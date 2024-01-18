Хави о поражении в Суперкубке: «Я спокоен, впереди борьба за три титула. «Реал» был в такой же ситуации в прошлом сезоне и выиграл Кубок»

Хави высказался о критике и ситуации, в которой находится «Барселона».

14 января каталонцы потерпели поражение от « » в матче за Суперкубок Испании (1:4).

«Я не комментирую мнения. Я объяснил свою реальность и то, что я чувствую по отношению к клубу. Когда со мной подписывали контракт, мне сказали, что клуб переживает один из худших моментов в истории, и мы реанимируем его. Я спокоен, впереди борьба за три титула. У меня такой же энтузиазм, что и в первый день. Но я понимаю критику. Я знаю, где я нахожусь.

Я сказал игрокам собраться, мы играли не очень хорошо. Мы должны собраться, разыгрываются еще три титула. «Реал» был в такой же ситуации в прошлом сезоне и выиграл Кубок, завоевал титул. Так что давайте стремиться к этому», – сказал главный тренер «Барселоны».