Бернарду о Феликсе в «Атлетико»: «Он оказался не в том месте из-за обстоятельств, «Бенфике» больше подходил вариант с мадридцами. Поменяй нас с Жоау местами – я бы тоже там не преуспел»

Теги Монако высшая лига Португалия Бенфика Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Диего Симеоне Пеп Гвардиола Бернарду Силва Жоау Феликс Футбол

Бернарду Силва объяснил проблемы Жоау Феликса в «Атлетико».

«Надо понимать, что футболисты идут разными путями. Моя карьера началась в «Монако», Феликса – в «Бенфике». В этом есть схожесть. Но первый большой шаг Феликс сделал в более юном возрасте. Я перешел в «Манчестер Сити» в 22-23 года, он в «Атлетико» – в 20-21.

Надо понимать, что «Манчестер Сити» и «Атлетико» – совершенно разные клубы с точки зрения культуры. Я не говорю, что один лучше другого. Просто я попал в среду, которая соответствовала моим качествам, к тренеру, который думает так же, как и я, которому нравятся владение мячом, высокий прессинг. Так что все для меня сложилось идеально.

Феликс же, по-моему, оказался не в том месте. Вы меня спросите: преуспел бы я в «Атлетико», если поменять нас с Феликсом местами? Скорее всего, нет. Я бы, наверное, постарался адаптироваться, сделал бы все для того, чтобы играть так, как хочет тренер, но ситуация не была бы идеальной для меня.

Феликс пошел таким путем из-за того, что так сложились обстоятельства. Вероятно, «Бенфике» больше всего подходил вариант с «Атлетико», потому что мадридцы заплатили такую сумму в принципе или потому что заплатили ее целиком, а не частями. Не знаю точно, как все было, но как-то так», – сказал хавбек «Ман Сити».

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8 комментариев
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Бедный Фелиш, дайте ему ещё один шанс. Челси, Барса, все не то
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Полностью согласен с Бернарду. Парень несколько лет пытался играть в то что не хочет. Не плохо в Барсе играет в не лучше ее время. Да и сам уже отвык от похожей игры( которая ему подходила). В Челси попал тоже не в лучшее время, хотя я считаю был лучшим там. Надо время, хотя уже не плох.
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Ответ Aleksandr Danilov
Бедный Фелиш, дайте ему ещё один шанс. Челси, Барса, все не то
Нынешний Челси очень плохое место для реабилитации карьеры.
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Ответ Виталий Ан
Полностью согласен с Бернарду. Парень несколько лет пытался играть в то что не хочет. Не плохо в Барсе играет в не лучше ее время. Да и сам уже отвык от похожей игры( которая ему подходила). В Челси попал тоже не в лучшее время, хотя я считаю был лучшим там. Надо время, хотя уже не плох.
Ему уже 24, а он нигде так и не прижился. Единственное его достижение это неплохой сезон в Бенфике, даже не хороший, просто неплохой. Все остальные годы это авансы и надежды, хотя даже статистка для его амплуа ниже среднего, не говоря уже о влиянии на саму игру. Пора уже перестать с ним нянчиться и признать, что это просто средний игрок, который провалился. Как Йович после перехода в Реал
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Ответ Moscwow
Ему уже 24, а он нигде так и не прижился. Единственное его достижение это неплохой сезон в Бенфике, даже не хороший, просто неплохой. Все остальные годы это авансы и надежды, хотя даже статистка для его амплуа ниже среднего, не говоря уже о влиянии на саму игру. Пора уже перестать с ним нянчиться и признать, что это просто средний игрок, который провалился. Как Йович после перехода в Реал
Он играл пол года в Челси и пол года в Барсе. Где он так и не заиграл? 4 года ( примерно) играл не в свой футбол в Атлетико. Думаю всем понятно, что Феликс точно никогда не подходил им. 24 это близко не пик футболиста.
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Ответ Виталий Ан
Он играл пол года в Челси и пол года в Барсе. Где он так и не заиграл? 4 года ( примерно) играл не в свой футбол в Атлетико. Думаю всем понятно, что Феликс точно никогда не подходил им. 24 это близко не пик футболиста.
Нигде не заиграл. Если он за 4 года не адаптировался, то по-моему уже понятно, что это очень узкопрофильный игрок, либо просто слабый игрок. Или может он в сборной в тепличных условиях что-то показал? Гризманну играть за Атлетико не мешает быть одним из лучших и в клубе и в сборной
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