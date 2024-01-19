«МЮ» думает о перестройке защиты летом. Магуайра и Линделефа могут продать, интересуются де Лигтом, Тодибо и Брэнтуэйтом

Теги Бавария Ницца Манчестер Юнайтед Эвертон премьер-лига Англия Галатасарай возможные трансферы Джонни Эванс Рафаэль Варан Харри Магуайр Виктор Линделеф Маттейс де Лигт Жан-Клер Тодибо Джерред Брэнтуэйт Саша Боэ Футбол

«МЮ» может серьезно обновить линию защиты.

По данным ESPN, «Манчестер Юнайтед» летом рассматривает такую возможность и начали ее обсуждать.

Будущее Рафаэля Варана под вопросом. Кроме того, летом истекает контракт у Джонни ЭвансаХарри Магуайр и Виктор Линделеф могут проданы при наличии серьезны предложений.

Манкунианцы интересуются Маттейсом де Лигтом из «Баварии», Жан-Клером Тодибо из «Ниццы» и Джерредом Брэнтуэйтом из «Эвертона». Кроме того, впечатление на некоторых людей в «МЮ» произвел правый защитник «Галатасарая» Саша Боэ.

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23 комментария
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Каждые полтора года обновляют свою линию защиты, да всё с запашком выходит. В умелых руках Варан, Магуайр и Мартинес - очень хорошие защитники, с которыми можно бороться за тройку точно.

Ну и да, так Де Лигт и поехал из Баварии в нынешний МЮ без еврокубков (наверняка без ЛЧ)
+46
-5
+41
Де Лигт идеальный вариант.
Это дорогая привозила еще и с огромной личкой, как раз для МЮ игрок.
+45
-9
+36
С Баварией обмен холодильниками устроить
+16
-1
+15
Ответ Очки Дани Алвеса
Каждые полтора года обновляют свою линию защиты, да всё с запашком выходит. В умелых руках Варан, Магуайр и Мартинес - очень хорошие защитники, с которыми можно бороться за тройку точно. Ну и да, так Де Лигт и поехал из Баварии в нынешний МЮ без еврокубков (наверняка без ЛЧ)
вот вроде и по делу посыл, но внимание к деталям на уровне первого канала
какое обновление каждые полтора года?
трансфер это ещё не обновление
насчёт еврокубков туда же
+7
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+7
Ответ Очки Дани Алвеса
Каждые полтора года обновляют свою линию защиты, да всё с запашком выходит. В умелых руках Варан, Магуайр и Мартинес - очень хорошие защитники, с которыми можно бороться за тройку точно. Ну и да, так Де Лигт и поехал из Баварии в нынешний МЮ без еврокубков (наверняка без ЛЧ)
Каждые полтора года? Поэтому тот же Линделеф в клубе со времен Моура? А Шоу со времен ЛВГ?

Варан и Мартинес в умелых руках хорошие защитники, с которыми можно за тройку бороться? Ну так в прошлом году они и были топовой связкой, с которой и заняли третье место. Это так, для справки. А в этом сезоне тот же Лича даже и не играл почти, если что — отсюда и проблемы в защите в том числе
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Если есть возможность усилить линию защиты, то Магу и Виктора реально пора отпускать. Мага неплохой защитник если команда играет низким блоком, что в идеале конечно же не футбол МЮ. Виктор просто недостаточно хорош, разговора нет он очень старательный и профессиональный, но он не топ защитник. Можно сказать что это клуб виноват что он не дорос до топ уровня, может быть и так, однако сути дела это не меняет, нужно искать сильных исполнителей в каждую линию. Я не уверен будет ли апгрейдом приглашение де лигта или тодибо или эвертонца, но усилится было бы хорошо перед следующим сезоном.
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Ответ Gani
Если есть возможность усилить линию защиты, то Магу и Виктора реально пора отпускать. Мага неплохой защитник если команда играет низким блоком, что в идеале конечно же не футбол МЮ. Виктор просто недостаточно хорош, разговора нет он очень старательный и профессиональный, но он не топ защитник. Можно сказать что это клуб виноват что он не дорос до топ уровня, может быть и так, однако сути дела это не меняет, нужно искать сильных исполнителей в каждую линию. Я не уверен будет ли апгрейдом приглашение де лигта или тодибо или эвертонца, но усилится было бы хорошо перед следующим сезоном.
По Витьку:
А надо чтоб было 4 топ-защитника в составе? Дорогое удовольствие. Да и захотят ли топ защитники сидеть на лавке и не пукать? Очень сомневаюсь.
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Ответ Proper Chels
Де Лигт идеальный вариант. Это дорогая привозила еще и с огромной личкой, как раз для МЮ игрок.
Дорогой мусор у нас сейчас Челси собирает)
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Ответ Under
есть ещё твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
примерно такого же уровня источник
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Ответ Очки Дани Алвеса
Каждые полтора года обновляют свою линию защиты, да всё с запашком выходит. В умелых руках Варан, Магуайр и Мартинес - очень хорошие защитники, с которыми можно бороться за тройку точно. Ну и да, так Де Лигт и поехал из Баварии в нынешний МЮ без еврокубков (наверняка без ЛЧ)
ты наверно с Сити пепепутал и не каждые 1.5 года а каждое ТО
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Магуайер , Линделеф и Эванс это однозначно на выход.
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в итоге продлят контракт Эванса
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Все правильно защита требует значительных усилений.....Мага не подходит к данному стилю....Линделеф вообще не игрок а зритель случайно оказавшийся на поле..... Варан больше времени проводит в лазарете чем играет....Эванс привозила но и ожидать от него нечего было...
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это ж ЕСПН. самый достоверный источник по инсайдам из АПЛ, ага
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хаха Де Лигт протеже 7хага а тодибо ретклиффа.Теперь две кормушки образовались
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Перестраивать надо все линии… а не только защиту
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так они и прошлым летом это планировали
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Ответ Ksandvankneshas
По Витьку: А надо чтоб было 4 топ-защитника в составе? Дорогое удовольствие. Да и захотят ли топ защитники сидеть на лавке и не пукать? Очень сомневаюсь.
Согласен, в зависимости от того какие альтернативные варианты будут доступны, вполне возможно что Виктора можно и попридержать. Но с другой стороны, в современном футболе, когда за сезон приходится играть по 50 матчей и более, причем с достаточно сильными соперниками, топовыми должны быть все исполнители. Даже запасные игроки должны держать уровень и мало в чем уступать основе, по сути все 4 центральных защитника должны быть основными и уметь подменять друг друга без потери качества. Виктор, к сожалению, это ощутимое ухудшение качества по сравнению с Вараном. На место правого центрального нужен игрок сопоставимый по уровню с Вараном. А может и два если Варан тоже уходит летом.
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Ответ Любезный Коссутий
это ж ЕСПН. самый достоверный источник по инсайдам из АПЛ, ага
есть ещё твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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Я вот тоже думаю старый холодильник летом выкинуть, работает кое-как, гудит, трещит, плохо морозит
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