Кыргызстан – Саудовская Аравия: прогноз на матч 21.01.2024, Кубок Азии

В воскресенье, 21 января, на полях Катара состоится поединок второго тура групповой стадии Кубка Азии, в котором лицом к лицу сойдут национальные команды Кыргызстана и Саудовской Аравии. Начало встречи запланировано на 20:30 по московскому времени.

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Рекомендованная ставка: победа Саудовской Аравии и ТМ 3,5 голов (1,79).

Кыргызстан

Команда Стефана Тарковича неудачно начала свой путь на очередном Кубке Азии. Киргизы без особых вариантов уступили сборной Таиланда – 0:2. При этом разрыв в счете мог быть куда более весомым, однако Кыргызстан трижды (!) спасал каркас ворот.

Следует заметить, что за всю игру киргизы создали всего лишь один опасный момент – Кожо Жоел зарядил выше перекладины из выгоднейшей позиции.

Саудовская Аравия

Саудиты, ведомые экс-наставником питерского Зенита Роберто Манчини, не без проблем дожали сборную Омана – 2:1. При этом аравийцам пришлось продемонстрировать характер. До 78-й минуте подопечные Манчини «горели» со счетом 0:1, но нашли в себе силы исправить положение и добыть полновесные три очка.

В целом, работа Манчини в Саудовской Аравии не выдерживает никакой критики. Итальянцу положили вкусный оклад в размере 30 миллионов евро за сезон, однако игра аравийцев оставляет желать лучшего. Ходят слухи, что местная Федерация футбола потихоньку подыскивает сменщика Манчини.

К слову, перед стартом Кубка Азии в рядах сборной Саудовской Аравии вспыхнул скандал. Несколько молодых футболистов пожаловались на то, что не хотят сидеть на скамейке запасных. Манчини оперативно выкинул зарвавшихся игроков из сборной и доукомплектовал заявку другими исполнителями.

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Кыргызстан – Саудовская Аравия: история личных встреч

На сегодняшний день соперники не провели ни одного очного поединка. В воскресенье Киргизия и СА впервые сыграют друг против друга.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Кыргызстан – Саудовская Аравия

Аналитики видят очевидным фаворитом подопечных Роберто Манчини, что едва ли вызывает удивление. Букмекерская контора BetBoom дает на победу аравийцев коэффициент 1,23, тогда как успех номинальных хозяев оценивается куда более внушительной цифрой – 14,94. Ничейный исход идет за 5,67.

Также эксперты считают, что команды способны пробить классический букмекерский тотал голов больше 2,5. BetBoom предлагает поставить на такое развитие событий с кефом 1,8 (ТМ 2,5 – 1,99).

Мы считаем, что саудиты сумеют сломить сопротивление оппонента за счет более классного набора исполнителей. В конце концов и самому Манчини пора начинать отрабатывать высокую зарплату. При этом нет уверенности в том, что СА разгромит соперника. Предлагаем выбрать комбинированную ставку: победа Саудовской Аравии и тотал меньше 3,5 голов. Букмекерская контора BetBoom дает на такой исход вполне приличный коэффициент – 1,79.

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