«МЮ» следит за защитником «Байера» Коссуну. Ивуариец включен в расширенный список
Одилон Коссуну может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».
Как передает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы включили защитника «Байера» в расширенный список потенциальных приобретений.
23-летний ивуариец не входит в число приоритетных целей, но за его игрой следят.
Контракт Коссуну с «Байером» рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что летом на него, вероятно, будет спрос.
В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Там же прямым текстом говорят о списке "потенциальных покупок". Значит если переговоры и начнут вести по трансферу, то только летом.