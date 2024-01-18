Хави о поражении в Суперкубке: «Я спокоен, впереди борьба за три титула. «Реал» был в такой же ситуации в прошлом сезоне и выиграл Кубок»
Хави высказался о критике и ситуации, в которой находится «Барселона».
14 января каталонцы потерпели поражение от «Реала» в матче за Суперкубок Испании (1:4).
«Я не комментирую мнения. Я объяснил свою реальность и то, что я чувствую по отношению к клубу. Когда со мной подписывали контракт, мне сказали, что клуб переживает один из худших моментов в истории, и мы реанимируем его. Я спокоен, впереди борьба за три титула. У меня такой же энтузиазм, что и в первый день. Но я понимаю критику. Я знаю, где я нахожусь.
Я сказал игрокам собраться, мы играли не очень хорошо. Мы должны собраться, разыгрываются еще три титула. «Реал» был в такой же ситуации в прошлом сезоне и выиграл Кубок, завоевал титул. Так что давайте стремиться к этому», – сказал главный тренер «Барселоны».
- Я очень спокоен. Гораздо спокойнее, чем после поражения в Суперкубке. Впереди борьба за два титула...
-сохраняйте спокойствие
-горите с достоинством
Да вы вообще не играли.
Хави: «Я спокоен, впереди борьба за три титула.»
Жена: «Аааааа»