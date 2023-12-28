Бернарду о Феликсе в «Атлетико»: «Он оказался не в том месте из-за обстоятельств, «Бенфике» больше подходил вариант с мадридцами. Поменяй нас с Жоау местами – я бы тоже там не преуспел»

Бернарду Силва объяснил проблемы Жоау Феликса в «Атлетико».

«Надо понимать, что футболисты идут разными путями. Моя карьера началась в « », – в «Бенфике». В этом есть схожесть. Но первый большой шаг Феликс сделал в более юном возрасте. Я перешел в « » в 22-23 года, он в « » – в 20-21.

Надо понимать, что «Манчестер Сити» и «Атлетико» – совершенно разные клубы с точки зрения культуры. Я не говорю, что один лучше другого. Просто я попал в среду, которая соответствовала моим качествам, к тренеру, который думает так же, как и я, которому нравятся владение мячом, высокий прессинг. Так что все для меня сложилось идеально.

Феликс же, по-моему, оказался не в том месте. Вы меня спросите: преуспел бы я в «Атлетико», если поменять нас с Феликсом местами? Скорее всего, нет. Я бы, наверное, постарался адаптироваться, сделал бы все для того, чтобы играть так, как хочет тренер, но ситуация не была бы идеальной для меня.

Феликс пошел таким путем из-за того, что так сложились обстоятельства. Вероятно, «Бенфике» больше всего подходил вариант с «Атлетико», потому что мадридцы заплатили такую сумму в принципе или потому что заплатили ее целиком, а не частями. Не знаю точно, как все было, но как-то так», – сказал хавбек «Ман Сити».

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