Агент Моуринью: «Жозе первым после Фергюсона выиграл с «МЮ» три трофея, с «Челси» взял АПЛ, с «Ромой» – ЛК. Он победитель. Его обожают фанаты всех его клубов»

Теги Рома Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Дэвид Бекхэм серия А Италия Тоттенхэм Жорже Мендеш агенты Футбол

Агент Жозе Моуринью не ожидал, что «Рома» уволит его клиента.

«Я был удивлен, не ожидал такого.

Жозе был первым тренером, выигравшим с «Манчестер Юнайтед» три трофея, после великого сэра Алекса Фергюсона, причем с командой, в которой не было Бекхэма и других великих игроков прошлого.

Он вернулся в «Челси» и выиграл АПЛ. «Тоттенхэм» уволил его за день до финала Кубка лиги. «Рома» с ним выиграла Лигу конференций – впервые за многие годы. Он победитель.

Фанаты всегда правы. Они обожают Жозе. И не только фанаты «Ромы», но и фанаты всех остальных клубов, в которых он работал», – заявил Жорже Мендеш в интервью La Gazzetta dello Sport.

5 быстрых тезисов по увольнению Моуринью

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28 комментариев
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ну он прав. на Моура гонят болельщики только тех клубов, которые он не тренировал. при чем так пафосно, мол "как вообще можно смотреть такой футбол?"

полку с трофеями гляньте, а потом уже по клавиатуре стучите)
+64
-22
+42
Ответ 10ztv
Много болельщиков Ромы тоже хотели его отставки. И какие трофеи????? За последние 5 лет - 1 трофей( третий полутоварищиский еврокубок)
он 5 лет Рому тренировал?🤔🤔🤔, а до него что за трофеи были, хотя бы за 10 лет?
+27
-2
+25
Жозе король!

Кто считает его сбитым летчиком - пусть посмотрит результаты команд, где он работал.

Всем еще снова покажет!
+28
-9
+19
Жозе Моуриньо великий тренер.

Было бы очень интересно наблюдать за его работой в Пари Сен-Жермен.

"Камешки" и критику в его адрес воспринимаю нормально, как и он сам.

Считаю, Моуриньо (именно он) вернул португальский футбол в когорту сильнейших, плодотворно работая в Порту.
Именно он вернул португальцам вкус к победам, именно он всех удивил с Порту, а потом игроки той команды золотой россыпью посыпались в составы еврогигантов.
Моуриньо построил в Челси лучшую команду в его истории, и выиграл чемпионат у почти недосягаемой по игре и составу Барселоны, подарил Роме первый евротрофей после долгого перерыва, и вернул величие Интеру, обыграв ужасную Баварию.
Он почти "возвращал" и Манчестер Юнайтед, но хозяева пошли на поводу у людей требующих "популистические" меры, и просчитались.

Этот тренер настолько же велик, настолько его критиканы смотрятся мелко.
Ничего, отдехнет немного, потом опять что-небудь придумает.
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Ответ Streetbor
Жозе своим стартом карьеры задал высокую планку ожиданий от него трофеев не уровня ЛК. Вот и вся правда. А прикрываться Лигой Конференций хоть и для Ромы не получится, нужны более существенные победы в том числе и чемпионате, а их пока не предвидится.
а что для этой Ромы более существенные, амглавное реалистичные трофеи? это клуб топ-5 европы? какие трофеи не добрали?
+7
-1
+6
Ответ Okaka
и зачем эти трофеи, если игры не было в МЮ и после резкий спад произошел? Да и в Челси, когда они упали в нижнюю половину таблицы
Посмотрите где МЮ и Челси сейчас и сами себе ответьте на вопрос - когда было лучше, с трофеями или сейчас?
+6
-1
+5
Ответ 10ztv
Много болельщиков Ромы тоже хотели его отставки. И какие трофеи????? За последние 5 лет - 1 трофей( третий полутоварищиский еврокубок)
много болельщиков Ромы хотели? ты откуда это знаешь? может, ты лично знаешь много болельщиков Ромы?)
+2
0
+2
Жозе своим стартом карьеры задал высокую планку ожиданий от него трофеев не уровня ЛК. Вот и вся правда. А прикрываться Лигой Конференций хоть и для Ромы не получится, нужны более существенные победы в том числе и чемпионате, а их пока не предвидится.
+9
-8
+1
Согласен с каждым словом. Special one, епт…
+3
-2
+1
Если слухи про Барсу станут реальностью, при наличии Деко, то это может быть новая история
+2
-1
+1
Как болел РМ,при мауре нравилась команда была страсть огонь в глазах у всего клуба
+1
0
+1
Ответ Анатолий Дмитриевич
ну он прав. на Моура гонят болельщики только тех клубов, которые он не тренировал. при чем так пафосно, мол "как вообще можно смотреть такой футбол?" полку с трофеями гляньте, а потом уже по клавиатуре стучите)
Ну вот смотри, если брать нулевые то он очевидно номер один, тут и блестящий Порту, и фантастический Челси ( по сути ЛЧ забрали игроки Маура) , и конечно Интер. Игра на переходных фазах, циничный, рациональный и расчетливый футбол, как и у большинства тренеров нулевых, но нулевые закончились, футбол изменился , а Маур нет. Да, он неплохо поработал в Реале, неплохо вернулся в Челси, неплохо в МЮ, Шпорах и Роме, но вот это вот « неплохо» и есть максимальная оценка его текущего тренерского уровня
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Ответ заратустра-будрайтис
Ну вот смотри, если брать нулевые то он очевидно номер один, тут и блестящий Порту, и фантастический Челси ( по сути ЛЧ забрали игроки Маура) , и конечно Интер. Игра на переходных фазах, циничный, рациональный и расчетливый футбол, как и у большинства тренеров нулевых, но нулевые закончились, футбол изменился , а Маур нет. Да, он неплохо поработал в Реале, неплохо вернулся в Челси, неплохо в МЮ, Шпорах и Роме, но вот это вот « неплохо» и есть максимальная оценка его текущего тренерского уровня
>>> неплохо поработал в Реале

Всего-то чемпионат с рекордом по очкам выиграл у сильнейшей Барселоны в истории. Вы прямо мотиватор 🤣
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Ответ Ksandvankneshas
Я –нет. Болельщик МЮ.
сейчас лучше?)
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Ответ жирный кот
моур это уникум в мире футбольного шарлатанства. игру поставить не может, отовсюду его по итогам гонят ссанными тряпками по итогам 2 сезонов, вытряхивает свои отступные и дальше едет цыганить. но каким-то чудом умудряется цеплять шальные трофейки (оставляя после себя выжженное поле при этом), которыми потом трясет перед всеми камерами, вешая лапшу новым работодателям. очень хочется его увидеть в РПЛ, вот там действительно его нынешний уровень. не знаю каким дураком надо быть, чтобы снова из топ-5 лиг его кто-нибудь пригласил.
>>> но каким-то чудом умудряется цеплять шальные трофейки

Пока 26 штук этот цыганенок на шару зацепил… когда уже фарт его покинет…
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