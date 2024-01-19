РБ Лейпциг — Байер: прогноз на матч 20 января 2024, Бундеслига

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Программу 18 тура чемпионата Германии по футболу украсит противостояние лидера турнира и команды, которая ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. В Лейпциге на поле стадиона «Ред Булл» сыграют «РБ Лейпциг» — «Байер». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

В паре нет явного фаворита, но у домашней команды небольшое преимущество в матче. Если брать отметку в пять последних игр в Бундеслиге, то у соперников схожие результаты. «Быки» показали третий результат в лиге одержав три победы, один раз сыграв вничью и один раз проиграв. Разница голов на этом отрезке 9:6. У «Байера» в пяти турах Бундеслиги нет поражений: три победы и две ничьи. Разница голов 10:2. «Фармацевты» забивали больше всех и пропустили меньше всех на этом отрезке. По набранным очкам лучше только «Бавария».

Команды играли в первом туре Бундеслиги 2023/2024. «Байер» одержал победу 3:2 в домашней игре. Уже в первом тайме команды отметились тремя голами. В составе хозяев по голу у Джереми Фримпонга и Йонатана Та на 24 и 35 минутах. За «быков» забил Дани Ольмо на 39. Во втором тайме соперники обменялись голами. За «Байер» забил Флориан Виртц, за «Лейпциг» — Лои Опенда. Голы на 64 и 71 минутах. Всего соперники провели 15 очных матчей и все в рамках Бундеслиги. По победам лидирует «РБ Лейпциг» 7:4, четыре игры завершились вничью. Разница голов 24:21 в пользу «быков». Если брать встречи на «Ред Булл Арене», то у хозяев четыре победы, одна ничья и два поражения. Разница голов 10:8 в пользу «быков».

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, «обе забьют — да», победа «Байера» с форой 0, ИТБ1,25 «Байера».

РБ Лейпциг

 

«Быки» не сумели набрать очки в последнем матче чемпионата Германии. На домашней арене команда проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит уже на 7 минуте. Голом отличился Ансгар Кнауфф. По созданным моментам хозяева были ближе к победе. Показатель xG 3,07:0,81, разница ударов 26:5 и ударов в створ ворот 7:1 в пользу «РБ Лейпциг».

«Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету команды 10 побед, 3 ничьи и 4 поражения в 10 играх. Разница голов 38:18. Отставание от лидирующего «Байера» 12 очков. По игре дома «быки» на четвертом месте в лиге. На счету команды 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение в 9 встречах. Разница голов 24:7.

Результаты «РБ Лейпциг» в пяти официальных матчах:

  • Бундеслига, «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» 0:1;
  • Бундеслига, «Вердер» — «РБ Лейпциг» 1:1;
  • Бундеслига, «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» 3:1;
  • Лига чемпионов, «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз» 2:1;
  • Бундеслига, «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг» 2:3.

На официальном уровне у команды шесть побед, ничья и три поражения в 10 матчах. Разница голов 19:14. На домашней арене у «быков» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 22:11.

Интересные статистические факты по игре «РБ Лейпциг»:

  • Самые результативные игроки команды в Бундеслиге: Лои Опенда 11+4, Хави Симонс 4+7, Дэвид Раум 2+3, Юссуф Поульсен 3+1, Кристофер Баумгартнер 3+1;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Лои Опенда 15+4, Хави Симонс 6+9, Беньямин Шешко 7+0, Дэвид Раум 3+4, Бенджамин Хенрикс 1+5;
  • «Лейпциг» победил в 6 из 7 домашних матчах;
  • «Лейпциг» не проигрывает в 7 из 8 домашних матчах;
  • «Лейпциг» пропускает в 5 играх на домашней арене;
  • «Лейпциг» пропускает в 8 играх Бундеслиги;
  • «Лейпциг» забивает более гола в 9 из 11 домашних встречах в чемпионате;
  • Как минимум 3 гола забивается в 9 из 11 домашних играх «Лейпцига» в турнире;
  • В 4 домашних играх команда пропускает во втором тайме;
  • «Лейпциг» забивает в 7 домашних очных матчах.

Под вопросом участие в матче защитника Вилли Орбана. Из-за участия в Кубке Африки команде не поможет полузащитник Амаду Айдара.

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Байер

 

«Фармацевты» взяли три очка в последней игре чемпионата. В гостях «Байер» обыграл «Аугсбург» со счетом 1:0. Победный мяч был забит уже в компенсированное время. На четвертой добавленной минуте отличился Эзекиэль Паласиос. Гости владели преимуществом в матче. Показатели xG 2,61:0,13, удары по воротам 25:2 и удары в створ 6:0 в пользу «Байера».

«Байер» лидирует в чемпионате Германии с 45 очками. На втором месте идет «Бавария» с 41 очком, но имеет один матч в запасе. В 17 турах у «фармацевтов» 14 побед и 3 ничьи. «Байер» единственная команда Германии, которая не проигрывает в текущем сезоне. Разница голов в чемпионате 47:12. У команды лучшая оборона, но по забитым мячам уступает «Баварии» — 52. «Байер» лучшая команда Германии по игре в гостях: шесть побед и две ничьи и в восьми встречах. Разница голов 18:6.

Результаты «Байера» в пяти официальных матчах:

  • Бундеслига, «Аугсбург» — «Байер» 0:1;
  • Бундеслига, «Байер» — «Бохум» 4:0;
  • Бундеслига, «Байер» — «Айнтрахт» 3:0;
  • Лига Европы, «Байер» — «Мольде» 5:1;
  • Бундеслига, «Штутгарт» — «Байер» 1:1.

На официальном уровне «фармацевты» не проигрывают в 10 матчах. У команды восемь побед и две ничьи. Разница голов 27:4. На выезде у «Байера» беспроигрышная серия в 10 последних матчах: девять побед и ничья. Разница голов 23:7.

Интересные статические факты по игре «Байера» в сезоне:

  • Самые результативные игроки команды в Бундеслиге: Виктор Бонифасе 10+7, Алехандро Гримальдо 7+6, Флориан Виртц 5+7, Джереми Фримпонг 5+6, Йонас Хофманн 5+5;
  • Самые результативные игроки в сезоне: Виктор Бонифасе 16+9, Флориан Виртц 8+12, Алехандро Гримальдо 9+8, Джереми Фримпонг 7+9, Йонас Хофманн 7+6;
  • Как минимум один соперник не забивает в 5 из 7 играх «Байера» в чемпионате;
  • «Байер» не проигрывает в 8 гостевых матчах чемпионата;
  • «Байер» не проигрывает в 17 играх турнира;
  • Как минимум 3 гола забивается в 7 из 9 гостевых встречах «Байера» в чемпионате;
  • «Байер» выиграл второй тайм в 7 матчах;
  • В 17 играх «Байер» забивает во втором тайме;
  • После перерыва «Байер» забивает в 8 гостевых встречах.

В списке травмированных Виктор Бонифасе и Артур. Из-за участия в Кубке Африки команде не помогут Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба и Амин Адли.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги РБ Лейпциг — Байер

 

В матче нет явного фаворита, но у домашней команды незначительное преимущество. У «быков» есть преимущество по очным матчам. В последних турах Бундеслиги команды набрали почти равное количество очков. К предстоящей встрече соперники подходят с потерями в составе из-за проходящего в Кот-д’Ивуаре Кубка африканских наций.

Коэффициенты на матч «РБ Лейпциг» — «Байер» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа «РБ Лейпциг» — 2,44;
  • Ничья — 3,76;
  • Победа «Байера» — 2,72;
  • ТБ2,5 — 1,58;
  • ТМ2,5 — 2,43;
  • «Обе забьют — да» — 1,50;
  • «Обе забьют — нет» — 2,61.

«Лейпциг» достаточно уверенно играет на домашней арене в текущем сезоне. Команда одна из самых результативных по игре дома. Только в двух домашних встречах чемпионата «быки» не забили. Подопечные Марко Розе создают много моментов, но порой их подводит реализация. В домашней игре с «Бохумом» «быки» не реализовали два пенальти, а в матче с «Айнтрахтом» нанесли почти 30 ударов по воротам. Учитывая этом можно ожидать гола от «Лейпцига» в домашней игре. «Байер» в текущем сезоне не проигрывает и забивает во всех матчах. Команда несмотря на потерю самого результативного игрока продолжает много создавать и забивать. «Быки» пропускают в пяти домашних и восьми последних играх. Это также наводит мысль на гол в исполнении «Байера». Для ставки на матч можно выбрать «обе забьют — да» или ИТБ1,25 «Байера» с коэффициентами 1,50 и 1,74 по линии букмекерской конторы BetBoom.

Где смотреть матч РБ Лейпциг — Байер

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РБ Лейпциг – Байер 2:2 (второй тайм)
Дата проведения
20 января, 20.30, «Ред Булл Арена Лейпциг»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Симонс, 1:1 – 47 Телла, 2:1 – 56 Опенда, 2:2 – 63 Та.
РБ ЛейпцигБласвих, Симакан (Хенрихс, 74), Клостерманн, Лукеба, Раум, Шлагер, Ольмо (Баумгартнер, 74), Зайвальд (Кампль, 74), Симонс, Опенда, Шешко (Поульсен, 74).
БайерГрадецки, Фримпонг (Телла, 31), Та, Станишич, Инкапиэ, Гримальдо, Джака, Хофманн, Паласиос, Виртц, Шик.
Предупреждения:
Та (11), Хаби Алонсо (34), Станишич (38), Виртц (66), Симонс (71).
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