Властимил Петржела: «Деньги испортили карьеры многих российских игроков, яркий пример — Кокорин»
Властимил Петржела считает, что деньги испортили карьеры многих российских игроков.
«Деньги испортили карьеры многих российских игроков. В РПЛ часто платят слишком много молодым талантливым футболистам. Они заключают хорошие контракты, и это останавливает их прогресс.
Кокорин — яркий пример. Ему сложно было уехать играть в европейский клуб, потому что его российскую зарплату было очень невозможно повторить», — сказал бывший тренер «Зенита».
А если взять во внимание уровень развитости, интеллекта многих наших спортсменов, то "испортить" их не так уж и сложно.