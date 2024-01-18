Мбаппе о своем фонде: «Я хочу помочь следующему поколению. Советы от таких вдохновляющих личностей, как Леброн, дают возможность скорректировать мой план»

Теги ПСЖ Леброн Джеймс лига 1 Франция НБА Килиан Мбаппе Благотворительность Футбол

Килиан Мбаппе рассказал, как ему помогают советы Леброна Джеймса.

Нападающий «ПСЖ» высказался о помощи новому поколению. В 2020 году он основал фонд Inspired by KM, который поддерживает 98 молодых людей из окрестностей Парижа, позволяя им принимать участие в культурных мероприятиях, чтобы вдохновить их воспользоваться новыми возможностями. 

«Меня всегда учили делиться своей удачей. Талант был ключом к тому, чтобы стать тем, кем я являюсь сегодня, но мне также помогло то, что мне посчастливилось встретить нужных людей в нужное время. Теперь, когда я в состоянии поделиться этим, я хочу помочь следующему поколению, насколько это в моих силах.

Он [Леброн Джеймс] продвинулся в своей карьере гораздо дальше, чем я, и проекты вне спорта закрепили за ним статус спортивной легенды. Возможность обратиться за советом к таким вдохновляющим личностям, как он, дает возможность скорректировать мой план и создать свой собственный подход, который будет максимально эффективным с точки зрения оказания помощи современной молодежи», – сказал нападающий «ПСЖ». 

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8 комментариев
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Всегда Мбаппе казался добрым и позитивным парнем. Это хорошее дело, большой удачи ему и подопечным его фонда!
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