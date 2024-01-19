«МЮ» думает о перестройке защиты летом. Магуайра и Линделефа могут продать, интересуются де Лигтом, Тодибо и Брэнтуэйтом
«МЮ» может серьезно обновить линию защиты.
По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед» летом рассматривает такую возможность и начали ее обсуждать.
Будущее Рафаэля Варана под вопросом. Кроме того, летом истекает контракт у Джонни Эванса. Харри Магуайр и Виктор Линделеф могут проданы при наличии серьезны предложений.
Манкунианцы интересуются Маттейсом де Лигтом из «Баварии», Жан-Клером Тодибо из «Ниццы» и Джерредом Брэнтуэйтом из «Эвертона». Кроме того, впечатление на некоторых людей в «МЮ» произвел правый защитник «Галатасарая» Саша Боэ.
Ну и да, так Де Лигт и поехал из Баварии в нынешний МЮ без еврокубков (наверняка без ЛЧ)
Это дорогая привозила еще и с огромной личкой, как раз для МЮ игрок.
какое обновление каждые полтора года?
трансфер это ещё не обновление
насчёт еврокубков туда же
Варан и Мартинес в умелых руках хорошие защитники, с которыми можно за тройку бороться? Ну так в прошлом году они и были топовой связкой, с которой и заняли третье место. Это так, для справки. А в этом сезоне тот же Лича даже и не играл почти, если что — отсюда и проблемы в защите в том числе
А надо чтоб было 4 топ-защитника в составе? Дорогое удовольствие. Да и захотят ли топ защитники сидеть на лавке и не пукать? Очень сомневаюсь.