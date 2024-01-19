Амарал о «Спартаке»: «Быстро нашли общий язык с Абаскалем. Не хочу привозить игроков, которые ему не нужны»

Теги Спартак премьер-лига Россия Гильермо Абаскаль Томаш Амарал Футбол

Новый спортивный директор «Спартака» рассказал об общении с Гильермо Абаскалем.

– Что вы отметили из общения с Гильермо Абаскалем?

– Много раз общались с Гильермо. Конечно, какие-то ращения принимает непосредственно спортивный директор. Но мне важно, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно. Не хочу привозить игроков, которые ему не нужны и которых он не будет использовать.

Мы быстро нашли общий язык. К тому же, Абаскаль тоже рос в больших клубах – обучался в «Барселоне», работал в «Севилье». Мы понимаем друг друга. И это здоров для нашего клуба, – сказал Томаш Амарал.

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13 комментариев
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Интересно,а что , должно быть по другому или как? Типа "Абаскалю надо защитник и форвард, а я привезу 10 опорников из Танзании,чисто поржать"?)
Да запросто, например.
тренер может сказать: для решения поставленных руководством задач нужен форвард с набором качеств «а, б, в и г, который вольется прямо сейчас.
А директор скажет ему: брат, понимаешь, форвардов сейчас таких доступных нет, но вот есть защитник, которого надо покупать прямо сейчас, обкатать и через два года он будет стоить 70 млн. Но чтобы ты совсем не грустил можем взять нападающего, не того которого ты хочешь, а в аренду из клуба с которым мы дружим и в будущем мы провернем с ними большую сделку
+11
-1
+10
Интересно,а что , должно быть по другому или как? Типа "Абаскалю надо защитник и форвард, а я привезу 10 опорников из Танзании,чисто поржать"?)
+4
-1
+3
так. ждём ещё 25 левшей на фланги?
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"какие-то ращения"? ребята, повнимательнее.
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Позитивно!
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Хорошо что нашли общий язык.
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Вот и ладненько
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Томаш, добро пожаловать в хижину, которую жгут Мостовой и прочие ветераны
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Теперь попрем!
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Ответ Йохан Чпохан
так. ждём ещё 25 левшей на фланги?
И все полузащитники
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Ответ Peter Parker
И все полузащитники
ну конечно :) причем атакующие
+1
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