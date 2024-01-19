РБ Лейпциг — Байер: прогноз на матч 20 января 2024, Бундеслига

Программу 18 тура чемпионата Германии по футболу украсит противостояние лидера турнира и команды, которая ведет борьбу за зону Лиги чемпионов. В Лейпциге на поле стадиона «Ред Булл» сыграют «РБ Лейпциг» — «Байер». Начало встречи в 20:00 по московскому времени.

В паре нет явного фаворита, но у домашней команды небольшое преимущество в матче. Если брать отметку в пять последних игр в Бундеслиге, то у соперников схожие результаты. «Быки» показали третий результат в лиге одержав три победы, один раз сыграв вничью и один раз проиграв. Разница голов на этом отрезке 9:6. У «Байера» в пяти турах Бундеслиги нет поражений: три победы и две ничьи. Разница голов 10:2. «Фармацевты» забивали больше всех и пропустили меньше всех на этом отрезке. По набранным очкам лучше только «Бавария».

Команды играли в первом туре Бундеслиги 2023/2024. «Байер» одержал победу 3:2 в домашней игре. Уже в первом тайме команды отметились тремя голами. В составе хозяев по голу у Джереми Фримпонга и Йонатана Та на 24 и 35 минутах. За «быков» забил Дани Ольмо на 39. Во втором тайме соперники обменялись голами. За «Байер» забил Флориан Виртц, за «Лейпциг» — Лои Опенда. Голы на 64 и 71 минутах. Всего соперники провели 15 очных матчей и все в рамках Бундеслиги. По победам лидирует «РБ Лейпциг» 7:4, четыре игры завершились вничью. Разница голов 24:21 в пользу «быков». Если брать встречи на «Ред Булл Арене», то у хозяев четыре победы, одна ничья и два поражения. Разница голов 10:8 в пользу «быков».

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Рекомендованная ставка: ТБ2,5, «обе забьют — да», победа «Байера» с форой 0, ИТБ1,25 «Байера».

РБ Лейпциг

«Быки» не сумели набрать очки в последнем матче чемпионата Германии. На домашней арене команда проиграл «Айнтрахту» со счетом 0:1. Единственный мяч был забит уже на 7 минуте. Голом отличился Ансгар Кнауфф. По созданным моментам хозяева были ближе к победе. Показатель xG 3,07:0,81, разница ударов 26:5 и ударов в створ ворот 7:1 в пользу «РБ Лейпциг».

«Лейпциг» занимает четвертое место в турнирной таблице Бундеслиги. На счету команды 10 побед, 3 ничьи и 4 поражения в 10 играх. Разница голов 38:18. Отставание от лидирующего «Байера» 12 очков. По игре дома «быки» на четвертом месте в лиге. На счету команды 6 побед, 2 ничьи и 1 поражение в 9 встречах. Разница голов 24:7.

Результаты «РБ Лейпциг» в пяти официальных матчах:

Бундеслига, «РБ Лейпциг» — «Айнтрахт» 0:1;

Бундеслига, «Вердер» — «РБ Лейпциг» 1:1;

Бундеслига, «РБ Лейпциг» — «Хоффенхайм» 3:1;

Лига чемпионов, «РБ Лейпциг» — «Янг Бойз» 2:1;

Бундеслига, «Боруссия» Дортмунд — «РБ Лейпциг» 2:3.

На официальном уровне у команды шесть побед, ничья и три поражения в 10 матчах. Разница голов 19:14. На домашней арене у «быков» шесть побед, две ничьи и два поражения. Разница голов 22:11.

Интересные статистические факты по игре «РБ Лейпциг»:

Самые результативные игроки команды в Бундеслиге: Лои Опенда 11+4, Хави Симонс 4+7, Дэвид Раум 2+3, Юссуф Поульсен 3+1, Кристофер Баумгартнер 3+1;

Самые результативные игроки в сезоне: Лои Опенда 15+4, Хави Симонс 6+9, Беньямин Шешко 7+0, Дэвид Раум 3+4, Бенджамин Хенрикс 1+5;

«Лейпциг» победил в 6 из 7 домашних матчах;

«Лейпциг» не проигрывает в 7 из 8 домашних матчах;

«Лейпциг» пропускает в 5 играх на домашней арене;

«Лейпциг» пропускает в 8 играх Бундеслиги;

«Лейпциг» забивает более гола в 9 из 11 домашних встречах в чемпионате;

Как минимум 3 гола забивается в 9 из 11 домашних играх «Лейпцига» в турнире;

В 4 домашних играх команда пропускает во втором тайме;

«Лейпциг» забивает в 7 домашних очных матчах.

Под вопросом участие в матче защитника Вилли Орбана. Из-за участия в Кубке Африки команде не поможет полузащитник Амаду Айдара.

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Байер

«Фармацевты» взяли три очка в последней игре чемпионата. В гостях «Байер» обыграл «Аугсбург» со счетом 1:0. Победный мяч был забит уже в компенсированное время. На четвертой добавленной минуте отличился Эзекиэль Паласиос. Гости владели преимуществом в матче. Показатели xG 2,61:0,13, удары по воротам 25:2 и удары в створ 6:0 в пользу «Байера».

«Байер» лидирует в чемпионате Германии с 45 очками. На втором месте идет «Бавария» с 41 очком, но имеет один матч в запасе. В 17 турах у «фармацевтов» 14 побед и 3 ничьи. «Байер» единственная команда Германии, которая не проигрывает в текущем сезоне. Разница голов в чемпионате 47:12. У команды лучшая оборона, но по забитым мячам уступает «Баварии» — 52. «Байер» лучшая команда Германии по игре в гостях: шесть побед и две ничьи и в восьми встречах. Разница голов 18:6.

Результаты «Байера» в пяти официальных матчах:

Бундеслига, «Аугсбург» — «Байер» 0:1;

Бундеслига, «Байер» — «Бохум» 4:0;

Бундеслига, «Байер» — «Айнтрахт» 3:0;

Лига Европы, «Байер» — «Мольде» 5:1;

Бундеслига, «Штутгарт» — «Байер» 1:1.

На официальном уровне «фармацевты» не проигрывают в 10 матчах. У команды восемь побед и две ничьи. Разница голов 27:4. На выезде у «Байера» беспроигрышная серия в 10 последних матчах: девять побед и ничья. Разница голов 23:7.

Интересные статические факты по игре «Байера» в сезоне:

Самые результативные игроки команды в Бундеслиге: Виктор Бонифасе 10+7, Алехандро Гримальдо 7+6, Флориан Виртц 5+7, Джереми Фримпонг 5+6, Йонас Хофманн 5+5;

Самые результативные игроки в сезоне: Виктор Бонифасе 16+9, Флориан Виртц 8+12, Алехандро Гримальдо 9+8, Джереми Фримпонг 7+9, Йонас Хофманн 7+6;

Как минимум один соперник не забивает в 5 из 7 играх «Байера» в чемпионате;

«Байер» не проигрывает в 8 гостевых матчах чемпионата;

«Байер» не проигрывает в 17 играх турнира;

Как минимум 3 гола забивается в 7 из 9 гостевых встречах «Байера» в чемпионате;

«Байер» выиграл второй тайм в 7 матчах;

В 17 играх «Байер» забивает во втором тайме;

После перерыва «Байер» забивает в 8 гостевых встречах.

В списке травмированных Виктор Бонифасе и Артур. Из-за участия в Кубке Африки команде не помогут Одилон Коссуну, Эдмонд Тапсоба и Амин Адли.

Коэффициенты букмекеров на матч Бундеслиги РБ Лейпциг — Байер

В матче нет явного фаворита, но у домашней команды незначительное преимущество. У «быков» есть преимущество по очным матчам. В последних турах Бундеслиги команды набрали почти равное количество очков. К предстоящей встрече соперники подходят с потерями в составе из-за проходящего в Кот-д’Ивуаре Кубка африканских наций.

Коэффициенты на матч «РБ Лейпциг» — «Байер» от букмекерской конторы BetBoom:

Победа «РБ Лейпциг» — 2,44;

Ничья — 3,76;

Победа «Байера» — 2,72;

ТБ2,5 — 1,58;

ТМ2,5 — 2,43;

«Обе забьют — да» — 1,50;

«Обе забьют — нет» — 2,61.

«Лейпциг» достаточно уверенно играет на домашней арене в текущем сезоне. Команда одна из самых результативных по игре дома. Только в двух домашних встречах чемпионата «быки» не забили. Подопечные Марко Розе создают много моментов, но порой их подводит реализация. В домашней игре с «Бохумом» «быки» не реализовали два пенальти, а в матче с «Айнтрахтом» нанесли почти 30 ударов по воротам. Учитывая этом можно ожидать гола от «Лейпцига» в домашней игре. «Байер» в текущем сезоне не проигрывает и забивает во всех матчах. Команда несмотря на потерю самого результативного игрока продолжает много создавать и забивать. «Быки» пропускают в пяти домашних и восьми последних играх. Это также наводит мысль на гол в исполнении «Байера». Для ставки на матч можно выбрать «обе забьют — да» или ИТБ1,25 «Байера» с коэффициентами 1,50 и 1,74 по линии букмекерской конторы BetBoom.

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