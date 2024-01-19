Беппе Маротта: «Роналду – икона. Я ушел из «Юве» не из-за него»
Беппе Маротта рассказал, что покинул «Ювентус» не из-за Криштиану Роналду.
«Роналду – икона, но он не был причиной моего ухода.
Я ушел из «Ювентуса», потому что в определенном возрасте правильно оставить все молодым, и справедливо, что они хотели обновить команду после девяти лет. Я до сих пор поддерживаю хорошие отношения с Андреа Аньелли.
За плечами волшебный период, но я не считаю себя главным действующим лицом в клубе, там были великие тренеры и игроки», – заявил в подкасте Fedez бывший генеральный директор «Юве», ныне работающий в «Интере».
Роналду присоединился к «Ювентусу» в 2018 году и покинул его в 2021-м.
Паратичи, конечно, по-скотски его подсидел. Чем и определил трёхлетний период закончившийся сменой власти в клубе. Между строк, в этом и ранее выходящих вью, часто читается большая обида и огромное сожаление Джузеппе.
А Роналду, не Роналду… это уже лирика.
Вот на мой взгляд лучший футболист игравший в Италии был либо Марадона, либо Рональдо, либо Зидан (либо Рональдиньо, но не в его итальянский период).