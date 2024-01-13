У «Челси» впервые с 2022 года 3 победы в АПЛ подряд
«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые 2022 года.
Сегодня команда Маурисио Почеттино обыграла «Фулхэм» (1:0) в рамках 21-го тура АПЛ.
Впервые с сентября-окятбря 2022 года «Челси» выиграл 3+ матча подряд в Премьер-лиге.
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3 проигранных евро финала(4 с учетом Боруссии) и столько же упущенных чемпионств.
По итогу 1 АПЛ за 30 лет.
А Пеп судорожно звонит шейхам за новой порцией миллиардов.
Это ведь ВЕРНУЛСА ЧЕЛСИ И ВЫИГРАЛ ТРИ МАТЧА!
Посмотрим следующие 3 тура.
Ну а так, по фактам, не поспорить.