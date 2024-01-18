Хави о поражении в Суперкубке: «Я спокоен, впереди борьба за три титула. «Реал» был в такой же ситуации в прошлом сезоне и выиграл Кубок»

Теги Барселона Реал Мадрид Хави Ла Лига Суперкубок Испании Футбол

Хави высказался о критике и ситуации, в которой находится «Барселона».

14 января каталонцы потерпели поражение от «Реала» в матче за Суперкубок Испании (1:4). 

«Я не комментирую мнения. Я объяснил свою реальность и то, что я чувствую по отношению к клубу. Когда со мной подписывали контракт, мне сказали, что клуб переживает один из худших моментов в истории, и мы реанимируем его. Я спокоен, впереди борьба за три титула. У меня такой же энтузиазм, что и в первый день. Но я понимаю критику. Я знаю, где я нахожусь.

Я сказал игрокам собраться, мы играли не очень хорошо. Мы должны собраться, разыгрываются еще три титула. «Реал» был в такой же ситуации в прошлом сезоне и выиграл Кубок, завоевал титул. Так что давайте стремиться к этому», – сказал главный тренер «Барселоны». 

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40 комментариев
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Ответ Эрик Оганезов
Какие к черту 3 титула, чел ставит высокую оборону против сверхбыстрых фланговых и полузащиты + без номинального опорника в игре за кубок, от такого наверное даже Анчелотти от такого пр44ел
Анчелотти в таких ситуациях только слегка приподнимает бровь)
+51
-2
+49
Какие к черту 3 титула, чел ставит высокую оборону против сверхбыстрых фланговых и полузащиты + без номинального опорника в игре за кубок, от такого наверное даже Анчелотти от такого пр44ел
+34
-2
+32
Чет Чапи все больше несёт пургу
+24
-4
+20
Хави, после вылета от Наполи:
- Я очень спокоен. Гораздо спокойнее, чем после поражения в Суперкубке. Впереди борьба за два титула...
+17
-1
+16
Ответ Николай Бойко
Чет Чапи все больше несёт пургу
Чипи чипи, чапи чапи
+10
-2
+8
Чапи днарь, с ним все игроки деградируют кого бы ему ни купили. Ему бы Интер Майами потренировать!
+10
-3
+7
Ответ akaAzazello
Перед Наполи ещё Унионитас будет ;)
Унионитас Хави пройдет, вырвав победу, в упорнейшей борьбе, на последних секундах матча, благодаря совсем не очевидному пенальти...)
+4
0
+4
Ответ Эрик Оганезов
Какие к черту 3 титула, чел ставит высокую оборону против сверхбыстрых фланговых и полузащиты + без номинального опорника в игре за кубок, от такого наверное даже Анчелотти от такого пр44ел
Анчи сам буквально в прошлом сезоне выходил против пятерки полузащитников МС практически без опорника (с Кроосом перед четверной защитников).
+5
-1
+4
Ответ Sunnyboy
Чапи днарь, с ним все игроки деградируют кого бы ему ни купили. Ему бы Интер Майами потренировать!
Полностью согласен, на удивление но игроки действительно деградируют, Гюндаган и тот на себя не похож, Левандовский не мог разучиться за год играть, дело в тренере
+3
0
+3
Ответ Гласящий Истину!
Хави, после вылета от Наполи: - Я очень спокоен. Гораздо спокойнее, чем после поражения в Суперкубке. Впереди борьба за два титула...
Перед Наполи ещё Унионитас будет ;)
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+2
Ответ Роман
Чапи, с Катаром уже договорился? Пора уже туда.
Лучше пусть останется до 2030. )
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+2
Действия при пожаре:
-сохраняйте спокойствие
-горите с достоинством
+5
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+2
Ответ Гласящий Истину!
Унионитас Хави пройдет, вырвав победу, в упорнейшей борьбе, на последних секундах матча, благодаря совсем не очевидному пенальти...)
Как знать, как знать…))
+1
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+1
Ответ Николай Бойко
это больше напоминает мем this is fine https://media.npr.org/assets/img/2023/01/14/this-is-fine_custom-dcb93e90c4e1548ffb16978a5a8d182270c872a9-s1100-c50.jpg
А как же дядька из мема "нормально"?
+1
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Ответ Гласящий Истину!
Хави, после вылета от Наполи: - Я очень спокоен. Гораздо спокойнее, чем после поражения в Суперкубке. Впереди борьба за два титула...
ты счет то пиши, ставку сделаю, а то в тот раз чет навангавал конечно сверхудачно
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Эх Хави Хави, ждали от тебя большего, в итоге неподходящий исторический отрезок барсы ты встал у руля
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Ответ justburn
Пользователь, который на ветке матча предугадал счёт, почти попал и с послематчевым интервью))
Роман
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Ответ Николай Бойко
это больше напоминает мем this is fine https://media.npr.org/assets/img/2023/01/14/this-is-fine_custom-dcb93e90c4e1548ffb16978a5a8d182270c872a9-s1100-c50.jpg
Больше про троллейбус подходит
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Ответ Overkiller
Если случится чудо и он выиграет кубок, то его 99% оставят и на следующий сезон. Поэтому он на игры с командами из низших дивизионов ставит основу, понимает что это единственный его шанс остаться по итогам сезона.
Возможно оставят, за неимением вариантов
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Ответ as009595@icloud.com
Больше похоже что он сам себя успокаивает, игры нет совершенно, резервов тоже, но думаю в любом случае Хави надо оставлять до конца сезона, а дальше уже искать нового тренера
Если случится чудо и он выиграет кубок, то его 99% оставят и на следующий сезон. Поэтому он на игры с командами из низших дивизионов ставит основу, понимает что это единственный его шанс остаться по итогам сезона.
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Ответ Антон Фалафель
Когда уже не останется шансов на титулы, будет говорить, што надо играть за ДНК.
На ДНК уже деньги у них закончились, судятся сейчас
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Ответ Николай Бойко
Чет Чапи все больше несёт пургу
Его зовут Креус))
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Предлагаю Реалу отдать кубок даром чтобы оставить хави ещё на 5 лет
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Хави только и может попрекать прошлым это я один заметил или есть кто ещё?
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Вот это меня и бесит, что ты спокоен, когда игры нет
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При всем уважении Реал был не в такой ситуации, ну и у Реала у руля тренер
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,,Я сказал игрокам собраться, мы играли не очень хорошо,,
Да вы вообще не играли.
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Пользователь, который на ветке матча предугадал счёт, почти попал и с послематчевым интервью))
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Жена Хави: «Эрнандес, дорогой, скажи что-нибудь на своем, лузерском языке.»
Хави: «Я спокоен, впереди борьба за три титула.»
Жена: «Аааааа»
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-.....,а мы в свою очередь ла лигу и суперкубок" - добавил хави
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