Мбаппе о календаре: «Мы приближаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Я не против столько играть, но мы не сможем каждый раз дарить публике зрелище»

Теги ПСЖ лига 1 Франция НБА календарь Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе высказался о напряженном футбольном каленадре.

«Мы приближаемся к модели НБА с сезонами по 70 игр. Лично я не против играть так много матчей, но мы не сможем каждый раз играть хорошо и дарить публике зрелище, которого она ожидает.

В НБА игроки играют не в каждом матче, и франшизы практикуют управление нагрузкой. Но если бы я сказал: «Я устал, я не буду играть в субботу», это не было бы воспринято хорошо. Болельщик, который платит за свой билет и который может увидеть тебя только один раз в течение сезона, хочет увидеть достойную игру, и это понятно.

Я не хочу никого поучать, но нам нужно вместе подумать о том, как найти наилучшее возможное решение, чтобы игроки, зрители и руководящие органы футбола могли принять его», – сказал нападающий «ПСЖ». 

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55 комментариев
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Даже если смотреть матчи только своей любимой команды, плюс самые крупные вывески топ чемпионатов и еврокубков, то выйдет под 200 матчей в год. Это где-то по 5 матчей в неделю. Не знаю как вам, а мне такое нахрен не нужно. Мне хватало и хватает 2-3 матчей в неделю в среднем. Просто я начал пропускать некоторые матчи с громкими вывесками, клубные ЧМ, всякие полуфиналы супекубков Испании, кубки Лиги и т. д.
+101
-2
+99
Ответ Рома Политов
Даже если смотреть матчи только своей любимой команды, плюс самые крупные вывески топ чемпионатов и еврокубков, то выйдет под 200 матчей в год. Это где-то по 5 матчей в неделю. Не знаю как вам, а мне такое нахрен не нужно. Мне хватало и хватает 2-3 матчей в неделю в среднем. Просто я начал пропускать некоторые матчи с громкими вывесками, клубные ЧМ, всякие полуфиналы супекубков Испании, кубки Лиги и т. д.
Это факт

У меня просто со временем отпало желание смотреть футбол, сейчас кроме еврокубков и матчей любимой команды не смотрю ровным счетом ничего.
+76
-2
+74
Ответ Эркинбек Апаканов
Ты будешь получать 70млн чистыми, за такие деньги хоть каждый день играй)
Человеческое тело так не работает, плати 100млн ему хоть каждый день
+24
-2
+22
Ответ Угараю_с_вас
Точно так же и у меня )
Аналогично))
мы с вами просто стареем) Времени свободного все меньше становится и не хочется его впустую тратить на неинтересные футбольные трансляции)
Я даже чаще включаю футбол, убираю звук и смотрю его фоном, занимаясь другими делами
+7
0
+7
Ответ Nikolay
Ц Майкла Джордана 13 сыгранных сезонов за Чикаго. В одном сломался, в одном после бейсбола вернулся. Три сезона есть 78, 80, 81 игр, и остальные 8 сезонов по 82 игры! В документалке To The Max так и говорил, кто-нибудь в первый раз приходит на стадион посмотреть на меня, как я могу пропустить или плохо играть, пускай смотрят.
А общее игровое время в матче читывал? А то что игрок может присесть на лавку и сделать перерыв с заменой, в то время как в футболе ты или играешь, либо уходишь с заменой до конца матча, но звезды почти всегда играют полный матч
+5
0
+5
Ответ Эркинбек Апаканов
Ты будешь получать 70млн чистыми, за такие деньги хоть каждый день играй)
Так он и играет, и не против это делать. Ты текст то прочитал?
+6
-1
+5
Ответ Рома Политов
Даже если смотреть матчи только своей любимой команды, плюс самые крупные вывески топ чемпионатов и еврокубков, то выйдет под 200 матчей в год. Это где-то по 5 матчей в неделю. Не знаю как вам, а мне такое нахрен не нужно. Мне хватало и хватает 2-3 матчей в неделю в среднем. Просто я начал пропускать некоторые матчи с громкими вывесками, клубные ЧМ, всякие полуфиналы супекубков Испании, кубки Лиги и т. д.
Да помню лет 10 назад ,ждал выходных что бы глянуть 1-2 матча любимых клубов ,а теперь каждый второй третий день матч и желание отпадает смотреть все и вся
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+5
Ответ Nikolay
Ц Майкла Джордана 13 сыгранных сезонов за Чикаго. В одном сломался, в одном после бейсбола вернулся. Три сезона есть 78, 80, 81 игр, и остальные 8 сезонов по 82 игры! В документалке To The Max так и говорил, кто-нибудь в первый раз приходит на стадион посмотреть на меня, как я могу пропустить или плохо играть, пускай смотрят.
В НБА матч идет 48 минут, а в футболе 90. Плюс - в баскетболе могут некоторое время на скамейке отдохнуть, потом обратно.
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+4
Ответ Nikolay
Ц Майкла Джордана 13 сыгранных сезонов за Чикаго. В одном сломался, в одном после бейсбола вернулся. Три сезона есть 78, 80, 81 игр, и остальные 8 сезонов по 82 игры! В документалке To The Max так и говорил, кто-нибудь в первый раз приходит на стадион посмотреть на меня, как я могу пропустить или плохо играть, пускай смотрят.
Ну так Эм Джей поэтому и является баскетбольным идолом. Не только благодаря 6 титулам и зашкаливающей харизме, но еще и за счет вот такой вот маньячной тяги к игре. К победам. К тому чтобы каждый день доказывать свое превосходство
+5
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+4
Он прав
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+3
Ответ werowolf-gears
Так во Франции чемпионат сократили на 4 тура и кубок лиги убрали
Но при этом в ЛЧ игр станет с осени 24 больше, матчей сборных стало больше, из-за смены товарняка на ЛН, и каждое лето в июне еще игры. Раньше раз в 2 года ЧМ/Евро, а теперь лига наций добавилась и у топ игроков считай июнь теперь игровой стал
+3
0
+3
Ответ RomanKan
Лига наций, отборы к евро чтоб на евро играли все кроме карликов. Кубок наций непонятный турнир. Третий турнир в Европе забыл как называется не нужен. Переходы с лч в ле неспортивно. На евро и мира должно быть 16 и 24. И в России кубок странный и ненужный. Как было круто когда в кубке чемпионов играли чемпионы. Сейчас три команды в полуфинале из одной страны=кубку страны.
Ну хз, смотреть на турнир из 16 команд, где только 5 топовых, такое себе дело)
(это я про лч где были только чемпионы своих стран)
Кажется, у вас приступ ностальгии, вызывайте скорую доставку "зелёной мили" с гнусавым переводом и записи че по футболу 88
+2
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+2
Ответ Рома Политов
Даже если смотреть матчи только своей любимой команды, плюс самые крупные вывески топ чемпионатов и еврокубков, то выйдет под 200 матчей в год. Это где-то по 5 матчей в неделю. Не знаю как вам, а мне такое нахрен не нужно. Мне хватало и хватает 2-3 матчей в неделю в среднем. Просто я начал пропускать некоторые матчи с громкими вывесками, клубные ЧМ, всякие полуфиналы супекубков Испании, кубки Лиги и т. д.
кроме топ матчей в плей-офф ЛЧ ничего не смотрю
+2
0
+2
Ответ Рома Политов
Даже если смотреть матчи только своей любимой команды, плюс самые крупные вывески топ чемпионатов и еврокубков, то выйдет под 200 матчей в год. Это где-то по 5 матчей в неделю. Не знаю как вам, а мне такое нахрен не нужно. Мне хватало и хватает 2-3 матчей в неделю в среднем. Просто я начал пропускать некоторые матчи с громкими вывесками, клубные ЧМ, всякие полуфиналы супекубков Испании, кубки Лиги и т. д.
так то что перечилсил (Суперкубки и т д) это мишура
смотрю только топ вывески топ команд и то не всегда
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Ответ евГений
Это факт У меня просто со временем отпало желание смотреть футбол, сейчас кроме еврокубков и матчей любимой команды не смотрю ровным счетом ничего.
Точно так же и у меня )
+3
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+2
Ответ Nojevilka
Хоккеисты НХЛ с регуляркой в 82 игры и плей-офф с мая по июль почти, где все бьются буквально насмерть: "Подержи наши клюшки".
Насмерть ты друг загнул.Проходящих игр там много.
+2
-1
+1
Ответ Madyavchik
Можно сказать про нагрузки в баскетболе, но футбольные фанаты в своем мире живут, где все носятся на макс скоростях от ворот до ворот все 90 минут
В футболе гораздо больше нагрузок
+2
-1
+1
Ответ LIv93
Аналогично)) мы с вами просто стареем) Времени свободного все меньше становится и не хочется его впустую тратить на неинтересные футбольные трансляции) Я даже чаще включаю футбол, убираю звук и смотрю его фоном, занимаясь другими делами
Ооо)) я думал я так один делаю)) нету тех эмоций, которые были раньте
+2
-1
+1
Ц Майкла Джордана 13 сыгранных сезонов за Чикаго. В одном сломался, в одном после бейсбола вернулся. Три сезона есть 78, 80, 81 игр, и остальные 8 сезонов по 82 игры! В документалке To The Max так и говорил, кто-нибудь в первый раз приходит на стадион посмотреть на меня, как я могу пропустить или плохо играть, пускай смотрят.
+7
-6
+1
Хоккеисты НХЛ с регуляркой в 82 игры и плей-офф с мая по июль почти, где все бьются буквально насмерть: "Подержи наши клюшки".
+2
-1
+1
Футбол идёт по пути саморазрушения. Огоомные траты на трансферы, огромные личные контракты - прямой путь к тому, что легендарные арены называют именем спонсора, отвалившего за несколько летний контракт энное кол-во золотишка. Дух и традиции теряются, выжимаются, им просто нет места рядом с многомиллиардным бизнесом. И тут мы приходим к следующему смысловому разлому - аудитория футбола и новые "бизнесовые" порядки. Аудитория футбола, основанного на традициях многовековой давности с минимальными изменениями в правила игры (и то совсем недавними) не принимает веяния финансовых игрищ, обслуживающих аппетиты агентов и руководителей футбола, которые и ведут к этим 70 играм за сезон, а новые правила для новой аудитории они ввести также не готовы - это окончательно радробит интерес к игре "старичков". При том что новые адепты игры не факт что побегут на стадионы (конечно не побегут - всё новое онлайн и быстро, формат футбола архаичен априори, а аппетиты непропорционально велики)
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+1
Здравые вещи сказал, даже про болельщиков не забыл упомянуть и ведь правда, что некоторые ходят раз в несколько лет на стадион, чтобы посмотреть матч против топ-клуба, а когда приезжают эта команда и основные игроки не приняли участие в матче из-за травмы, или из-за усталости еле-еле волокут ноги и мечтают о том, что быстрей бы прозвучал финальный свисток, конечно от такого матча ты не получишь никакого удовольствия и удовлетворения. Да и будешь сожалеть за заплаченные деньги.
+1
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Так во Франции чемпионат сократили на 4 тура и кубок лиги убрали
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Ответ Nojevilka
Хоккеисты НХЛ с регуляркой в 82 игры и плей-офф с мая по июль почти, где все бьются буквально насмерть: "Подержи наши клюшки".
Ты бы ещё фигурку сравнил с нормальным топовым спортом
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0
Ответ Tpy6kaMerlina
Футбол идёт по пути саморазрушения. Огоомные траты на трансферы, огромные личные контракты - прямой путь к тому, что легендарные арены называют именем спонсора, отвалившего за несколько летний контракт энное кол-во золотишка. Дух и традиции теряются, выжимаются, им просто нет места рядом с многомиллиардным бизнесом. И тут мы приходим к следующему смысловому разлому - аудитория футбола и новые "бизнесовые" порядки. Аудитория футбола, основанного на традициях многовековой давности с минимальными изменениями в правила игры (и то совсем недавними) не принимает веяния финансовых игрищ, обслуживающих аппетиты агентов и руководителей футбола, которые и ведут к этим 70 играм за сезон, а новые правила для новой аудитории они ввести также не готовы - это окончательно радробит интерес к игре "старичков". При том что новые адепты игры не факт что побегут на стадионы (конечно не побегут - всё новое онлайн и быстро, формат футбола архаичен априори, а аппетиты непропорционально велики)
Частично можно согласиться, но это скорее путь трансформации, а не саморазрушения.
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Ответ as009595@icloud.com
Так вот почему он хочет 70 лямов евро от ПСЖ, за одну игру заработок один миллион евро)
Так считать удобнее
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Ответ ВРвпопа оапоапо
Не, попробуй ещё, эта мысль ни о чём.
Совпадение не думаю🤣
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Ответ as009595@icloud.com
Так вот почему он хочет 70 лямов евро от ПСЖ, за одну игру заработок один миллион евро)
Не, попробуй ещё, эта мысль ни о чём.
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Ну так, сократить время матча, разрешить обратные замены, выставлять баллы за дриблинг и артистизм...
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Ответ Nikolay
Ц Майкла Джордана 13 сыгранных сезонов за Чикаго. В одном сломался, в одном после бейсбола вернулся. Три сезона есть 78, 80, 81 игр, и остальные 8 сезонов по 82 игры! В документалке To The Max так и говорил, кто-нибудь в первый раз приходит на стадион посмотреть на меня, как я могу пропустить или плохо играть, пускай смотрят.
При этом зарплаты и неспортивные доходы, 30 лет назад были и близко несопоставимы с нынешними
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