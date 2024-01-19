Гус Хиддинк: «Аршавин – русский Месси, точное сравнение. Андрей – сильная личность, как и Лионель»
Гус Хиддинк сравнил Андрея Аршавина с Лионелем Месси.
«Конечно, я могу сказать, что Аршавин – русский Месси! Это однозначно точное сравнение.
Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей – настоящая и сильная личность, как и Лионель!» – заявил бывший тренер сборных России и Нидерландов.
Дзюба - русский Лукаку
Васин - русский Магуайр
Колодин - русский Роберто Карлос
жаль только, что стабильностью он не отличался. ну и конечно Месси это Месси - это внеземной уровень
что этот, что тот время от времени гусей гоняют.
Денисов- Алеша Попович
Нигматулин - человек-паук
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