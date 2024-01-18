Агент Моуринью: «Жозе первым после Фергюсона выиграл с «МЮ» три трофея, с «Челси» взял АПЛ, с «Ромой» – ЛК. Он победитель. Его обожают фанаты всех его клубов»
Агент Жозе Моуринью не ожидал, что «Рома» уволит его клиента.
«Я был удивлен, не ожидал такого.
Жозе был первым тренером, выигравшим с «Манчестер Юнайтед» три трофея, после великого сэра Алекса Фергюсона, причем с командой, в которой не было Бекхэма и других великих игроков прошлого.
Он вернулся в «Челси» и выиграл АПЛ. «Тоттенхэм» уволил его за день до финала Кубка лиги. «Рома» с ним выиграла Лигу конференций – впервые за многие годы. Он победитель.
Фанаты всегда правы. Они обожают Жозе. И не только фанаты «Ромы», но и фанаты всех остальных клубов, в которых он работал», – заявил Жорже Мендеш в интервью La Gazzetta dello Sport.
полку с трофеями гляньте, а потом уже по клавиатуре стучите)
Кто считает его сбитым летчиком - пусть посмотрит результаты команд, где он работал.
Всем еще снова покажет!
Было бы очень интересно наблюдать за его работой в Пари Сен-Жермен.
"Камешки" и критику в его адрес воспринимаю нормально, как и он сам.
Считаю, Моуриньо (именно он) вернул португальский футбол в когорту сильнейших, плодотворно работая в Порту.
Именно он вернул португальцам вкус к победам, именно он всех удивил с Порту, а потом игроки той команды золотой россыпью посыпались в составы еврогигантов.
Моуриньо построил в Челси лучшую команду в его истории, и выиграл чемпионат у почти недосягаемой по игре и составу Барселоны, подарил Роме первый евротрофей после долгого перерыва, и вернул величие Интеру, обыграв ужасную Баварию.
Он почти "возвращал" и Манчестер Юнайтед, но хозяева пошли на поводу у людей требующих "популистические" меры, и просчитались.
Этот тренер настолько же велик, настолько его критиканы смотрятся мелко.
Ничего, отдехнет немного, потом опять что-небудь придумает.
Всего-то чемпионат с рекордом по очкам выиграл у сильнейшей Барселоны в истории. Вы прямо мотиватор 🤣
Пока 26 штук этот цыганенок на шару зацепил… когда уже фарт его покинет…