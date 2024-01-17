Хави: «Неконкурентоспособную «Барсу» невозможно переварить. Клуб переживает один из сложнейших моментов в истории, но мы боремся»
Хави оценил текущую ситуацию в «Барселоне».
– Вы бы возглавили команду, который не боролась бы за трофеи?
– «Барсе» этого не позволят – ни клуб, ни вы [журналисты], ни болельщики. Неконкурентоспособную «Барсу» невозможно переварить. Это видно уже сегодня.
Мы переживаем один из сложнейших моментов в истории клуба. Я фанат «Барсы», и я первый, кто тянет эту ношу. Финансовое положение сложное. Но мы боремся, несмотря на это. Это время спокойствия, умиротворения и всеобщего единения, – сказал главный тренер «Барселоны».
Топ-клуб, это тот клуб, который ЭФФЕКТИВНО использует деньги на фоне других богатых клубов, достигая БОЛЬШЕГО результата. То есть там профессионалы своего дела на всех позициях и за счет своего профессионализма, идет эффективное использование финансовых средств... Ну а можно быть как Барса или МЮ...
Про денежный фактор и его национальное использование -- тоже смешно в контексте Барсы. Много ли сейчас в топ-5 чемпионатов , которые не могут зарегистрировать немолодого Хендерсона из СА, чтобы элементарно закрыть хоть кем-то самую проблемную позицию в команде?
А вот Барса не может.
К селекционной работе Барсы вообще никаких вопросов нет, учитывая нынешнее финансовое положение и неадекватно ( как по мне) жесткие ограничения от ЛЛ
Дайте этому господину 10 лет контракта))
Пс. Тут лишь доля шутки. То что у Хави сейчас огромные проблемы в игровых идеях и управлении командой -- спорить нет смысла. Так же как и , мягко говоря, нет уверенности, что кризис временный и он обязательно исправит ситуацию.
Но, как минимум, до конца сезона точно надо дать ему доработать -- а там будет видно по-итогу
А лучше бы Барса его переварила уже. А потом сделала с ним и следующий за перевариванием процесс.
Пусть идет книжки пишет, по личностному росту.
Рыба гниет с головы, в первую очередь нужно собрать сильных проффесионалов своего дела и уже они соберут состав, игроков, которые будут пахать и на поле доказывать, что они заслуживают место в основе и в составе в целом!
А не набирать игроков типа Бревандовского, у которого пик давно за горами, ещё платить за него большие деньги, чтобы он со своим скрвеным характером разрушал командный дух внутри, ибо ему не дали лишний раз пас видите ли.. а сам из 10 моментов, один еле забивает и таких игроков прилично в данной команде.
Он ведь не виноват, что его слова постят и постят, так как,это очень интересно массам.
Именно под тегами Барсы собираются больше всего комментов и большинство из них из стана соперников, таких как ты например.
Смотришь на его состав, и действительно думаешь что команда вполне конкурентоспособная!
Отвечу за Вас : ноль
Пс. Да еще посчитайте сколько из этих игроков не купленны , а взяты в аренду или перешли после окончания срока своего контракта с другим клубом, или, вообще, взяты из академии