Амарал о «Спартаке»: «Еврокубков нет, но в России по‑прежнему очень хорошая лига. Наша цель – убедить талантливых и перспективных игроков приехать не из-за денег, а из-за интереса к проекту»

Томаш Амарал высказался о работе в «Спартаке».

– Как в нынешних условиях привезти в Россию талантливого и перспективного игрока?

– Да, у нас нет еврокубков, но в России по‑прежнему очень хорошая лига. Она не входит в топ‑5, но способна давать игрокам возможности для развития.

Наша цель работы – убедить таких футболистов приехать сюда не из‑за денег, а в том числе из‑за интереса к проекту. Они должны приезжать и быть голодными до побед, понимать ответственность за игру в форме этого клуба, – сказал новый спортивный директор «Спартака».

Новый спортивный директор «Спартака» – главный скаут «Бенфики». Нашел Дарвина Нуньеса и женился на русской