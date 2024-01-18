Агент Моуринью позвонил главе «Наполи». Де Лаурентис «принял к сведению», что Жозе доступен
Агент Жозе Моуринью связался с «Наполи».
По сведениям Sport Mediaset, Жорже Мендеш позвонил президенту чемпионов Италии Аурелио Де Лаурентису, который рассматривает различные кандидатуры на пост главного тренера на следующий сезон.
Глава клуба «принял к сведению» информацию о доступности Моуринью, уволенного из «Ромы» на этой неделе.
Сейчас «Наполи» тренирует Вальтер Мадзарри. Контракт с 62-летним специалистом, сменившим Руди Гарсию в середине ноября, рассчитан до лета 2024-го.
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