Томаш Амарал высказался о работе в «Спартаке».

– Как в нынешних условиях привезти в Россию талантливого и перспективного игрока?

– Да, у нас нет еврокубков, но в России по‑прежнему очень хорошая лига. Она не входит в топ‑5, но способна давать игрокам возможности для развития.

Наша цель работы – убедить таких футболистов приехать сюда не из‑за денег, а в том числе из‑за интереса к проекту. Они должны приезжать и быть голодными до побед, понимать ответственность за игру в форме этого клуба, – сказал новый спортивный директор «Спартака».

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40 комментариев
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Голодными до побед приехать, голодными уехать
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не из-за денег, а из-за интереса к проекту
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Еврокубков нет, одно чемпионство за двадцать лет, денег то же не обещаем, но у нас есть ПРОЕКТ
Все уже ломанулись занимать очередь
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Он сам не верит в то, что говорит.
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Какой может быть интерес к проекту в изолированной лиге без еврокубков, которые в ближайшее время и не появятся?
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Ответ LaffyTaffy
Ну может в Португалии какие то футболисты с детства за Спартак, идейные)
Да, как в детстве увидели гол Павлюченко Спортингу через себя, так и влюбились.
+9
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+9
Ответ Ебздрогыч
Какой может быть интерес к проекту в изолированной лиге без еврокубков, которые в ближайшее время и не появятся?
Ну может в Португалии какие то футболисты с детства за Спартак, идейные)
+13
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+9
Да ладно, врать то….чем может быть интересен такой проект? Ну кроме зарплаты…..
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0
+8
Очень сложно отвечать на такие вопросы, приходится говорить не то, что думаешь на самом деле… Ведь на самом деле в голове одно: гарантий нет, перспектив еврокубков в ближайшее время нет, привлечь молодых талантов очень непросто, мы пока в лучшем случае перевалочный пункт для некоторых из них, а для других стимул только деньги. Кроме денег привлечь катастрофически нечем.
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У меня словно дежавю, директора разная, а слова одни и те же.
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О, Господи! Ну кто вас просит это говорить? Сами себя посмешищем выставляют
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Ответ BaltikaSPb
не из-за денег, а из-за интереса к проекту ======================= Еврокубков нет, одно чемпионство за двадцать лет, денег то же не обещаем, но у нас есть ПРОЕКТ Все уже ломанулись занимать очередь
Вы уверены , что чемпионства много кого привлекают ?
Давайте будем честны , только деньги могут привести хорошего игрока в наш чемпионат.
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Они быть голодными до побед, они оказаться в пердив. Гыгыгыгыгыгыгыгыгы...
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«Денег нет, но проект очень интересный и команда дружная»
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Команды альтруистов в истории футбола ещё не было. Интересное начинание. Впечатление что этот человек не от мира сего.
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футбол сейчас - это шоубизнес. За идею и за еду желающих играть нет, даже в пердиве. Ну ладно там еще выбрать с историей типа Баварии,Барселоны, но явно не в спартак.
С таким же успехом можно в Ростов или Крылья советов идти голодными до побед
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Дорогой Дедушка Мороз. Пожалуйста, прочитай мое письмо до конца. Это не спам, а реальная возможность заработать...
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Спартак продолжает жить на багаже Арнольдыча. Иначе откуда эта АМАРАЛьная способность говорить лозунгами.
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Ответ Виталик Украинский
Проект: " Укроем Промеса от правосудия".
ты бы помолчал,за умного сошел бы.
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Сразу возникает вопрос о компетентности данного руководителя
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Наивный.
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Ответ redwhiteteam
Вы уверены , что чемпионства много кого привлекают ? Давайте будем честны , только деньги могут привести хорошего игрока в наш чемпионат.
Само собой.
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Ответ alligator
Да ладно, врать то….чем может быть интересен такой проект? Ну кроме зарплаты…..
Как и весь наш чемпионат
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Ответ S1rAlex
Что можно делать в рф перспективному футболисту? Какие перспективы? Выезд в грозный? Товарняк с аль-фейхоа на сборах? 😂😂😂
Фейхоа - это фрукт
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Ответ SMART789
еще один пильщик цатый по счету
я смотрю вы у нас на странице знатно прописались.)
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Они с Абаскалем быстро нашли общий язык. Проект у них- денег побольше у Спартака поиметь.
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Проект: " Укроем Промеса от правосудия".
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еще один пильщик цатый по счету
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За ромбик, чего уж там!
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Еще от тюрьмы спасают в РПЛ, я думаю это главный аргумент ехать играть в это болото.
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Что можно делать в рф перспективному футболисту? Какие перспективы? Выезд в грозный? Товарняк с аль-фейхоа на сборах? 😂😂😂
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