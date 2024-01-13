У «Челси» впервые с 2022 года 3 победы в АПЛ подряд

«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые 2022 года.

Сегодня команда Маурисио Почеттино обыграла «Фулхэм» (1:0) в рамках 21-го тура АПЛ.

Впервые с сентября-окятбря 2022 года «Челси» выиграл 3+ матча подряд в Премьер-лиге.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам