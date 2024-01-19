Гус Хиддинк: «Аршавин – русский Месси, точное сравнение. Андрей – сильная личность, как и Лионель»

Теги Андрей Аршавин Гус Хиддинк премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная России по футболу Футбол

Гус Хиддинк сравнил Андрея Аршавина с Лионелем Месси.

«Конечно, я могу сказать, что Аршавин – русский Месси! Это однозначно точное сравнение.

Я наслаждался каждой тренировкой и игрой с ним. Андрей – настоящая и сильная личность, как и Лионель!» – заявил бывший тренер сборных России и Нидерландов. 

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48 комментариев
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Кержаков - русский Вернер
Дзюба - русский Лукаку
Васин - русский Магуайр
Колодин - русский Роберто Карлос
+56
-3
+53
Ответ Aleksey Yashin
Кержаков - русский Вернер Дзюба - русский Лукаку Васин - русский Магуайр Колодин - русский Роберто Карлос
Мостовой русский Джим Керри
+23
0
+23
В россии есть русский месси, давыдов,а аршавин русский лэйс
+24
-9
+15
Ответ Aleksey Yashin
Кержаков - русский Вернер Дзюба - русский Лукаку Васин - русский Магуайр Колодин - русский Роберто Карлос
Денисов-рой кин
+10
0
+10
праймовый Шава был одним из лучших игроков в мире без всяких скидок

жаль только, что стабильностью он не отличался. ну и конечно Месси это Месси - это внеземной уровень
+10
-3
+7
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
Ну так после 4-х проигранных финалов со сборной не сдался и выиграл все)
+13
-9
+4
Ответ Slavnov
В россии есть русский месси, давыдов,а аршавин русский лэйс
Лэйс удача, стань богаче!))
+5
-1
+4
Дзюба - русский Рональду
что этот, что тот время от времени гусей гоняют.
+4
0
+4
хойлунд - китайский холланд
+3
0
+3
Ответ soad
соловьёв - русский хаким мастур 1
Это Дзюба скорее возрастной Мастур
+3
0
+3
Со всем уважением, без преувеличения, к таланту Андрея. Но нет.
+2
0
+2
Золотых мячей только на восемь меньше, а так - один в один, да.
+9
-7
+2
Ответ Jan Paskel
Мостовой русский Джим Керри
Мостовой - русский Мистер Бин
+2
0
+2
Ответ Aleksey Yashin
Кержаков - русский Вернер Дзюба - русский Лукаку Васин - русский Магуайр Колодин - русский Роберто Карлос
в точку.😁
+1
0
+1
Аршавин русский Месси???)))))))))))
+1
0
+1
До Месси ему далеко.
+2
-1
+1
Ответ Aleksey Yashin
Кержаков - русский Вернер Дзюба - русский Лукаку Васин - русский Магуайр Колодин - русский Роберто Карлос
А что, есть информация, что Лукаку тоже ужика душит?
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
Кержаков - русский Вернер Дзюба - русский Лукаку Васин - русский Магуайр Колодин - русский Роберто Карлос
Онопко - Кащей бессмертный
Денисов- Алеша Попович
Нигматулин - человек-паук
0
0
0
Месси на минималках
+1
-1
0
Ответ Aleksey Yashin
Кержаков - русский Вернер Дзюба - русский Лукаку Васин - русский Магуайр Колодин - русский Роберто Карлос
соловьёв - русский хаким мастур
1
0
0
0
Ответ Иван Иванов
Денисов-рой кин
А не Горлукович?))
0
0
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Ответ Slavnov
В россии есть русский месси, давыдов,а аршавин русский лэйс
С малосольными огурчиками
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Ответ Aleksey Yashin
Кержаков - русский Вернер Дзюба - русский Лукаку Васин - русский Магуайр Колодин - русский Роберто Карлос
а Черчесов кто?
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Ответ Сибирский литовец
а Черчесов кто?
в качестве игрока или в качестве тренера?))
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Ответ Сибирский литовец
а Черчесов кто?
борат
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Ответ Jan Paskel
Мостовой русский Джим Керри
Так Джима Керри еще не оскорбляли.
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Ответ Евгений Кузнецов
ну какой он "Месси"? у него даже не было хорошего сезона в АПЛ! сверкнул на Евро (в паре матчей), забил 4 гола на "Энфилде" - это пара вспышек. Головин точно больше подходит - его реально признают топом во Франции хотя бы
не было хорошего сезона в АПЛ,но в 2009 году стал самым эффективным игроком чемпионата и занял 21 место в споре за золотой мяч.Охотно верю твоим словам
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Ответ TheFrosty
Золотых мячей только на восемь меньше, а так - один в один, да.
на фига Аршавина ТАКИЕ ЗМ? Чтоб тоже мемом карикатурные стать ?
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Ответ TheFrosty
Золотых мячей только на восемь меньше, а так - один в один, да.
🤣👏
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Хосе, виски организуйте, Чивас
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