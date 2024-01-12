«Урал» бесплатно подписал опорника сборной Беларуси Бочерова. Он был капитаном БАТЭ
Состав «Урала» пополнил опорник сборной Беларуси Валерий Бочеров.
23-летний футболист выступал за БАТЭ, в котором он провел 77 матчей и был капитаном. В конце декабря Бочеров покинул БАТЭ на правах свободного агента.
В «Урале» Бочеров взял 3-й номер.
Фото: fc-ural.ru
Ранее Бочеров также играл за «Слуцк» и «Смолевичи» на правах аренды.
На счету футболиста 13 матчей за сборную Беларуси, он дебютировал за команду в июне 2022-го в матче Лиги наций против Словакии.
Статистику игрока, который также может сыграть слева в защите, можно найти здесь.
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