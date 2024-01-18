Сборная Кыргызстана – Сборная Саудовской Аравии где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Кубок Азии 21 января
В воскресенье, 21 января, сыграют сборная Кыргызстана и сборная Саудовской Аравии в рамках Кубка Азии по футболу.
🔥Знаешь кто победит? Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай просмотр футбола ярче!💰
- Игра пройдет на стадионе «Ахмед бин Али».
- Встречу будет в прямом эфире показывать канал «Старт Триумф».
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют сборная Кыргызстана – сборная Саудовской Аравии
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
Сборная Кыргызстана: все новости
Сборная Саудовской Аравии: все новости
Кубок Азии по футболу: все новости