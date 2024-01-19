Амарал о «Спартаке»: «Быстро нашли общий язык с Абаскалем. Не хочу привозить игроков, которые ему не нужны»
Новый спортивный директор «Спартака» рассказал об общении с Гильермо Абаскалем.
– Что вы отметили из общения с Гильермо Абаскалем?
– Много раз общались с Гильермо. Конечно, какие-то ращения принимает непосредственно спортивный директор. Но мне важно, чтобы главный тренер чувствовал себя комфортно. Не хочу привозить игроков, которые ему не нужны и которых он не будет использовать.
Мы быстро нашли общий язык. К тому же, Абаскаль тоже рос в больших клубах – обучался в «Барселоне», работал в «Севилье». Мы понимаем друг друга. И это здоров для нашего клуба, – сказал Томаш Амарал.
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тренер может сказать: для решения поставленных руководством задач нужен форвард с набором качеств «а, б, в и г, который вольется прямо сейчас.
А директор скажет ему: брат, понимаешь, форвардов сейчас таких доступных нет, но вот есть защитник, которого надо покупать прямо сейчас, обкатать и через два года он будет стоить 70 млн. Но чтобы ты совсем не грустил можем взять нападающего, не того которого ты хочешь, а в аренду из клуба с которым мы дружим и в будущем мы провернем с ними большую сделку