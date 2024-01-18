Пименов о Салтыкове: «Крылья» можно обозвать фарм-клубом «Локомотива». Задержись Никита еще на год – забил бы еще 30 мячей, поехал в другом статусе и за другие деньги»

Руслан Пименов прокомментировал трансфер Никиты Салтыкова в «Локомотив».

Московский клуб объявил о подписании на прошлой неделе – до конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды. В 2022 году из « » в «Локомотив» перешли и .

«Крылья Советов» можно обозвать фарм‑клубом « ». С другой стороны, он [Салтыков] переходит, молодой и перспективный, не факт, что он будет играть в основном составе.

Сейчас он прибавляет, хорошо играет в «Крыльях», но если он будет сидеть в запасе, этот запал может пропасть. Задержись на год – забьет еще 30 мячей, мог бы поехать уже в другом статусе и за другие деньги. Тогда «Локомотив» тоже был бы увереннее, покупал бы игрока не на будущее», – сказал экс-игрок сборной России.