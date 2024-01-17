Хави: «Неконкурентоспособную «Барсу» невозможно переварить. Клуб переживает один из сложнейших моментов в истории, но мы боремся»

Хави оценил текущую ситуацию в «Барселоне».

– Вы бы возглавили команду, который не боролась бы за трофеи?

– «Барсе» этого не позволят – ни клуб, ни вы [журналисты], ни болельщики. Неконкурентоспособную «Барсу» невозможно переварить. Это видно уже сегодня.

Мы переживаем один из сложнейших моментов в истории клуба. Я фанат «Барсы», и я первый, кто тянет эту ношу. Финансовое положение сложное. Но мы боремся, несмотря на это. Это время спокойствия, умиротворения и всеобщего единения, – сказал главный тренер «Барселоны».