«МЮ» может серьезно обновить линию защиты.

По данным ESPN, « » летом рассматривает такую возможность и начали ее обсуждать.

Будущее Рафаэля Варана под вопросом. Кроме того, летом истекает контракт у . и могут проданы при наличии серьезны предложений.

Манкунианцы интересуются Маттейсом де из «Баварии», Жан-Клером Тодибо из «Ниццы» и Джерредом Брэнтуэйтом из «Эвертона». Кроме того, впечатление на некоторых людей в «МЮ» произвел правый защитник «Галатасарая» Саша Боэ.