Хави: «Неконкурентоспособную «Барсу» невозможно переварить. Клуб переживает один из сложнейших моментов в истории, но мы боремся»

Теги Барселона Хави Ла Лига Футбол

Хави оценил текущую ситуацию в «Барселоне».

– Вы бы возглавили команду, который не боролась бы за трофеи?

– «Барсе» этого не позволят – ни клуб, ни вы [журналисты], ни болельщики. Неконкурентоспособную «Барсу» невозможно переварить. Это видно уже сегодня.

Мы переживаем один из сложнейших моментов в истории клуба. Я фанат «Барсы», и я первый, кто тянет эту ношу. Финансовое положение сложное. Но мы боремся, несмотря на это. Это время спокойствия, умиротворения и всеобщего единения, – сказал главный тренер «Барселоны».

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46 комментариев
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Сложное финансовое положение? У 99% клубов мира - это положение все равно хуже. У Лас-Пальмаса хуже, у Осасуны хуже, у Альмерии хуже. Если Вы можете побеждать, имея лишь топ-1 бюджет и топ-1 состав - Вы не топ-клуб, а просто богатые мешки, которые за счет денег побеждают нищих.

Топ-клуб, это тот клуб, который ЭФФЕКТИВНО использует деньги на фоне других богатых клубов, достигая БОЛЬШЕГО результата. То есть там профессионалы своего дела на всех позициях и за счет своего профессионализма, идет эффективное использование финансовых средств... Ну а можно быть как Барса или МЮ...
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Хави предлагает сплотиться.
+18
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+17
Популист. Ты - один из тех, кто сделал эту команду такой неконкурентоспособной!
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+11
Ответ Pasta
Сложное финансовое положение? У 99% клубов мира - это положение все равно хуже. У Лас-Пальмаса хуже, у Осасуны хуже, у Альмерии хуже. Если Вы можете побеждать, имея лишь топ-1 бюджет и топ-1 состав - Вы не топ-клуб, а просто богатые мешки, которые за счет денег побеждают нищих. Топ-клуб, это тот клуб, который ЭФФЕКТИВНО использует деньги на фоне других богатых клубов, достигая БОЛЬШЕГО результата. То есть там профессионалы своего дела на всех позициях и за счет своего профессионализма, идет эффективное использование финансовых средств... Ну а можно быть как Барса или МЮ...
От Лас-пальмаса, Осасуны и Альмерии и не требуют , ежегодно, побед в каких-то турнирах.

Про денежный фактор и его национальное использование -- тоже смешно в контексте Барсы. Много ли сейчас в топ-5 чемпионатов , которые не могут зарегистрировать немолодого Хендерсона из СА, чтобы элементарно закрыть хоть кем-то самую проблемную позицию в команде?
А вот Барса не может.

К селекционной работе Барсы вообще никаких вопросов нет, учитывая нынешнее финансовое положение и неадекватно ( как по мне) жесткие ограничения от ЛЛ
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Чупи сам себе противоречит, в прошлом году после левого чемпионства он на весь мир орал что эта "барса" способна бороться за все трофеи, а сегодня уже она неконкурентоспособная!)) После финала СК он признался что играли ужасно, все начали думать что он адекватный, смелый, итог — все ошиблись)

Дайте этому господину 10 лет контракта))
+11
-7
+4
Дайте угадаю, времени на раскачку нет?
+5
-2
+3
Ответ Леван Мкртчян
От Лас-пальмаса, Осасуны и Альмерии и не требуют , ежегодно, побед в каких-то турнирах. Про денежный фактор и его национальное использование -- тоже смешно в контексте Барсы. Много ли сейчас в топ-5 чемпионатов , которые не могут зарегистрировать немолодого Хендерсона из СА, чтобы элементарно закрыть хоть кем-то самую проблемную позицию в команде? А вот Барса не может. К селекционной работе Барсы вообще никаких вопросов нет, учитывая нынешнее финансовое положение и неадекватно ( как по мне) жесткие ограничения от ЛЛ
Много ли в мире команд с суммарной стоимостью состава 700+ млн.?
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Ответ Руслан Нотарев
Популист. Ты - один из тех, кто сделал эту команду такой неконкурентоспособной!
Да. После феерии от команд Кумана и Сетьена трудно смотреть, как физрук угробил команду.

Пс. Тут лишь доля шутки. То что у Хави сейчас огромные проблемы в игровых идеях и управлении командой -- спорить нет смысла. Так же как и , мягко говоря, нет уверенности, что кризис временный и он обязательно исправит ситуацию.
Но, как минимум, до конца сезона точно надо дать ему доработать -- а там будет видно по-итогу
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Ответ Raul14
Вот это ты даёшь. Ты же был одним из первых, кто после возвращения Лапорты говорил что клуб теперь вернётся на свое место) Так не честно же)
Я и сейчас думаю, что Лапорта сильнейший управленец, его опыт и класс,очень многое дали Барсе,за время которое он пребывает после своей очередной победы.Барса стала чемпионом Ла Лиги, финансово так же улучшилось состояние,чем было, но человек делает ошибки, от этого никто не застрахован, он может все исправить и направить в правильное русло, не исключено, что он ещё раз будет переизбран, а чтобы это случилось, нужны будут результаты, если их не будет то вотум недоверия не исключён)
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Прошел ровно один год с выноса мадридских бегунков в суперкубке. Вроде бы команда должна развиться с того момента, но у маэстро Чави другой путь.
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Всех воспитанников надо назад воротить... Вот тогда будет шоколад👍🏼
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Переварить невозможно топаря Чави с его безыдейной игрой и пацанскими цитатами.
А лучше бы Барса его переварила уже. А потом сделала с ним и следующий за перевариванием процесс.
Пусть идет книжки пишет, по личностному росту.
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Не очень понимаю зачем Хави столько говорит? Каждый день по несколько раз мы читаем одно и тоже, только другими словами.
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Нам бы не фаната а тренера уже бы...
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Уже стелит солому перед возможным вылетом от стасянов?
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даже про тяжёлые трусы барсы ничего не сказал? интервью фейк!
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Чтобы команда стала командой, в первую очередь нужно начать с верхушки, Лапорта собрал своих корефанов,которые ему слово поперёк сказать не могут.
Рыба гниет с головы, в первую очередь нужно собрать сильных проффесионалов своего дела и уже они соберут состав, игроков, которые будут пахать и на поле доказывать, что они заслуживают место в основе и в составе в целом!
А не набирать игроков типа Бревандовского, у которого пик давно за горами, ещё платить за него большие деньги, чтобы он со своим скрвеным характером разрушал командный дух внутри, ибо ему не дали лишний раз пас видите ли.. а сам из 10 моментов, один еле забивает и таких игроков прилично в данной команде.
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Ответ f0rmoceft
Не очень понимаю зачем Хави столько говорит? Каждый день по несколько раз мы читаем одно и тоже, только другими словами.
Он когда играл, тоже чуть что бежал в судье языком почесать
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Ответ f0rmoceft
Не очень понимаю зачем Хави столько говорит? Каждый день по несколько раз мы читаем одно и тоже, только другими словами.
Извини конечно, если открою что то новое, но у него журналисты интервью как бы берут перед матчами))
Он ведь не виноват, что его слова постят и постят, так как,это очень интересно массам.
Именно под тегами Барсы собираются больше всего комментов и большинство из них из стана соперников, таких как ты например.
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Ответ umnik3
Комментарий удален модератором
детские приколы про школу подъехали) Ну чтоже, какой клуб, такие и глоры) Скорейшего выздоровления вам)
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Ответ Raul14
А я говорил что кто-то должен в этом разбираться? )) Наоборот, мне по кайфу читать всякие анекдоты, которые пишет Чави) Хочу чтобы он остался еще на 10 лет)) А ты оказался неадекватным, с такими я не общаюсь. В Испании живет он😂😂😂
Комментарий удален модератором
Ответ umnik3
Я тебя не просил открывать мне секреты)) Я живу в Испании и сам все вижу) Кто и что кричал, это его личное дело. А трофеи - дело наживное. Чемпионами при Хави стали, Суперкубок брали. Да, мне и самому сейчас игра Барсы не нравится, но с Хави или без разберутся болельщики и руководство Барсы, а не глоры Реала.
А я говорил что кто-то должен в этом разбираться? )) Наоборот, мне по кайфу читать всякие анекдоты, которые пишет Чави) Хочу чтобы он остался еще на 10 лет)) А ты оказался неадекватным, с такими я не общаюсь. В Испании живет он😂😂😂
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Ответ Raul14
Давай я тебе открою маленький секрет! Реал и Барселона это те клубы, на которых смотрит весь мир. Здесь оправдания не работают, их просто не примут ни болельщики ни руководство. Я почти 25 лет наблюдаю за этими командами, за это время никогда не заметил, чтобы какого-то тренера держали из-за жалости)) Сейчас Хави говорит что у него неконкурентоспособная команда, но при этом говорил что он и ко будут бороться за трофеи. Кричал что у них самая лучшая академия в мире. А сегодня он оправдывается, теперь сам подумай, такой тренер имеет право оставаться у руля Барсы? Смотришь на его состав, и действительно думаешь что команда вполне конкурентоспособная!
Я тебя не просил открывать мне секреты)) Я живу в Испании и сам все вижу) Кто и что кричал, это его личное дело. А трофеи - дело наживное. Чемпионами при Хави стали, Суперкубок брали. Да, мне и самому сейчас игра Барсы не нравится, но с Хави или без разберутся болельщики и руководство Барсы, а не глоры Реала.
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Ответ umnik3
Пусть даже и так. Почти все ищут оправдание после поражение, идеальных людей нет.
Давай я тебе открою маленький секрет! Реал и Барселона это те клубы, на которых смотрит весь мир. Здесь оправдания не работают, их просто не примут ни болельщики ни руководство. Я почти 25 лет наблюдаю за этими командами, за это время никогда не заметил, чтобы какого-то тренера держали из-за жалости)) Сейчас Хави говорит что у него неконкурентоспособная команда, но при этом говорил что он и ко будут бороться за трофеи. Кричал что у них самая лучшая академия в мире. А сегодня он оправдывается, теперь сам подумай, такой тренер имеет право оставаться у руля Барсы?
Смотришь на его состав, и действительно думаешь что команда вполне конкурентоспособная!
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Ответ Raul14
А тебе не кажется что он ищет оправдания?))
Пусть даже и так. Почти все ищут оправдание после поражение, идеальных людей нет.
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Ответ umnik3
Он ошибся, бывает. Все мы небезгрешны.
А тебе не кажется что он ищет оправдания?))
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Ответ Raul14
Вот именно, он выиграл финал но не говорил что у него неконкурентоспособная команда)) А наоборот орал что выиграет все))
Он ошибся, бывает. Все мы небезгрешны.
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Ответ umnik3
В прошлый финал Реал соснул 1-3, где ты был?
Вот именно, он выиграл финал но не говорил что у него неконкурентоспособная команда)) А наоборот орал что выиграет все))
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Ответ Леван Мкртчян
А много ли команд в мире ( из разряда тех 99% о которых говорил прошлый пользователь) с такими тратами на зарплаты игрокам, тренерам и прочему огромному персоналу? Отвечу за Вас : ноль Пс. Да еще посчитайте сколько из этих игроков не купленны , а взяты в аренду или перешли после окончания срока своего контракта с другим клубом, или, вообще, взяты из академии
В ценность игрока не входит уровень его ЗП и клуб которому он принадлежит. При всех проблемах Хави правдами и неправдами собрали вполне бесподобный состав дороже Атлетико и Жироны. Я сейчас зашёл на трансфермаркет: Жирона 223, Атлетико 442 млн, Барселона 858 млн, Реал 1,04 млрд. Разница с реалом не космическая 146 млн. но у Хави состав почти в два раза дороже Атлетико.
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Ответ Val Smith
Много ли в мире команд с суммарной стоимостью состава 700+ млн.?
А много ли команд в мире ( из разряда тех 99% о которых говорил прошлый пользователь) с такими тратами на зарплаты игрокам, тренерам и прочему огромному персоналу?
Отвечу за Вас : ноль

Пс. Да еще посчитайте сколько из этих игроков не купленны , а взяты в аренду или перешли после окончания срока своего контракта с другим клубом, или, вообще, взяты из академии
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