Роналду о «Ман Сити»: «Потрясающий сезон. Они заслуживали выиграть ЛЧ еще два года назад. С удовольствием смотрю их матчи»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высоко оценил выступления «Манчестер Сити» в 2023 году.

– Это было потрясающе. Потрясающий сезон. Поздравляю «Манчестер Сити», всех футболистов, тренера.

Они потрясающе поработали и наконец-то выиграли Лигу чемпионов. По-моему, они заслуживали победить еще два года назад. Время пришло.

Честно говоря, я с удовольствием смотрю их матчи. У них очень хорошая команда, очень хороший тренер, система игры. Так что – мои поздравления.

– Наверное, вам непросто об этом говорить.

– Нет, просто. Они заслужили, – сказал форвард «Аль-Насра», ранее игравший за «Манчестер Юнайтед».

96 комментариев
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Выдал базу
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+102
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
А другие гранды милые и хорошие и ничего не нарушают? Хватит ныть говно творили все гранды и РМ и Барса и Бавария и Юве и Милан и МЮ и Интер и т.д. и всех ловили на говне, но кто то умеет договариваться, а кто то нет. И умение договариваться как раз делает РМ, Баварию или МС выгоднее других. А именно футбол МС показывает отличный, как будто в РМ КР, Бэйл, Бензема и ко бегали бесплатно или в Барсе Неймар, Суарес, Месси и ко, но это не отменяет того что футбол они показывали крутой.
+56
-12
+44
Ну что Пеп в прошлом году только выиграл ЛЧ после Барсы, действительно несколько удивляет. Столько лет в фаворитах, всегда где то близко, но всегда что то мешало. Может сейчас наконец прорвало, и будет брать ЛЧ одну за одной )
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+33
Ответ Howard Norfolk
Это он Ман.Ютд троллит, на МСити ему откровенно пх.
нечего он не троллит, ему задали вопрос как вам выступлении ман сити, он ответил, некого тут подтекста не надо искать, все нормик
+34
-4
+30
Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Извини , Пеп не вылетал 2-8 , 2-5 и не сливал Баварии матчи .
+23
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+19
Сколько тут странных..
+22
-5
+17
Ответ krokodilych
Таки да, выдал базу. После подобных заявлений чувствуешь себя как-то странно - вроде всё правильно, поспорить не с чем, "МанСити" действительно заслуженно выиграл Лигу Чемпионов и вполне мог сделать это и раньше 2023 года. Всё так. Но не покидает ощущение, что тебе эмоционально и многословно рассказывают о том, что трава - зеленая :)
Он позвонил тебе и навязал это сообщение? Интервьюер спросил, он ответил, у местной аудитории походу зуд начинается, если не написать что-то
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Ответ Boni R
Сколько тут странных..
На любой ветке супер популярных игроков или тренеров, процентов 80 "странных". Это либо их персофаны, либо хейтеры. И те и те, одинаково неадекватны, и плохо воспринимают реальность.
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Ответ Анвар
Комментарий удален модератором
а ты что ?🚬 ?
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Таки да, выдал базу.

После подобных заявлений чувствуешь себя как-то странно - вроде всё правильно, поспорить не с чем, "МанСити" действительно заслуженно выиграл Лигу Чемпионов и вполне мог сделать это и раньше 2023 года. Всё так.

Но не покидает ощущение, что тебе эмоционально и многословно рассказывают о том, что трава - зеленая :)
+11
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+8
Ответ Игорь Климов
Комментарий скрыт
ну да, ну да. Одному из самых популярных людей в мире прям необходима частичка пиара засчёт похвалы команды
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Ответ Melissa Parker
Пеп вылетал из ЛЧ от Тоттенхэма это уже позорнее чем любой вылет Барселоны из ЛЧ
Скажи мне , пожалуйста , ты , что принимаешь ?
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Зашла из-за комментариев, они такие ржачные
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Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
позорнее чем два невыхода из группы?))

13/14, 14/15, 15/16 - полуфиналы в Баварии,
Сити - по порядку - 1/8, 1/4, 1/4, 1/4, финал, полуфинал, финал (победа)

Итого 2 финала за 10 лет, 4 полуфинала, три 1/4, одна 1/8, очевидный прогресс в МС с каждым годом

Я далеко не фан МС, но такие бредни писать, зачем?))
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Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
успокойся брат!!!
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Ну и Роналду, знает как поджечь зад людям.. Тут комментарии десятками разлетаются за секунду. Нет предел людской фантазии ,когда выходят статьи про Роналду (да не только о нем, даже в тех постах ,когда его имя не упоминается)
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Ответ Melissa Parker
Холланд позор Норвегии
💊
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Ответ KING_OF_RUSSIA
Он позвонил тебе и навязал это сообщение? Интервьюер спросил, он ответил, у местной аудитории походу зуд начинается, если не написать что-то
Нет. Криштиану Роналду мне не звонил. Думаю, по той причине, что он не имеет ни малейшего понятия о моем существовании.

И нет, мне никто не навязал это сообщение. Никто не заставлял читать его под дулом автомата. Его просто опубликовали, и я его просто прочел.

И нет, у меня не начинается зуд. Более того, я не очень понимаю, какой именно зуд вы имеете в виду. Если что, я не являюсь персональным фанатом ни Роналду, ни Месси - уважаю и признаю величие их обоих, но фанатизм мне в принципе не присущ. По этой же причине активно не люблю персофанов Роналду, Месси и кого угодно ещё.

Просто то, что сказал Роналду, представляется мне слишком очевидным. Ведь всё верно же сказал - а ощущение странное. Именно потому, что слишком.
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Ответ KING_OF_RUSSIA
т.е. уже не рекомендуется озвучивать очевидные ответы, понятно
Лично вам я ничего не рекомендую. Лично Криштиану Роналду - тем более.

Или мне тут нужно поиграть в рекурсию и написать что-то вроде "т.е. уже не рекомендуется высказывать свои впечатления от очевидных ответов"? :)
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Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Не, Ман Сити никогда в ЛЧ не вылетали с позором.
Вот вопреки логике – с лёгкостью! Поэтому все и угорали с незадачливых "горожан"...
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Ахахах, хочет в Сити перейти и еще одну лч нашакалить. Хотя, очевидно что ему по контракту нужно хорошо про Саудитов говорить, а Сити владеют Саудовцы.
ОАЭ владельцы Сити, эт другая страна
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Ответ Вальдано
Про Реал он такого полтора года назад не говорил.. Гордыня и зависть.. Бензема не поздравлял, как и Модрича.. А теперь просто решил "поднас..ть" МЮ.. Не в первый раз..
🤡🤡🤡 а ты уже знаешь, о чем его спросили? Может ему задали прямой вопрос "как вам выступление мансити в прошлом году"? И что, он должен был промолчать, только чтобы хейтеры не обвинили его ни в чем?) Тут даже контекст его комментарий абсолютно не совпадает с тем, в чем вы 🤡🤡🤡 его обвинить пытаетесь
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Ответ Melissa Parker
Комментарий скрыт
Давно не встречал таких тупых. Футбол Арсенала под руководством Bенгера считается одним из самых красивых футболов в начале нулевых, да в принципе Арсен и с Шамахами и Лордами пытался играть красиво и временами Арсенал прям разрывал и играл шикарно. Но Арсенал ни то что ЛЧ не выиграл, а он и АПЛ последний раз выиграл в 2004. Делает это футбол Арсенала условно времен Анри, Бергкампа и ко менее крутым? Ну только для маленьких глоров, которые это не видели.
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Все равно равно Роналду не пригласят в Манчестер Сити, как бы он не старался.
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Ответ Temp LC
ну да, ну да. Одному из самых популярных людей в мире прям необходима частичка пиара засчёт похвалы команды
Так это позорище во время смерти ребёнка выкладывал пафосные фоточки в инстаграм из зала , а человек говорит что ему пиар не нужен. Это позорище за пиар сделает все
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Это он Ман.Ютд троллит, на МСити ему откровенно пх.
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Ответ Melissa Parker
Пеп вылетал из ЛЧ от Тоттенхэма это уже позорнее чем любой вылет Барселоны из ЛЧ
Какая ЗП у клоуна, расскажи, интересно.
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Ответ Анвар
Комментарий удален модератором
Роналду перешёл в Аль Хиляль???
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Пинок под зад для Юнайтед
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Ответ Melissa Parker
Считаешь вылететь из ЛЧ от молодежки Монако это не позор 17 летний Мбаппе вертел Сити как хотел по факту
"вертел как хотел" - прошли при 6:6 по сумме двух матчей))))

Так эта молодежка победила в Лиге 1 у ПСЖ, который в той же 1/8 4 отгрузил Барсе и чудом пустил её на Ювентус, которому Барса забила 0, а Монако 1))

Ну и думаю лучше вылететь от Мбаппе (мы видим какого уровня игрок), чем от дубля Вейналдума))))
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