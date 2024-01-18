Энцо о «Челси»: «Команда собралась в этом году, трудно найти подходящий стиль – нужно время. Работать с Почеттино приятно, он очень сблизился с игроками»
Энцо Фернандес доволен работой под руководством Маурисио Почеттино.
«Нам нужно время – это процесс, у нас много новых игроков. Команда собралась в этом сезоне, быстро найти подходящий стиль игры нелегко. Но мы делаем все возможное, чтобы сделать это как можно быстрее.
Работать с Почеттино каждый день действительно приятно, он очень сблизился с игроками. Он очень человечный и вселяет в нас уверенность и непринужденность в том, что касается игры.
Важен каждый турнир, в котором мы участвуем. «Челси» – большой клуб, который живет победами и конкуренцией – нам важно дойти до финала и выиграть его.
Лично для меня первые несколько месяцев [в «Челси»] были трудными. Язык, культура, погода – было сложно. Сейчас, к началу 2024 года, все наладилось, я очень счастлив», – сказал полузащитник «Челси».
Он через него практически не играет, вся его тактика сводится к тому, чтобы отправить мяч поскорее на фланги, не задействуя при этом полузащиту при билдапе атаки