Лионель Скалони: «Месси будет играть столько, сколько захочет. Всем будет непросто, когда мы больше не увидим его на поле»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Тренер сборной Аргентины поделился мыслями о продолжении карьеры Лионеля Месси.

«Лео будет играть столько, сколько захочет. Я думаю, что он продолжит играть, особенно потому, что он счастлив на футбольном поле.

Ему стоит продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет непросто, когда мы больше не увидим его на поле», – сказал Лионель Скалони.

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57 комментариев
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Пассажиром в сборной он точно не выглядит. Хотя поколение приличное.
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Ловите последние моменты волшебства, господа… это больше не повторится… может кто- то дождётся нового явления чего-то подобного… я уже вряд ли
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После ухода в МЛС, за ним наблюдают исключительно преданные фанаты. Остальной футбольный мир продолжает существовать прекрасно и без него, никому особо и нет дела, всем просто.
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Месси навсегда останется лучшим игроком в истории футбола это факт!
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Ответ Домоседов
А лет через 10 Месси превратится в Салазара, ему построят копию стадиона, на который будут приходить питерцы за 500 рублей (им ведь все равно, на что ходить), против Месси будут играть какие-нибудь доходяги, чтобы он и в 50 лет мог их обыгрывать и обходить на скорости, а рядом со стадионом построят специальный дворец, где Месси по-прежнему будут вручать каждый год по золотому мячу
Через 10 лет Тебе стукнет 25 и ты начнёшь разбираться в футболе и тебе станет стыдно (хотя вряд ли) будешь ныть всю свою жизнь на Месси и его золотые мячи
Таков уж твой удел
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Несколько лет он точно сможет поиграть в сборной, чисто психологически ему уже не будут ставить сверхзадач, т.к. сборная уже выиграла большие титулы. По игре он по-прежнему мировой топ, но даже если подсядет, тянуть вниз команду не должен - просто по своему таланту никогда не опустится ниже определённого уровня, ну и есть ощущение, что по-человечески не захочет становиться балластом для партнёров и страны.
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+6
Ответ leon01
Ловите последние моменты волшебства, господа… это больше не повторится… может кто- то дождётся нового явления чего-то подобного… я уже вряд ли
Вам походу уже лечение требуется серьезное. «Волшебство», « явление» че то , клиникой попахивает
+7
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Самое главное что Месси будет брать индивидуальные награды из бургер-лиги столько сколько будет играть
+24
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Месси это то кто за 15 мин переварачивает игру с ног до головы, перевернет безнадежную игру в свою пользу! Драма,слезы,ненависть ,проклятие хэйтеров гарантийно обеспечен на долгие годы😀
+7
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Ответ АРХАТ
Надеюсь он не сборную Аргентины имел ввиду) В Интерах пусть играет хоть до 50, но в сборной надо соответствовать.
Ну пока он вполне соответствует.
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Ответ Vinnipukh Vinni
Так их и сейчас дают с учётом достижений. Просто Месси лучше всех.
Вы это Холанду скажите🤣и еще нескольким футболистам🤣
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Месси будет играть столько, сколько Инфантино будет рулить ФИФА
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Ответ Leganessi
МЮ - ЛЧ+ЗМ+ЗБ+3АПЛ подряд+лучший игрок года в Англии 2 года подряд. А теперь возьми учебник в руки и посмотри что буквы РЕАЛ =/= МЮ, это не одно и то же. Это уже божество в 2 сильнейших чемпионатах. Плачь.
МЮ не теплица?
Гегемон АПЛ?
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Ответ Ебздрогыч
Чтобы как-то снизить чувство грусти, после ухода Месси следующие 2 золотых мяча по традиции вручат ему
Непереживай в 2026 подарит Роналду чм , эсли конечно Рон будет готов в финале показать феноменальную игру как Месси и Мбаппе.
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Ответ Ru Gold
Месси навсегда останется лучшим игроком в истории футбола это факт!
Это не факт, а мнение, держу в курсе
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Ответ Leganessi
Без пенок 3 гола за год в сборной)).
А матчей как будто много было?
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Ответ mfbwrdw2vj
Вам походу уже лечение требуется серьезное. «Волшебство», « явление» че то , клиникой попахивает
Зидану тоже пора лечится?
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Ответ Men77
Зидану тоже пора лечится?
ЗиЗу участник шоу под названием « мировой футбол». В этом плане не надо обращать внимание на то, что он говорит
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Ответ Ювентиниус
Месси это то кто за 15 мин переварачивает игру с ног до головы, перевернет безнадежную игру в свою пользу! Драма,слезы,ненависть ,проклятие хэйтеров гарантийно обеспечен на долгие годы😀
В последние 4 года он это сделал столько раз на клубном уровне! Особенно запомнилось как против Баварии с 8-2 на 8-9 перевернул за 15 минут
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Ответ Кефтеме
МЮ не теплица? Гегемон АПЛ?
Теплица - это один клуб, в котором прячешься под протекцией лучшего состава мира на протяжении всей карьеры.
МЮ+РЕАЛ - это уже многогранность. Это говорит о том что футболист действительно мастер, который везде лучший, а не лузер, который перешел в фермер лигу и сходу опозорился).
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Ответ Мукунку хороший
Вам повезло.. нам по барабану до него.. Есть много игроков,менее распиаренных которые в разы лучше его.. есть Пеле и Марадонна,от которых Месси очень далёк..
Пеле, Марадона... Как ты можешь сравнивать, если в то время ты был белой жидкостью в батиных яйцах.!
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Ответ Мукунку хороший
Вам повезло.. нам по барабану до него.. Есть много игроков,менее распиаренных которые в разы лучше его.. есть Пеле и Марадонна,от которых Месси очень далёк..
Клал Месси на них обоих с горы
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Ответ Фут.Боль
После ухода в МЛС, за ним наблюдают исключительно преданные фанаты. Остальной футбольный мир продолжает существовать прекрасно и без него, никому особо и нет дела, всем просто.
Месси и есть футбол, если вы ви нём понимаете, а не только строчите пустые комментарии. Я много лет играл в футбол, и для меня наслаждение наблюдать за его игрой вживую так сказать, а не по записям.
Нам повезло, что в нашу эпоху есть такие игроки.
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Ответ Ювентиниус
Непереживай в 2026 подарит Роналду чм , эсли конечно Рон будет готов в финале показать феноменальную игру как Месси и Мбаппе.
У меня тоже такие мысли проскальзывают... Мне кажется, что Рон уже так надоел всемирному футбольному руководству своей позой обиженки, что в 2026 году , если сб . Португалии не победит на ЧМ,— а она с ним в составе и не победит никогда, то всё равно для Роналду для отмазки придумают утешительный приз типа ,, Чемпион окружающих Мир окрестностей ", -ну что--то вроде пустынь🐫🐫🐫... Роналду , безусловно, возрадуется, ибо этот трофей будет первым в истории( и, скорее всего, последним), а Криш, как известно, любит быть единственным и первым. Правда его мечты и желания исполняются лишь за редким исключением( ах этот некрасивый Месси!!!😖), но это уже совсем другая история.👌✌️
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Ответ Ювентиниус
Непереживай в 2026 подарит Роналду чм , эсли конечно Рон будет готов в финале показать феноменальную игру как Месси и Мбаппе.
А он будет в финале?
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Ответ Денис Ширинов
Так он и на копе с чм никакой был, пиар обычный
Ну да, Аргентина умудрилась выиграть оба турнира в меньшинстве.
Страшно подумать, как они всех будут рвать в полном составе. Наверное, меньше, чем 5:0 не будет матчей.
+3
-3
0
Ответ Денис Ширинов
Так он и на копе с чм никакой был, пиар обычный
Лучший игрок турнира был никакой? 4+5 на Копе и 7+3 на ЧМ)) Как тогда называть других игроков?)
+6
-6
0
Ответ Футбол Навсегда
🇵🇹Тренер Португалии: "Роналду будет играть столько, сколько захочет" 🗣️ Не даёт дорогу молодым 🇦🇷Тренер Аргентины: "Месси будет играть столько, сколько захочет" 🗣️ Супер! Отлично! Так держать! П. С.: Судя по его игре в Интере он уже никакой :))
Ты забыл, что Месси моложе на 2.5 года и пассажиром в сборной он точно не будет. Когда придет время, он уйдет.

Да и что не так с его игрой в Интере? 11+5 в 14 матчах и 1 трофей, как по мне отличный результат.
+6
-6
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Ответ Футбол Навсегда
🇵🇹Тренер Португалии: "Роналду будет играть столько, сколько захочет" 🗣️ Не даёт дорогу молодым 🇦🇷Тренер Аргентины: "Месси будет играть столько, сколько захочет" 🗣️ Супер! Отлично! Так держать! П. С.: Судя по его игре в Интере он уже никакой :))
Месси даже уехав в сша поджигает точки у роналдуфаперов
Смешные фанаты 115 лиги мира
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-8
0
да вообще без разницы играет он или нет уже
Интересует одно: как скоро фифа начнет раскручивать новый проект " лучшего у истории" накачивая его пиаром и прочим трешом в виде фейковых ЗМ, Зе бестов? Думается, что по классике пиара, еще попользуют какое-то время это изделие ( не зря же его " чимпионом мира" делали)
А так побыстрей бы уже сваливал, попса это надоела уже
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