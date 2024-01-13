У «Челси» впервые с 2022 года 3 победы в АПЛ подряд

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

«Челси» выиграл 3 матча подряд впервые 2022 года.

Сегодня команда Маурисио Почеттино обыграла «Фулхэм» (1:0) в рамках 21-го тура АПЛ.

Впервые с сентября-окятбря 2022 года «Челси» выиграл 3+ матча подряд в Премьер-лиге.

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44 комментария
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Ну как на них сердится, когда уже на промежуточном 8 месте парни. 🥳
+32
-7
+25
Ответ Shuller18
Комментарий скрыт
Может во втором матче, а не переигровке?)
+24
-4
+20
О, кризисный Челси обогнал наш МЮ, кайф. ещё и забили в 1,5 раза больше при этом
+12
-1
+11
Ответ Акира_1
Ну как на них сердится, когда уже на промежуточном 8 месте парни. 🥳
Даже мю обогнали))
+11
-3
+8
Ответ Natan Pilkin
Да что уж там лондонские - Клопп задумался о побеге из Англии. А Пеп судорожно звонит шейхам за новой порцией миллиардов. Это ведь ВЕРНУЛСА ЧЕЛСИ И ВЫИГРАЛ ТРИ МАТЧА!
Скаузеры, смотрите не упустите очередную чашку, Клопп в этом мастер.
3 проигранных евро финала(4 с учетом Боруссии) и столько же упущенных чемпионств.
По итогу 1 АПЛ за 30 лет.
+16
-10
+6
С Палмером повезло
+5
-1
+4
Ответ Dilshod Kasimov
после Дрогба проклято
Коста "ачё всмысле?"
+5
-1
+4
Ответ Proper Chels
Челси вернется - слеза хейтера прольется. Ждем, когда вернутся все травмированные и команда сыграется. Этот сезон чисто разогрев перед великими делами, на которые другие лондонские команды ну просто не способны.
Да что уж там лондонские - Клопп задумался о побеге из Англии.

А Пеп судорожно звонит шейхам за новой порцией миллиардов.

Это ведь ВЕРНУЛСА ЧЕЛСИ И ВЫИГРАЛ ТРИ МАТЧА!
+11
-9
+2
Ответ ман сити фейк
Молодцы. Атакуют неплохо. Но никак не могут забить
после Дрогба проклято
+2
0
+2
Ответ Proper Chels
Челси вернется - слеза хейтера прольется. Ждем, когда вернутся все травмированные и команда сыграется. Этот сезон чисто разогрев перед великими делами, на которые другие лондонские команды ну просто не способны.
верим всем селом
+1
0
+1
Молодцы. Атакуют неплохо. Но никак не могут забить
+4
-3
+1
Ответ Фархат Гайдаров
Никуда не вернулись. Игра полный отстой.
игра как раз была хорошая, а вот реализация отстой
+2
-2
0
Ответ Dilshod Kasimov
времено
думаешь все таки мю выдаст бой за 9 место?
+1
-1
0
выводы делать рано, к сожалению. Календарь был неплохой.
Посмотрим следующие 3 тура.
0
0
0
Ответ Proper Chels
Скаузеры, смотрите не упустите очередную чашку, Клопп в этом мастер. 3 проигранных евро финала(4 с учетом Боруссии) и столько же упущенных чемпионств. По итогу 1 АПЛ за 30 лет.
7 финалов подряд проиграл вроде до Скомины
+2
-2
0
Ответ Proper Chels
Скаузеры, смотрите не упустите очередную чашку, Клопп в этом мастер. 3 проигранных евро финала(4 с учетом Боруссии) и столько же упущенных чемпионств. По итогу 1 АПЛ за 30 лет.
Как фанат МЮ, все-таки напомню что дважды Ливерпуль уступал Сити 1 бал в чемпионате. Это важный показатель, который, увы, забудется.
Ну а так, по фактам, не поспорить.
0
0
0
Ответ Natan Pilkin
Да что уж там лондонские - Клопп задумался о побеге из Англии. А Пеп судорожно звонит шейхам за новой порцией миллиардов. Это ведь ВЕРНУЛСА ЧЕЛСИ И ВЫИГРАЛ ТРИ МАТЧА!
Не базарь
0
0
0
Надо в следующем туре 4 делать
+2
-2
0
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Ещё 4-5 мукунок и можно о топ-6 помечтать🙏
Мудриков
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Ответ MU_pain_for_the_eyes
О, кризисный Челси обогнал наш МЮ, кайф. ещё и забили в 1,5 раза больше при этом
И Петрович крут. Не то что Онана, этот парень тащит всё, что в створ летит. Помню как ржали с Боули, когда он его подписывал. А теперь Петрович в основе и Санчеса на банку усадил.
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-1
0
Ответ Cristiano Ronaldo
И Петрович крут. Не то что Онана, этот парень тащит всё, что в створ летит. Помню как ржали с Боули, когда он его подписывал. А теперь Петрович в основе и Санчеса на банку усадил.
Санчес травмирован! но когда испанец вернется, будет интересно, как поступит Поч с позицией основного кипера)
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