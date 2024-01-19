Гус Хиддинк: «Аршавин – русский Месси, точное сравнение. Андрей – сильная личность, как и Лионель»

Гус Хиддинк сравнил Андрея Аршавина с Лионелем Месси.

«Конечно, я могу сказать, что – русский Месси! Это однозначно точное сравнение.

Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей – настоящая и сильная личность, как и !» – заявил бывший тренер сборных России и Нидерландов.