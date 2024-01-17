Мбаппе о календаре: «Мы приближаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Я не против столько играть, но мы не сможем каждый раз дарить публике зрелище»
Килиан Мбаппе высказался о напряженном футбольном каленадре.
«Мы приближаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Лично я не против играть так много матчей, но мы не сможем каждый раз играть хорошо и дарить публике зрелище, которого она ожидает.
В НБА игроки играют не в каждом матче, и франшизы практикуют управление нагрузкой. Но если бы я сказал: «Я устал, я не буду играть в субботу», это не было бы воспринято хорошо. Болельщик, который платит за свой билет и который может увидеть тебя только один раз в течение сезона, хочет увидеть достойную игру, и это понятно.
Я не хочу никого поучать, но нам нужно вместе подумать о том, как найти наилучшее возможное решение, чтобы игроки, зрители и руководящие органы футбола могли принять его», – сказал нападающий «ПСЖ».
У меня просто со временем отпало желание смотреть футбол, сейчас кроме еврокубков и матчей любимой команды не смотрю ровным счетом ничего.
мы с вами просто стареем) Времени свободного все меньше становится и не хочется его впустую тратить на неинтересные футбольные трансляции)
Я даже чаще включаю футбол, убираю звук и смотрю его фоном, занимаясь другими делами
(это я про лч где были только чемпионы своих стран)
Кажется, у вас приступ ностальгии, вызывайте скорую доставку "зелёной мили" с гнусавым переводом и записи че по футболу 88
смотрю только топ вывески топ команд и то не всегда