Томаш Амарал: «Спартак» – самый популярный клуб России, невозможно отказаться от такого предложения. Моя цель – не просто выигрывать титулы, а выстроить систему»

Теги Спартак премьер-лига Россия Томаш Амарал Футбол

Томаш Амарал назвал «Спартак» самым популярным клубом России.

«Спартак» – самый популярный клуб России. Я уже работал в народной команде, «Бенфике», где все ждут от тебя только побед. Мне комфортно в катких условиях. Моя главная цель – не просто выигрывать титулы.

Я здесь также, чтобы выстроить четкую систему. Без четкого плана мы не можем достигнуть финальной цели – титула. Конечно, это может случиться при удачном стечении обстоятельств, но это не будет результатом работы системы.

«Спартак» – самый популярный клуб Росси. Невозможно отказаться от такого предложения. Много болельщиков, большие амбиции. Вместе мы будем командой. Мы должны быть семьей — не только во время побед, но и во время поражений.

Мы должны поддерживать друг друга, и тогда достигнем больших целей», – сказал новый спортивный директор «Спартака».

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22 комментария
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Удачи тебе Томаш!!!
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Вперёд Спартак!
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"комфортно в катких условиях" - ну, ребята
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Похоже, тезисом "самый-пресамый" Спартак манит покруче своих красных труселей.
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Томаш лучший!!!
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Ответ White Bone
А это человек еще Тарасовский борщ не пробовал)
Судя по слогу, сделали принудительную инъекцию уже на сходе с трапа.
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А это человек еще Тарасовский борщ не пробовал)
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надеемся соберешь команду самого высокого уровня для РПЛ
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Очень хорошо что почти синхронно читаем программные заявления генерального и спортдиректоров,их вектор развития клуба совпадает.Вдобавок,Спартак оч.популярная команда с хорошей инфраструктурой и стабильным финансированием.Хорошее поле для работы и выстраивания стройной системы,дающей результат....
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"Спартак" народная команда - т.е. дворовая !!!
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Через телегу зашел про Слуцкого в Шанхае почитать, а тут Спартак. Зарема безобразничает?
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Расходимся, титулов не будет. Будет беститульная система)))
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Не просто выигрывать титулы!! Это ж надо! Выигрывать титулы! Не просто выигрывать титулы, которые и так у нас берут каждый год, а ещё и делать это красиво!! Да он просто пуся!! Луккойл должен поставить ему памятник в Тушино! Такая наивная прелесть, что просто слов нет…
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