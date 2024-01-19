Агент Моуринью: «Жозе – тренер для топ-команд, он выиграл 26 трофеев и выиграет еще. Были сумасшедшие предложения от саудовцев, но он хотел остаться в «Роме», уверенный, что преуспеет»

Теги Интер Рома Жозе Моуринью Ювентус серия А Италия Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия агенты Футбол

Жорже Мендеш считает, что Жозе Моуринью работал в «Роме» с полной самоотдачей.

«Совесть его чиста. Он знает, что хорошо потрудился, пусть даже состав «Ромы» был ограниченным в сравнении с «Интером» и «Ювентусом».

Да, «Рома» занимает 9-е место, но отстает от 4-го всего на пять очков, а впереди еще 18 туров. Он хотел продолжить, был убежден, что сможет добиться успеха, даже несмотря на непростую ситуацию.

Моуринью столкнулся с печальной ситуацией. Он выиграл 26 трофеев и выиграет еще. Я в этом не сомневаюсь. Футбол – это индустрия, и Жозе всегда давал результат. Он тренер для топ-команд и всегда работал в топ-командах. Он отличный специалист и доказал это везде, где работал.

Саудовские клубы уже звонили ему несколько месяцев назад и делали сумасшедшие предложения, но он решил остаться в «Роме», потому что любил ее», – сказал агент в интервью La Gazzetta dello Sport.

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13 комментариев
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Ответ AF007
роналду моуринью мендеш фигу пепе Все 5 самых мерзких существ в истории футбола из одной страны. Совпадение или закономерность?
💊💊💊
+9
-3
+6
Ответ Дмитрий Снегирёв
Рома - топ команда ?
около топ
+1
0
+1
Рома - топ команда ?
+3
-3
0
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