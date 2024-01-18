Агент Моуринью: «Жозе первым после Фергюсона выиграл с «МЮ» три трофея, с «Челси» взял АПЛ, с «Ромой» – ЛК. Он победитель. Его обожают фанаты всех его клубов»

Агент Жозе Моуринью не ожидал, что «Рома» уволит его клиента.

«Я был удивлен, не ожидал такого.

Жозе был первым тренером, выигравшим с « » три трофея, после великого сэра , причем с командой, в которой не было и других великих игроков прошлого.

Он вернулся в « » и выиграл . «Тоттенхэм» уволил его за день до финала Кубка лиги. «Рома» с ним выиграла Лигу конференций – впервые за многие годы. Он победитель.

Фанаты всегда правы. Они обожают Жозе. И не только фанаты «Ромы», но и фанаты всех остальных клубов, в которых он работал», – заявил Жорже Мендеш в интервью La Gazzetta dello Sport.

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