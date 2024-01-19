Лионель Скалони: «Месси будет играть столько, сколько захочет. Всем будет непросто, когда мы больше не увидим его на поле»
Тренер сборной Аргентины поделился мыслями о продолжении карьеры Лионеля Месси.
«Лео будет играть столько, сколько захочет. Я думаю, что он продолжит играть, особенно потому, что он счастлив на футбольном поле.
Ему стоит продолжать, пока он чувствует себя так, потому что после этого будет сложно, для него особенно. Всем будет непросто, когда мы больше не увидим его на поле», – сказал Лионель Скалони.
Таков уж твой удел
Гегемон АПЛ?
МЮ+РЕАЛ - это уже многогранность. Это говорит о том что футболист действительно мастер, который везде лучший, а не лузер, который перешел в фермер лигу и сходу опозорился).
Нам повезло, что в нашу эпоху есть такие игроки.
Страшно подумать, как они всех будут рвать в полном составе. Наверное, меньше, чем 5:0 не будет матчей.
Да и что не так с его игрой в Интере? 11+5 в 14 матчах и 1 трофей, как по мне отличный результат.
Смешные фанаты 115 лиги мира
Интересует одно: как скоро фифа начнет раскручивать новый проект " лучшего у истории" накачивая его пиаром и прочим трешом в виде фейковых ЗМ, Зе бестов? Думается, что по классике пиара, еще попользуют какое-то время это изделие ( не зря же его " чимпионом мира" делали)
А так побыстрей бы уже сваливал, попса это надоела уже