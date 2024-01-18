Энцо о «Челси»: «Команда собралась в этом году, трудно найти подходящий стиль – нужно время. Работать с Почеттино приятно, он очень сблизился с игроками»

Энцо Фернандес доволен работой под руководством Маурисио Почеттино.

«Нам нужно время – это процесс, у нас много новых игроков. Команда собралась в этом сезоне, быстро найти подходящий стиль игры нелегко. Но мы делаем все возможное, чтобы сделать это как можно быстрее.

Работать с каждый день действительно приятно, он очень сблизился с игроками. Он очень человечный и вселяет в нас уверенность и непринужденность в том, что касается игры.

Важен каждый турнир, в котором мы участвуем. «Челси» – большой клуб, который живет победами и конкуренцией – нам важно дойти до финала и выиграть его.

Лично для меня первые несколько месяцев [в «Челси»] были трудными. Язык, культура, погода – было сложно. Сейчас, к началу 2024 года, все наладилось, я очень счастлив», – сказал полузащитник « ».