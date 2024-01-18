«Спартак» – национальный бренд. Принципы коммерческой стратегии – заполнять стадион, обеспечить развитие контакта с болельщиками по всей России». Гендиректор Малышев о красно-белых

Теги Спартак премьер-лига Россия Лукойл Олег Малышев Футбол

Олег Малышев назвал «Спартак» национальным брендом.

– В чем стратегия клуба и как вы ее видите?

– Слово «стратегия» в футболе уже стало каким-то негативным мемом. Кто-то приходит, пишет стратегию, потом уходит, и новый человек начинает ее писать заново.

Для меня стратегия – это не кипы исписанной бумаги, а основные принципы, на которые опираются, принимая те или иные решения. Они сформированы, обсуждены на совете директоров, и мы ими руководствуемся в работе.

Есть задачи и принципы, которые касаются нашей коммерческой стратегии. Они заключаются в том, чтобы, несмотря на все трудности, стараться максимально заполнить стадион, обеспечить развитие контакта с болельщиками по всей России.

«Спартак» – это национальный бренд. Чем лучше наша работа с болельщиками, тем продуктивнее взаимодействие с нашими бизнес-партнерами.

Второй важный принцип развития – увеличение коммерческих доходов. Клуб на протяжении более чем 20 лет существует в основном на деньги «Лукойла», но мы должны думать и над приростом сторонних спонсорских контрактов.

С точки зрения спортивной составляющей также есть базовые принципы, на которые мы опирались, в том числе при выборе нового спортивного директора. Он должен разделять наши идеи и убеждения, – сказал генеральный директор «Спартака» Олег Малышев.

58 комментариев
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Корона не жмёт, национальный бренд? 1 чемпионство за 20 лет при втором бюджете РПЛ.
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Гендиректор «Спартака»: «Клуб – национальный бред!»
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Бренд с 0 выходов в плей-офф Лиги Чемпионов за 28 лет
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Ответ Доктор Верховцев
Гендиректор «Спартака»: «Клуб – национальный бред!»
У Спартака всë в прошлом, кроме гонора и самомнения.
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Ответ bevooch
Комментарий скрыт
Посмотрите сначала на рейтинг УЕФА, а потом уже начинайте думать о "национальном бренде".
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Ответ Доктор Верховцев
Гендиректор «Спартака»: «Клуб – национальный бред!»
он так и сказал. Редактор спортса опечатался просто
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Пора им устраивать концерты с Максим, футбол это не тема Спартака.
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Была и посещаемость, и «контакт», и пиво на стадионах. Но если у отечественного чиновника с чем-то нет проблем, то их необходимо создать, чтобы было с чем безрезультатно бороться долгие-долгие годы.
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Ответ Мукунку хороший
Клуб ваш бразильский..
Вам не угодишь! То кричали, что надо как Шахтёр, купить недорого бразильца и продать потом дороже. Теперь до без бразильцев играть. Лучше Сантос и Клаудиньо, чем Джикия и Соболев, так-то.
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Ответ Alex Chernov
Спартак это жизнь. Хорошая ли плохая ли не суть. Мой дед торговал папиросами на Курском вокзале и болел за Пресню, отец служил ВС СССР и болел за Спартак, дети не мыслят своей жизни без боления за Спартак. Спартак это не просто бренд, это традиции, это легенда. 🙃
Для Москвы, и даже не для всей.
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Ответ Alexis 50
Ну что б собирать полный стадион,просто убирите Fan ID,это то, что мешает заполнению стадионов и популяризации футболка в России.
фан айди, конечно, та ещё гадость, которая вредит всему нашему футболу. но справедливости ради и до его введения на Спартак полный стадион собирался не так чтобы часто. и хотя посещаемость была одной из лучших в стране, но на Ростов ходило больше людей и речь не про зимние игры

в мск вообще люди не очень активно ходят на футбол как по мне
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После выступления Заремы было особенно смешно все это прочитать.
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Ответ Мукунку хороший
Но вы то всё побороли.. Бюджетники стадион заполняют.. не налюбуешься))
Я лично ничего не борол.
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Ответ Андрей Спиридонов
Комментарий удален модератором
У твоего однофамильца.
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Ответ Назар Игорь
У Спартака всë в прошлом, кроме гонора и самомнения.
Этого у них на сто лет вперёд припасено!
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При действующем фануди и позиции фанатов + большой части постоянно ходивших людей с центральных трибун, но переставших из-за фануйди (не менее 25% перестали ходить совсем, остальные ходят, но не постоянно, ну и перестали покупать абонементы) никакой коммерции на стадионе нет! Осталась только аренда лож, на секторах типа gold половина - это лукойловская корпотатива, другие спонсоры = они уже дополнительного дохода не дадут, получив билеты в рамках контрактов, а не дополнительно их купив…а остальные, покупавшие дорогущие билеты, перестали ходить, хотя у многих при этом фануйди оформлен, но скорее всего, чтобы посетить 1-2 игры против цска, да зенита. В общем со средней посещаемости в 27 тысяч Спартак резко скатился к 6-8. Какая коммерция? На хоккей стало больше ходить по ходу этого сезона! Даже на неудачные матчи.
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Ответ Чебурашка от Гены
Корона не жмёт, национальный бренд? 1 чемпионство за 20 лет при втором бюджете РПЛ.
Распирает..., в основном от бромантана.
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Отмените фан ай ди. Это лучший контакт!
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Ответ Мукунку хороший
Ну у тебя фантазии хватает писать про национальный бред.. тоже с выдумкой проблемы..)
Да какая уж тут выдумка! Сам Малышев озвучил!
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да что там национальный! я бы сказал общемировой! (а может и галактический!)
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Ответ Назар Игорь
Спартак национальный бренд А остальные клубы - Динамо, Торпедо, Зенит, ЦСКА и прочие это вторсырьë ??
А Зарема тогда что?
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Национальный бренд Спартак сколько денег приносит в национальный бюджет? Примерно нисколько.
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Ответ Назар Игорь
У Спартака всë в прошлом, кроме гонора и самомнения.
Музейной пыли по ноздре пустят и — давай сочинять всякое!
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Ответ Toha1090
Знаете такой клуб - Ливерпуль? Так вот они в 2020м. стали чемпиономами Англии впервые за 30 лет, но это не мешает им быть самой популярной командой в Англии. Бренд - это не количество титулов за N количество лет, это совокупность истории, числа болельщиков, ну и количества врагов конечно, смотрите как вы все тут сразу развонялись.)
Я матчи Спартака стараюсь смотреть регулярно. Популярны? Да. Бренд страны - нет. 😁
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Ответ Чебурашка от Гены
Корона не жмёт, национальный бренд? 1 чемпионство за 20 лет при втором бюджете РПЛ.
В слове бренд буква Н лишняя!
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Ответ Toha1090
Вот это информативность 😊 вот это и есть популярность, даже те, кто нас не любят, следят за каждым нашим шагом, знают статистику за десятилетия и изучают историю. Истенный бренд.
А ты что, до 24-х считать не умеешь ... ?!
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Ответ Андрей Спиридонов
Комментарий удален модератором
А ты что, по сбыту промесовского кокаина ответственный? Конкурентов выслеживаешь?
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Ответ Чебурашка от Гены
Корона не жмёт, национальный бренд? 1 чемпионство за 20 лет при втором бюджете РПЛ.
Не за 20 лет, а 23 года, предпоследнее было в 2001 году, сейчас 2024 год, промежуток 23 года, чемпионом наш спартачок был в 2017 году.
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Ответ La Crosse Bobcats
ну вот, опять представитель этого города, тьфу...позорище
А ничего. что вы про город один начали, что же себя позорите...самокритичный вы наш...
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Ответ Alex Chernov
Очень показательны матчи Спартака в провинции.. До половины стадиона в КБ цветах и это не выезд такой мощный, уж поверь. 🙃
🙃
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