Амарал о «Спартаке»: «Быстро нашли общий язык с Абаскалем. Не хочу привозить игроков, которые ему не нужны»

Новый спортивный директор «Спартака» рассказал об общении с Гильермо Абаскалем.

– Что вы отметили из общения с Гильермо Абаскалем?

– Много раз общались с Гильермо. Конечно, какие-то ращения принимает непосредственно спортивный директор. Но мне важно, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно. Не хочу привозить игроков, которые ему не нужны и которых он не будет использовать.

Мы быстро нашли общий язык. К тому же, тоже рос в больших клубах – обучался в «Барселоне», работал в «Севилье». Мы понимаем друг друга. И это здоров для нашего клуба, – сказал .

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