Томаш Амарал: «Спартак» – самый популярный клуб России, невозможно отказаться от такого предложения. Моя цель – не просто выигрывать титулы, а выстроить систему»

Томаш Амарал назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

«Спартак» – самый популярный клуб России. Я уже работал в народной команде, «Бенфике», где все ждут от тебя только побед. Мне комфортно в катких условиях. Моя главная цель – не просто выигрывать титулы.

Я здесь также, чтобы выстроить четкую систему. Без четкого плана мы не можем достигнуть финальной цели – титула. Конечно, это может случиться при удачном стечении обстоятельств, но это не будет результатом работы системы.

«Спартак» – самый популярный клуб Росси. Невозможно отказаться от такого предложения. Много болельщиков, большие амбиции. Вместе мы будем командой. Мы должны быть семьей — не только во время побед, но и во время поражений.

Мы должны поддерживать друг друга, и тогда достигнем больших целей», – сказал новый спортивный директор «Спартака».