«Урал» бесплатно подписал опорника сборной Беларуси Бочерова. Он был капитаном БАТЭ

Теги премьер-лига Россия трансферы Урал сборная Беларуси по футболу высшая лига Беларусь БАТЭ Валерий Бочеров Футбол

Состав «Урала» пополнил опорник сборной Беларуси Валерий Бочеров.

23-летний футболист выступал за БАТЭ, в котором он провел 77 матчей и был капитаном. В конце декабря Бочеров покинул БАТЭ на правах свободного агента. 

В «Урале» Бочеров взял 3-й номер.

Фото: fc-ural.ru

Ранее Бочеров также играл за «Слуцк» и «Смолевичи» на правах аренды.

На счету футболиста 13 матчей за сборную Беларуси, он дебютировал за команду в июне 2022-го в матче Лиги наций против Словакии.

Статистику игрока, который также может сыграть слева в защите, можно найти здесь.

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5 комментариев
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Хороший опорник, удивительно, что его не взяли команды повыше. Неплохо смотрелся за сборную, хороший первый пас и цепкий. Думаю на следующий год уйдёт на повышение
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Грамотно подсуетились - если покажет себя, продадут в клуб посильнее за деньги.
+2
0
+2
Гончаренко своих по старым связям подтягивает
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Хороший трансфер для Урала.
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