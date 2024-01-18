Агент Моуринью позвонил главе «Наполи». Де Лаурентис «принял к сведению», что Жозе доступен

Теги Рома Жозе Моуринью Вальтер Мадзарри серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Жорже Мендеш агенты Футбол

Агент Жозе Моуринью связался с «Наполи».

По сведениям Sport Mediaset, Жорже Мендеш позвонил президенту чемпионов Италии Аурелио Де Лаурентису, который рассматривает различные кандидатуры на пост главного тренера на следующий сезон.

Глава клуба «принял к сведению» информацию о доступности Моуринью, уволенного из «Ромы» на этой неделе.

Сейчас «Наполи» тренирует Вальтер Мадзарри. Контракт с 62-летним специалистом, сменившим Руди Гарсию в середине ноября, рассчитан до лета 2024-го.

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47 комментариев
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Моур и Де Лаурентис - прям мечта для букмейкеров, сколько дней/недель они друг друга протерпят)
+99
-2
+97
Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Моур и Де Лаурентис - прям мечта для букмейкеров, сколько дней/недель они друг друга протерпят)
тут есть и другой момент.
минус на минус дает плюс. поэтому вполне могут сдружиться
+50
-2
+48
Понятно. Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся. Свободны!
+27
-2
+25
Главное, чтобы контракт был не больше чем на 2 года
+10
-4
+6
Ответ Антон Сергеев
чемпион Италии второстепенной клуб? вы там связ с мозгами потеряли что ли?
То, что они один раз в 100 лет стали чемпионами, не делает их топ клубом.
+11
-5
+6
Ответ Дядя ТУРА
тут есть и другой момент. минус на минус дает плюс. поэтому вполне могут сдружиться
как вариант) но по мне наоборот, ни один из них не потерпит рядом такую же специфическую личность,где именно он должен быть в центре внимания)
+7
-1
+6
Моур в ярости, Рома в опасности в следующем сезоне)
+5
-1
+4
Ответ Splin
ну если хочется угробить клуб, почему бы и нет
Ведь с Мадзарри клуб уже не гробится, эх.
+3
0
+3
Можно его хотя бы на 2 матча ЛЧ с Барсой
+3
0
+3
Наполи без тренер так что следует позвать Жозе
Хотя бы команда проснется
+3
0
+3
Закончит выше Ромы. 👍
+2
0
+2
Маур решил попробовать настоящую пиццу - "Маргариту"?!
+2
0
+2
Почему бы и нет.
+1
0
+1
Ответ Дядя ТУРА
тут есть и другой момент. минус на минус дает плюс. поэтому вполне могут сдружиться
Года 4 назад вроде бы нельзя было за сезон 2 разных италоклуба возглавлять или когда там Анча выгнали из Наполи и некоторые слезливые миланисты хотели его назад, тогда это всплыло в разговорах. Что-то поменялось?
Тем более даже в этом слухе пишут о новом сезоне, а горячие головы ниже в ветке уже назначили Маура на матчи с Барсой
+1
0
+1
Это будет убийством Наполи!
+6
-5
+1
барса приняла к сведению что ригоберка свободен ???
+2
-1
+1
Будет интересно! Давай Моуринью !
+1
0
+1
Вот это поворот!
+2
-1
+1
в МЮ лучше вместо 7Хага
+4
-3
+1
Та не, ну это бред , зря этот сумасшедший де Лаур слил Спала
0
0
0
Будет интересно! Давай Моуринью !
0
0
0
Если все срастётся в феврале Моур устроит мастер-класс Хави
+7
-7
0
Ответ Melissa Parker
Не думаю что Де Лаурентис поведется
Витян, а Маур чем тебе не угодил?
0
0
0
Ответ Aristokrat_13
Дожили до того, как Особенный предлагает себе втопостепенным клубам :( вот это падение с Олимпа
чемпион Италии второстепенной клуб? вы там связ с мозгами потеряли что ли?
+8
-8
0
Было бы очень интересно посмотреть на Моура в Наполи 👍
+3
-3
0
Ответ Серп мой молод.)
Кто вы - люди продолжающие целовать моура в сосишн? )))) Там уже некому со дна стучать, уймитесь! Футбол ушел из него, а чел он явно не лучший(кучу карьер парней загубил)
Кого загубил Маур? Реальные истории, не ролики на ютубе и не статьи написанные на коленке
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