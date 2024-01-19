Беппе Маротта: «Роналду – икона. Я ушел из «Юве» не из-за него»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Беппе Маротта Андреа Аньелли Футбол

Беппе Маротта рассказал, что покинул «Ювентус» не из-за Криштиану Роналду.

«Роналду – икона, но он не был причиной моего ухода.

Я ушел из «Ювентуса», потому что в определенном возрасте правильно оставить все молодым, и справедливо, что они хотели обновить команду после девяти лет. Я до сих пор поддерживаю хорошие отношения с Андреа Аньелли.

За плечами волшебный период, но я не считаю себя главным действующим лицом в клубе, там были великие тренеры и игроки», – заявил в подкасте Fedez бывший генеральный директор «Юве», ныне работающий в «Интере».

Роналду присоединился к «Ювентусу» в 2018 году и покинул его в 2021-м.

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21 комментарий
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Косой - легенда. Очень жаль, что ушёл
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Ответ Sergey Spivak
Косой - легенда. Очень жаль, что ушёл
Не то слово, 70 ударов со штрафных - 1 гол, таких косых ещё поискать
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конечно ушел из за разногласия по поводу Роналду. Маротта как менеджер супер экономный не стал бы брать стареющего Роналду на таких условиях. Он и правильно думал, и получилось так, что все деньги ушли на Роналду и на его ЗП, а на последующее усиление под него уже денег не было. За деньги ушедшие на Роналду Маротта бы купил 3-4 топовых игроков, которых можно было бы ещё продать потом
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Ответ Заяцволк
Не то слово, 70 ударов со штрафных - 1 гол, таких косых ещё поискать
Вам надо профессионально заниматься юмором.
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На футбольном поле у интеристов выигрывать не получается, подключили медийное пространство. )) Осталось обратиться к Дудю, Варламову, Униан и сливать "правду" о Юве. )) Ох мне кажется Интер уже боится. Сильно боится, давление максимальное на клуб оказывается. Дрогнут, сломаются- начнут терять очки во втором круге.
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Маротта - гуру своего дела. Тонкий стратег, всегда играющий в долгую. Хотя сколько раз его критиковали за вечное «уважение интересов» всех вокруг? За бесплатные трансферы? За, казалось, безидейную селекцию..

Паратичи, конечно, по-скотски его подсидел. Чем и определил трёхлетний период закончившийся сменой власти в клубе. Между строк, в этом и ранее выходящих вью, часто читается большая обида и огромное сожаление Джузеппе.

А Роналду, не Роналду… это уже лирика.
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Конечно не из-за него. Работать в Интере - вот главный вызов! ))
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Взял и об. ломал всех мессиглоров которые твердили как мантру об этом
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Ответ juveforzajuve
конечно ушел из за разногласия по поводу Роналду. Маротта как менеджер супер экономный не стал бы брать стареющего Роналду на таких условиях. Он и правильно думал, и получилось так, что все деньги ушли на Роналду и на его ЗП, а на последующее усиление под него уже денег не было. За деньги ушедшие на Роналду Маротта бы купил 3-4 топовых игроков, которых можно было бы ещё продать потом
Взял бы 3-4 топовых игроков бесплатно, которых потом бы ещё продал )
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Ответ Джиджи Буффон
Ювентус величайший клуб в истории итальянской футбола! За Юве рубилис такие как Джиджи ,Дель Перо и даже тот же миланист Пирло который жилы свою рывал! Но Криштиану был лучшим из всех этих в плане индивидуальности! Он выиграл все индивидуальные титулы в просторах Италии несмотря на что он был "наемником !" Но он не легенда в истории "Старой Синьори!" В индивидуальном плане он точно лучший форвард в истории Серии А (да простит меня фанаты Тотти,Ди Натали,Пиоли,Нордала и Меацце)!
Что за поток восхищения?
Вот на мой взгляд лучший футболист игравший в Италии был либо Марадона, либо Рональдо, либо Зидан (либо Рональдиньо, но не в его итальянский период).
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Ответ Тюменец
Конечно не из-за него. Работать в Интере - вот главный вызов! ))
🤣
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Ответ Islam Gasanov
Взял и об. ломал всех мессиглоров которые твердили как мантру об этом
и прям после твоего сообщения ребенок объясняет, что Маротта всё врет )))
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Ответ Sasha_Ubriaco
Взял бы 3-4 топовых игроков бесплатно, которых потом бы ещё продал )
да, пример Погба.
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Ответ Джиджи Буффон
Ювентус величайший клуб в истории итальянской футбола! За Юве рубилис такие как Джиджи ,Дель Перо и даже тот же миланист Пирло который жилы свою рывал! Но Криштиану был лучшим из всех этих в плане индивидуальности! Он выиграл все индивидуальные титулы в просторах Италии несмотря на что он был "наемником !" Но он не легенда в истории "Старой Синьори!" В индивидуальном плане он точно лучший форвард в истории Серии А (да простит меня фанаты Тотти,Ди Натали,Пиоли,Нордала и Меацце)!
В серии А играл лучший футболист в истоии -Роналдо зубастик.
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Ответ Dmitry Shaolin
В серии А играл лучший футболист в истоии -Роналдо зубастик.
Всё-таки, лучший это Диего Марадона
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Ответ ya_za_ac_milan
На футбольном поле у интеристов выигрывать не получается, подключили медийное пространство. )) Осталось обратиться к Дудю, Варламову, Униан и сливать "правду" о Юве. )) Ох мне кажется Интер уже боится. Сильно боится, давление максимальное на клуб оказывается. Дрогнут, сломаются- начнут терять очки во втором круге.
Кого там Интеру не удается на футбольном поле выиграть?
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