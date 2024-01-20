Властимил Петржела: «Деньги испортили карьеры многих российских игроков, яркий пример — Кокорин» 

Властимил Петржела считает, что деньги испортили карьеры многих российских игроков.

«Деньги испортили карьеры многих российских игроков. В РПЛ часто платят слишком много молодым талантливым футболистам. Они заключают хорошие контракты, и это останавливает их прогресс.

— яркий пример. Ему сложно было уехать играть в европейский клуб, потому что его российскую зарплату было очень невозможно повторить», — сказал бывший тренер « ».