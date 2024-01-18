«МЮ» следит за защитником «Байера» Коссуну. Ивуариец включен в расширенный список

Одилон Коссуну может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы включили защитника « » в расширенный список потенциальных приобретений.

23-летний ивуариец не входит в число приоритетных целей, но за его игрой следят.

Контракт Коссуну с «Байером» рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что летом на него, вероятно, будет спрос.

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.