«МЮ» следит за защитником «Байера» Коссуну. Ивуариец включен в расширенный список

Теги Байер Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Одилон Коссуну Футбол

Одилон Коссуну может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед».

Как передает журналист Флориан Плеттенберг, манкунианцы включили защитника «Байера» в расширенный список потенциальных приобретений.

23-летний ивуариец не входит в число приоритетных целей, но за его игрой следят.

Контракт Коссуну с «Байером» рассчитан до лета 2026 года. Отмечается, что летом на него, вероятно, будет спрос.

В текущем сезоне защитник провел 15 матчей в Бундеслиге и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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6 комментариев
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Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
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Не сдавайся, когда-нибудь ты научишься шутить и подкалывать)))
+14
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+13
Коссуну лучше в Сити идти, центрдеф который постоянно находится в атаке у штрафной соперника - Пеп такое любит
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+3
Ответ Funny lepka
Какой гений перейдет сейчас из претендента на требл (с ЛЕ но окей) в МЮ?
Научитесь читать новости чтоли.

Там же прямым текстом говорят о списке "потенциальных покупок". Значит если переговоры и начнут вести по трансферу, то только летом.
+2
-1
+1
Какой гений перейдет сейчас из претендента на требл (с ЛЕ но окей) в МЮ?
+5
-5
0
Ответ a2wai
Не сдавайся, когда-нибудь ты научишься шутить и подкалывать)))
Нет
+1
-1
0
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