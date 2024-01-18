Пименов о Салтыкове: «Крылья» можно обозвать фарм-клубом «Локомотива». Задержись Никита еще на год – забил бы еще 30 мячей, поехал в другом статусе и за другие деньги»
Руслан Пименов прокомментировал трансфер Никиты Салтыкова в «Локомотив».
Московский клуб объявил о подписании Салтыкова на прошлой неделе – до конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды. В 2022 году из «Крыльев Советов» в «Локомотив» перешли Максим Глушенков и Сергей Пиняев.
«Крылья Советов» можно обозвать фарм‑клубом «Локомотива». С другой стороны, он [Салтыков] переходит, молодой и перспективный, не факт, что он будет играть в основном составе.
Сейчас он прибавляет, хорошо играет в «Крыльях», но если он будет сидеть в запасе, этот запал может пропасть. Задержись на год – забьет еще 30 мячей, мог бы поехать уже в другом статусе и за другие деньги. Тогда «Локомотив» тоже был бы увереннее, покупал бы игрока не на будущее», – сказал экс-игрок сборной России.
А Бабкин да, подписал полноценный контракт с "Крыльями".
Стоит заметить, что "работа" этого агента с "Крыльями", практически, завершена.
Ну и Пименову стоит узнать, что такое фарм-клуб.
Фарм-клубом Локомотива была (и собираются возрождать) Казанка: сплошная заявка, в любой момент оттуда можно взять игрока и отправить туда своего, например, не проходящего в состав.
Много народу Локомотив отправил в Крылья? За последние годы вроде только Бабкина в аренду с выкупом.
А у Сарвели хороший сезон в РПЛ был всего 1, когда он за Крылья 9 забил. А в ФНЛ он даже за Чертаново забивал больше, чем в последнем сезоне в ФНЛ за Самару.
А по "скитаниям" Глушенкова повторяться не хочу, просто посмотрите комментарии-ответы на:
https://www.sports.ru/football/1115775910-saltykov-pointeresnee-pinyaeva-bolee-tonkij-ispolnitel-naglyj-po-sport.html
А "развил" всех ребят не кто-то, а именно И.В.Осинькин.
По такой логике можно сказать, что Глушенков перешёл из Спартака в Локомотив транзитом через Крылья. Но опять же, на момент решения о его приобретении он принадлежал Крыльям, так что Спартак тут ни при чём.
А ещё знаешь, как можно сказать про всех четырёх? Локомотив купил четырёх футболистов Чертаново, транзитом через Крылья Советов (+Спартак, Сочи, Акрон) - почему нет?
>но это не отменяет тот факт, что "развился" он именно в "Крыльях".
Отменяет. Он был легендой ВГИКа и сборной Италии ещё когда играл за Чертаново.
Тот же Пиняев уже был расхайпленной и распиаренной суперзвездой юношеского футбола, когда перешёл в Крылья. Мог перейти куда угодно, любой российский клуб из верхней части таблицы был бы рад такого игрока на перспективу подписать - Зенит, ЦСКА, Динамо, Спартак, тот же Локомотив. Но он выбрал Крылья, хотя эта команда явно не была грандом рос. футбола. Либо из-за тренера, либо, что очень вероятно, из-за агента.
А по факту, "развились" / не "доразвились" - практически весь состав старта пылит в других клубах, правда, все с "переменным успехом".