Властимил Петржела: «Деньги испортили карьеры многих российских игроков, яркий пример — Кокорин» 

Теги Зенит премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Властимил Петржела Александр Кокорин деньги Футбол

Властимил Петржела считает, что деньги испортили карьеры многих российских игроков.

«Деньги испортили карьеры многих российских игроков. В РПЛ часто платят слишком много молодым талантливым футболистам. Они заключают хорошие контракты, и это останавливает их прогресс. 

Кокорин — яркий пример. Ему сложно было уехать играть в европейский клуб, потому что его российскую зарплату было очень невозможно повторить», — сказал бывший тренер «Зенита».

Материалы по теме

15 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
и одного чешского любителя казино)) люблю пана Власту, но испытание деньгами он не прошел
+7
0
+7
Ответ Михаил1970
Отсутствие денег погубило намного больше людей. Продолжите фразу: Губят людей не деньги, губит людей - .....
Стул?
+4
0
+4
Насчёт Кокорина конечно в точку, но скорее дело не в деньгах, они сами по себе ничто, без людей ими обладающими.
А если взять во внимание уровень развитости, интеллекта многих наших спортсменов, то "испортить" их не так уж и сложно.
+4
-1
+3
Ответ RUSSERG
А как Коко в Анжи перебежал за баблом?
Динамо получило большие деньги. Кокорин за Анжи не сыграл не одного матча из-за травмы и вернулся в Динамо. Он же не профукал свою карьеру, как Соловьёв? Соловьёв сыграл там неплохо какое-то время и начал требовать у Динамо денег. В 20 раз больше, чем зарабатывал до этого. Звезду поймал. И завидовал паре игроков его возраста, у которых был лучше контракт.
+2
0
+2
У Кокорина с головой проблемы, а не с деньгами. Деньги не мешали ему вырасти до Зенита, сборной и забивать на уровне ЛЧ и крупных национальных соревнований. Но на самом пике своего развития чел умудрился на ровном месте попасть в тюрьму, причем абсолютно по делу, кто бы что не говорил. Но даже после тюрьмы он забивает на уровне ЛЕ и крепкого европейского середняка или чуть ниже. Возможно ещё у него что-то с удачей не то, потому что все кто с ним контактировал, говорили что он на самом деле приятный парень, возможно слишком прямолинейный, из-за чего постоянно оказывался в нелепых ситуациях, сгубивших его карьеру. Деньги тут абсолютно не причем, они его уже лет в 20 абсолютно никак не волновали.
+1
0
+1
Поэтому пан привозил Несвадьбу и Чадиковски, которых уже ничем не испортишь, даже деньгами))
+1
0
+1
Ответ Чебурашка от Гены
Помните скандальную историю о переходе из Динамо в Зенит молодого Ивана Соловьёва? 19 лет парню было. минут 40 за три года сыграл. В итоге, где то в Узбекистане пылит. Погнался за денежкой. А Кокорин что? Деньги тут не причём.
А как Коко в Анжи перебежал за баблом?
+1
0
+1
Ответ Петрович5%
В итоге Динамо получило огромный личный контракт у Кокорина после его возвращения,плюс такие же у Жиркова и Денисова,которых пришлось выкупать и долги.Афера, проведенная олигархами,которые поигрались в футбол и решившими отбить потраченные деньги привели к падению клуба. Того ж Жиркова из Анжи в Динамо пришлось брать за 11 млн.А Зениту он достался за 640000.
не думаю, что в этом нужно винить Кокорина. Мы же здесь о том, как деньги помогают поломать карьеру игрокам. А это уже про клубные дела, то, что вы написали.
+1
0
+1
То же самое можно сказать о тренерах на ярком примере самого Петржелы и ему подобных ...
0
0
0
Помните скандальную историю о переходе из Динамо в Зенит молодого Ивана Соловьёва? 19 лет парню было. минут 40 за три года сыграл. В итоге, где то в Узбекистане пылит. Погнался за денежкой. А Кокорин что? Деньги тут не причём.
+2
-2
0
Вообще, вот этот РБ Спорт, это что Республике Беларусь Спорт? Они не могут что ли какой то белорусский контент продвигать, что они этому полоумному старику каждый день звонят?
0
0
0
Ответ Чебурашка от Гены
Динамо получило большие деньги. Кокорин за Анжи не сыграл не одного матча из-за травмы и вернулся в Динамо. Он же не профукал свою карьеру, как Соловьёв? Соловьёв сыграл там неплохо какое-то время и начал требовать у Динамо денег. В 20 раз больше, чем зарабатывал до этого. Звезду поймал. И завидовал паре игроков его возраста, у которых был лучше контракт.
В итоге Динамо получило огромный личный контракт у Кокорина после его возвращения,плюс такие же у Жиркова и Денисова,которых пришлось выкупать и долги.Афера, проведенная олигархами,которые поигрались в футбол и решившими отбить потраченные деньги привели к падению клуба. Того ж Жиркова из Анжи в Динамо пришлось брать за 11 млн.А Зениту он достался за 640000.
0
0
0
Ответ Байкалыч
У Кокорина с головой проблемы, а не с деньгами. Деньги не мешали ему вырасти до Зенита, сборной и забивать на уровне ЛЧ и крупных национальных соревнований. Но на самом пике своего развития чел умудрился на ровном месте попасть в тюрьму, причем абсолютно по делу, кто бы что не говорил. Но даже после тюрьмы он забивает на уровне ЛЕ и крепкого европейского середняка или чуть ниже. Возможно ещё у него что-то с удачей не то, потому что все кто с ним контактировал, говорили что он на самом деле приятный парень, возможно слишком прямолинейный, из-за чего постоянно оказывался в нелепых ситуациях, сгубивших его карьеру. Деньги тут абсолютно не причем, они его уже лет в 20 абсолютно никак не волновали.
Так то посмотреть сколько он бабла поднял не особо напрягаясь…. С головой все в порядке
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий