Агент Моуринью позвонил главе «Наполи». Де Лаурентис «принял к сведению», что Жозе доступен

Агент Жозе Моуринью связался с «Наполи».

По сведениям Sport Mediaset, позвонил президенту чемпионов Италии Аурелио Де Лаурентису, который рассматривает различные кандидатуры на пост главного тренера на следующий сезон.

Глава клуба «принял к сведению» информацию о доступности Моуринью, уволенного из «Ромы» на этой неделе.

Сейчас « » тренирует Вальтер Мадзарри. Контракт с 62-летним специалистом, сменившим Руди Гарсию в середине ноября, рассчитан до лета 2024-го.

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