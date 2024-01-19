Роналду о «Ман Сити»: «Потрясающий сезон. Они заслуживали выиграть ЛЧ еще два года назад. С удовольствием смотрю их матчи»

Криштиану Роналду высоко оценил выступления «Манчестер Сити» в 2023 году.

– Это было потрясающе. Потрясающий сезон. Поздравляю « », всех футболистов, тренера.

Они потрясающе поработали и наконец-то выиграли . По-моему, они заслуживали победить еще два года назад. Время пришло.

Честно говоря, я с удовольствием смотрю их матчи. У них очень хорошая команда, очень хороший тренер, система игры. Так что – мои поздравления.

– Наверное, вам непросто об этом говорить.

– Нет, просто. Они заслужили, – сказал форвард « », ранее игравший за «Манчестер Юнайтед».