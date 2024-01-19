Беппе Маротта: «Роналду – икона. Я ушел из «Юве» не из-за него»

Беппе Маротта рассказал, что покинул «Ювентус» не из-за Криштиану Роналду.

«Роналду – икона, но он не был причиной моего ухода.

Я ушел из «Ювентуса», потому что в определенном возрасте правильно оставить все молодым, и справедливо, что они хотели обновить команду после девяти лет. Я до сих пор поддерживаю хорошие отношения с Андреа Аньелли.

За плечами волшебный период, но я не считаю себя главным действующим лицом в клубе, там были великие тренеры и игроки», – заявил в подкасте Fedez бывший генеральный директор «Юве», ныне работающий в «Интере».

Роналду присоединился к «Ювентусу» в 2018 году и покинул его в 2021-м.