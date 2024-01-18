Энцо о «Челси»: «Команда собралась в этом году, трудно найти подходящий стиль – нужно время. Работать с Почеттино приятно, он очень сблизился с игроками»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Энцо Фернандес Футбол

Энцо Фернандес доволен работой под руководством Маурисио Почеттино.

«Нам нужно время – это процесс, у нас много новых игроков. Команда собралась в этом сезоне, быстро найти подходящий стиль игры нелегко. Но мы делаем все возможное, чтобы сделать это как можно быстрее.

Работать с Почеттино каждый день действительно приятно, он очень сблизился с игроками. Он очень человечный и вселяет в нас уверенность и непринужденность в том, что касается игры.

Важен каждый турнир, в котором мы участвуем. «Челси» – большой клуб, который живет победами и конкуренцией – нам важно дойти до финала и выиграть его.

Лично для меня первые несколько месяцев [в «Челси»] были трудными. Язык, культура, погода – было сложно. Сейчас, к началу 2024 года, все наладилось, я очень счастлив», – сказал полузащитник «Челси».

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10 комментариев
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Ответ *MVP*
от Энцо ждешь намного больше, пока что его игра весьма на среднем уровне для игрока того уровня, кем его считают
Стата говорит обратное. С учетом того, что поч еще экспериментирует с его позицией и в целом игрок центра поля зависим от настроенности схем команды, он выдает очень хорошие цифры.
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от Энцо ждешь намного больше, пока что его игра весьма на среднем уровне для игрока того уровня, кем его считают
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Ответ Родри
Почетино наконец наладил игру Челси, им бы ещё классного нападающего не хватает
Наладил сомнительно, просто календарь лёгкий пошёл.
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раз адаптировался, то давай уже результат!
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Энцо не подходит Почеттино, вот и результата нет
Он через него практически не играет, вся его тактика сводится к тому, чтобы отправить мяч поскорее на фланги, не задействуя при этом полузащиту при билдапе атаки
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Почетино наконец наладил игру Челси, им бы ещё классного нападающего не хватает
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командный дух.
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Ответ deadjoker
Стата говорит обратное. С учетом того, что поч еще экспериментирует с его позицией и в целом игрок центра поля зависим от настроенности схем команды, он выдает очень хорошие цифры.
какая стата? он в конце последнего матча в передаче на 10 метров 2 раза соперника отдал. и зачем вся эта стата нужна, если он так обрезает?
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