Мбаппе о календаре: «Мы приближаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Я не против столько играть, но мы не сможем каждый раз дарить публике зрелище»

Килиан Мбаппе высказался о напряженном футбольном каленадре.

«Мы приближаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Лично я не против играть так много матчей, но мы не сможем каждый раз играть хорошо и дарить публике зрелище, которого она ожидает.

В НБА игроки играют не в каждом матче, и франшизы практикуют управление нагрузкой. Но если бы я сказал: «Я устал, я не буду играть в субботу», это не было бы воспринято хорошо. Болельщик, который платит за свой билет и который может увидеть тебя только один раз в течение сезона, хочет увидеть достойную игру, и это понятно.

Я не хочу никого поучать, но нам нужно вместе подумать о том, как найти наилучшее возможное решение, чтобы игроки, зрители и руководящие органы футбола могли принять его», – сказал нападающий « ».