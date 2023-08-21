ПСВ арендовал Деста у «Барсы» на год с правом выкупа за 10 млн евро
Серджиньо Дест перешел в ПСВ из «Барселоны».
Клуб из Нидерландов объявил, что арендовал защитника у «Барселоны» на год с правом выкупа. Серджиньо взял в новом клубе 8-й номер. «Барселона» сообщила, что получит процент в случае последующей продажи игрока.
Фото: psv.nl
Ранее сообщалось, что ПСВ сможет выкупить Деста за 10 млн евро. «Барселона» будет платить защитнику половину зарплаты.
Воспитанник «Аякса» провел в «Барсе» три сезона, сыграл за это время 72 матча и выиграл Суперкубок Испании. Прошлый сезон он провел на правах аренды в «Милане», но вышел на поле всего 8 раз.
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Серджиньо сильный защитник, резкий, хорошо с мячом впереди
Спрогрессировал сразу видно...