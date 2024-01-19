Роналду о «Ман Сити»: «Потрясающий сезон. Они заслуживали выиграть ЛЧ еще два года назад. С удовольствием смотрю их матчи»
Криштиану Роналду высоко оценил выступления «Манчестер Сити» в 2023 году.
– Это было потрясающе. Потрясающий сезон. Поздравляю «Манчестер Сити», всех футболистов, тренера.
Они потрясающе поработали и наконец-то выиграли Лигу чемпионов. По-моему, они заслуживали победить еще два года назад. Время пришло.
Честно говоря, я с удовольствием смотрю их матчи. У них очень хорошая команда, очень хороший тренер, система игры. Так что – мои поздравления.
– Наверное, вам непросто об этом говорить.
– Нет, просто. Они заслужили, – сказал форвард «Аль-Насра», ранее игравший за «Манчестер Юнайтед».
После подобных заявлений чувствуешь себя как-то странно - вроде всё правильно, поспорить не с чем, "МанСити" действительно заслуженно выиграл Лигу Чемпионов и вполне мог сделать это и раньше 2023 года. Всё так.
Но не покидает ощущение, что тебе эмоционально и многословно рассказывают о том, что трава - зеленая :)
13/14, 14/15, 15/16 - полуфиналы в Баварии,
Сити - по порядку - 1/8, 1/4, 1/4, 1/4, финал, полуфинал, финал (победа)
Итого 2 финала за 10 лет, 4 полуфинала, три 1/4, одна 1/8, очевидный прогресс в МС с каждым годом
Я далеко не фан МС, но такие бредни писать, зачем?))
И нет, мне никто не навязал это сообщение. Никто не заставлял читать его под дулом автомата. Его просто опубликовали, и я его просто прочел.
И нет, у меня не начинается зуд. Более того, я не очень понимаю, какой именно зуд вы имеете в виду. Если что, я не являюсь персональным фанатом ни Роналду, ни Месси - уважаю и признаю величие их обоих, но фанатизм мне в принципе не присущ. По этой же причине активно не люблю персофанов Роналду, Месси и кого угодно ещё.
Просто то, что сказал Роналду, представляется мне слишком очевидным. Ведь всё верно же сказал - а ощущение странное. Именно потому, что слишком.
Или мне тут нужно поиграть в рекурсию и написать что-то вроде "т.е. уже не рекомендуется высказывать свои впечатления от очевидных ответов"? :)
Вот вопреки логике – с лёгкостью! Поэтому все и угорали с незадачливых "горожан"...
Так эта молодежка победила в Лиге 1 у ПСЖ, который в той же 1/8 4 отгрузил Барсе и чудом пустил её на Ювентус, которому Барса забила 0, а Монако 1))
Ну и думаю лучше вылететь от Мбаппе (мы видим какого уровня игрок), чем от дубля Вейналдума))))