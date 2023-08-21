ПСВ арендовал Деста у «Барсы» на год с правом выкупа за 10 млн евро

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Барселона Ла Лига трансферы Серджиньо Дест Футбол

Серджиньо Дест перешел в ПСВ из «Барселоны».

Клуб из Нидерландов объявил, что арендовал защитника у «Барселоны» на год с правом выкупа. Серджиньо взял в новом клубе 8-й номер. «Барселона» сообщила, что получит процент в случае последующей продажи игрока.

Фото: psv.nl

Ранее сообщалось, что ПСВ сможет выкупить Деста за 10 млн евро. «Барселона» будет платить защитнику половину зарплаты.

Воспитанник «Аякса» провел в «Барсе» три сезона, сыграл за это время 72 матча и выиграл Суперкубок Испании. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Милане», но вышел на поле всего 8 раз.

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19 комментариев

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Вячеслав Новиков
Ну хоть что-то, лучше бы конечно продать
+19
-2
+17
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hompos
Пусть там и остается
+10
-2
+8
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NartApsua
Он и там провалится. Нет никаких сомнений. Абсолютно посредственный игрок. Впервые вижу футболиста, который боится мяча. А обостряющие передачи в штрафную отдаёт, зажмурившись. Нет никаких шансов, что ПСВ за него 10 млн отдаст. Там таких клоунов нет. Только Бартомеу на него мог потратить деньги. Это он так Дани Алвесу замену искал, представляете. Сначала Алеиш Видаль, потом Нельсон Семеду, а затем вот это американское чудо. Это всё, что надо знать о Бартомеу..
+13
-6
+7
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Tigo_Volchara93
В итоге выручать через год за 10млн € поиграет еще 2 сезона и продадут за 40-45 в сильный клуб.
Серджиньо сильный защитник, резкий, хорошо с мячом впереди
+1
0
+1
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паяльная лампа
Ответ NartApsua
Он и там провалится. Нет никаких сомнений. Абсолютно посредственный игрок. Впервые вижу футболиста, который боится мяча. А обостряющие передачи в штрафную отдаёт, зажмурившись. Нет никаких шансов, что ПСВ за него 10 млн отдаст. Там таких клоунов нет. Только Бартомеу на него мог потратить деньги. Это он так Дани Алвесу замену искал, представляете. Сначала Алеиш Видаль, потом Нельсон Семеду, а затем вот это американское чудо. Это всё, что надо знать о Бартомеу..
ну семуду хотя в обороне был неплох
+3
-2
+1
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porosenochek
Купили за 21 млн, а "могут" продать за 10 млн.
Спрогрессировал сразу видно...
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Alejandro_27
Вернётся опять в клуб с аренды как после Милана, лучше бы продать сразу, но вся проблема он никому не нужен
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MK
Удачи новом клубе) надеюсь возврат не будет 😁
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ ten Hag
Лучший крайний защитник мира в перспективе :)
Ну так забирайте в МЮ! Перспективный, молодой, англоговорящий. Всё для Вас)
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aleksejsencov7@gmail.com
Ответ ten Hag
Ну это со слов фанатов Барселоны пару лет назад Раздевалку МЮ и так холодильник захламил, никак не вывезут)
Холодильник аргумент, тут не поспоришь)))
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Budabuda
Ответ NartApsua
Он и там провалится. Нет никаких сомнений. Абсолютно посредственный игрок. Впервые вижу футболиста, который боится мяча. А обостряющие передачи в штрафную отдаёт, зажмурившись. Нет никаких шансов, что ПСВ за него 10 млн отдаст. Там таких клоунов нет. Только Бартомеу на него мог потратить деньги. Это он так Дани Алвесу замену искал, представляете. Сначала Алеиш Видаль, потом Нельсон Семеду, а затем вот это американское чудо. Это всё, что надо знать о Бартомеу..
там шансов нет, не потому что не заплатят 10, а потому что не потянут зп 6 лямов. а дест на понижение не пойдёт, понимая, что остался один год. единственный вариант, если зп поделят и Барса выплатит часть за сезон.
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<~Inter~>
Ответ Budabuda
там шансов нет, не потому что не заплатят 10, а потому что не потянут зп 6 лямов. а дест на понижение не пойдёт, понимая, что остался один год. единственный вариант, если зп поделят и Барса выплатит часть за сезон.
10 слишком много за его уровень. Для такого клуба как Аякс проще найти неизвестного парня за 3-4 млн
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arsenal.ave
Ответ Tigo_Volchara93
В итоге выручать через год за 10млн € поиграет еще 2 сезона и продадут за 40-45 в сильный клуб. Серджиньо сильный защитник, резкий, хорошо с мячом впереди
Футбол я вижу ты редко смотришь))
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