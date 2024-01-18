Пименов о Салтыкове: «Крылья» можно обозвать фарм-клубом «Локомотива». Задержись Никита еще на год – забил бы еще 30 мячей, поехал в другом статусе и за другие деньги»

Теги Локомотив Крылья Советов Руслан Пименов премьер-лига Россия Матч ТВ Максим Глушенков Сергей Пиняев Никита Салтыков Футбол

Руслан Пименов прокомментировал трансфер Никиты Салтыкова в «Локомотив».

Московский клуб объявил о подписании Салтыкова на прошлой неделе – до конца сезона полузащитник останется в «Крыльях Советов» на правах аренды. В 2022 году из «Крыльев Советов» в «Локомотив» перешли Максим Глушенков и Сергей Пиняев.

«Крылья Советов» можно обозвать фарм‑клубом «Локомотива». С другой стороны, он [Салтыков] переходит, молодой и перспективный, не факт, что он будет играть в основном составе.

Сейчас он прибавляет, хорошо играет в «Крыльях», но если он будет сидеть в запасе, этот запал может пропасть. Задержись на год – забьет еще 30 мячей, мог бы поехать уже в другом статусе и за другие деньги. Тогда «Локомотив» тоже был бы увереннее, покупал бы игрока не на будущее», – сказал экс-игрок сборной России.

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29 комментариев
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В нашем чемпионате, 30 голов за три года не забивают нападающие, не то что полузащитники, о чем ты Рус?)
+16
-1
+15
А Чертаново фармом Крыльев по такой логике. А вообще Пименову лучше для начала узнать, что такое фарм-клуб.
+21
-8
+13
Ответ Остужающий
В нашем чемпионате, 30 голов за три года не забивают нападающие, не то что полузащитники, о чем ты Рус?)
Ну вы знаете Руса
+13
-1
+12
Крылья - фарм клуб Андреева
+11
-2
+9
Спартак-:"Поддержите наше пиво"(Зиньковский,Соболев,Пруцев,Никита Чернов)
+12
-5
+7
Ответ Остужающий
В нашем чемпионате, 30 голов за три года не забивают нападающие, не то что полузащитники, о чем ты Рус?)
Причём он сам, будучи напом, очень мало забивал.
+6
0
+6
Ответ Amalfitano
По большому счёту без разницы где будет расти и развиваться молодой игрок. Главное чтобы их было больше.
Кривая логика. Она только с точки зрения заработка футболистов. Как это нет разницы?? Для Крыльев очень большая разница. Какая мне разница будет там этот ваш "молодой игрок" "расти и развиваться" или нет, если он ушёл из Крыльев? Мне, например, абсолютно безразлично.
+6
0
+6
Ну если самого Салтыкова распирает от нетерпения перейти в любой московский клуб, а в итоге это московский Локомотив, то при чем тут Крылья Советов как якобы "фарм"? От Крыльев ровным счётом ничего не зависит, судя по копейкам, которые будут уплачены по его трансферу. Так составлены контракты и нет смысла ругать руководство Крыльев - игроки такого уровня согласны подписывать контракты только на таких условиях - поиграю пока у вас, но в любой момент уйду. Поэтому, я уже много раз писал - нет никакого смысла восторгаться фанатеть отдельными игроками, как некоторые делают. Типа "наш Ваня Сергеев в Зените блещет", "наш Антон Зеньковский в Спартаке сверкает"... Какой "ваш" ??? Раболепие какое-то перед Мск и СПб. Ну хочет уйти Салтыков - пусть валит, не надо было аренду оформлять. Вон Зенит перебежчика Кругового сразу в Зенит-2 отправил и правильно сделал с позиции своих интересов.
+5
0
+5
Ответ Dmitry Orlov
Локомотив купил 3 человек в Крыльях, Спартак - 4, Зенит - 2, но почему-то Крылья кличут "фарм-клубом" ИМЕННО Локомотива, и только его. Ну и Пименову стоит узнать, что такое фарм-клуб. Фарм-клубом Локомотива была (и собираются возрождать) Казанка: сплошная заявка, в любой момент оттуда можно взять игрока и отправить туда своего, например, не проходящего в состав. Много народу Локомотив отправил в Крылья? За последние годы вроде только Бабкина в аренду с выкупом.
"Локомотив" купил троих футболистов из "Крыльев"? Глушенков, Пиняев, Сарвели и Салтыков. Сарвели, конечно, транзитом через "Сочи", но это не отменяет тот факт, что "развился" он именно в "Крыльях".
А Бабкин да, подписал полноценный контракт с "Крыльями".
+4
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+4
Ответ Алексей Полиенков
Ни Крылья, ни сам Салтыков там ничего не решали. Там всем агент Андреев заправляет.
Ну конечно, белый и пушистый Салтыков находится в рабстве у Андреева. Это громоотвод для чудиков, которые сохнут по конкретным игрокам несмотря на то, что они сбежали из Крыльев при первой малейшей возможности.
+4
-1
+3
Ответ An Kr
что прописано в контрактах, то и выплачивают. Учи матчасть, посмешище.
В контрактах всё хитормудро прописано. Ведь когда П.Андреев совсем никому неизвестных пацанят переоформил в "Крылья", он уже тогда всё просчитал и учёл. Молодец, ничего не скажешь! Да, был определённый риск, что никто из его подопечных не "выстрелит". Но благодаря гл.тренеру "Крыльев", практически, весть состав старта уже в других, более "известных" клубах и на более солидных контрактах. Даже те же Коваленко с Сарвели, сидя в глубочайшем "запасе", только в плюсе! А то, что здесь кое-кто пишет, что "Крылья" забрали всех перспективных из "Чертаново", вот им за такое "ответка"... Ну, право же, не серьёзно. Ребятам объяснили про цели и задачи клуба, куда они переходят. Этих целей и задач у "Чертанова" никогда не было. Кто же откажется от новых, серьёзных, по взрослому, контрактов, от возможности играть в РПЛ, да ещё и при удачно сложившихся обстоятельствах перейти в богатые клубы, что, собственно, и случилось? "Крылья", стараниями агента оказались второй, более мощной что ли, ступенью Академии после "Чертанова" для этих ребят, где они просто "доразвились" и агент, как говорится "куй железо, не отходя от кассы", мгновенно перепродал их, воспользовавшись "особенностями" предыдущего контракта, в оформлении которого он принимал самое непосредственное участие.
Стоит заметить, что "работа" этого агента с "Крыльями", практически, завершена.
+3
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+3
Если оценивать то, что происходит уже давным давно, ещё задолго до Андреева и Осинькина, то Крылья Советов ничей не фарм-клуб, а инкубатор и транзитный пункт для большинства футболистов.
+3
0
+3
Ни Крылья, ни сам Салтыков там ничего не решали. Там всем агент Андреев заправляет.
+6
-3
+3
Если ждать его 30 голов за сезон (и дождаться) тогда на него будет совсем другая цена, которую в России потянет только Зенит. Да и из-за рубежа, думаю, будет много запросов по вундеркинду, забивающему 30 мячей в лиге, в которой сложно забить хотя бы 18.
+1
0
+1
Локомотив купил 3 человек в Крыльях, Спартак - 4, Зенит - 2, но почему-то Крылья кличут "фарм-клубом" ИМЕННО Локомотива, и только его.

Ну и Пименову стоит узнать, что такое фарм-клуб.
Фарм-клубом Локомотива была (и собираются возрождать) Казанка: сплошная заявка, в любой момент оттуда можно взять игрока и отправить туда своего, например, не проходящего в состав.
Много народу Локомотив отправил в Крылья? За последние годы вроде только Бабкина в аренду с выкупом.
+3
-2
+1
По большому счёту без разницы где будет расти и развиваться молодой игрок. Главное чтобы их было больше.
+3
-2
+1
Ответ suwor
Отвечу кратко. Раскупать их стали после того, как они окончательно "развились" в "Крыльях". Кстати, Коваленко, тоже как бы перед уходом уже "арендовывался" в "Крыльях". Вот и Салтыков уже (документально) в "Локомотиве", а на сегодня играет за "Крылья". А по "скитаниям" Глушенкова повторяться не хочу, просто посмотрите комментарии-ответы на: https://www.sports.ru/football/1115775910-saltykov-pointeresnee-pinyaeva-bolee-tonkij-ispolnitel-naglyj-po-sport.html А "развил" всех ребят не кто-то, а именно И.В.Осинькин.
Могу парировать это тем, что часть из них НЕ окончательно развились в Крыльях. Салтыкову и Пиняеву (как и Коваленко) ещё расти и расти, пока что можно говорить максимум о перспективности - но это же можно было сказать о них и ДО их перехода в Крылья. А Глушенков такого перформанса, как сейчас, до Локомотива не показывал. Так что можно сказать, что в Крыльях он тоже ещё не окончательно развился.

А у Сарвели хороший сезон в РПЛ был всего 1, когда он за Крылья 9 забил. А в ФНЛ он даже за Чертаново забивал больше, чем в последнем сезоне в ФНЛ за Самару.
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Ответ Dmitry Orlov
Что значит "транзитом"? Крылья его продали в Сочи - всё, больше он к Крыльям отношения не имеет. И решение приобретать его в Локо принималось, когда он уже не принадлежал Крыльям. По такой логике можно сказать, что Глушенков перешёл из Спартака в Локомотив транзитом через Крылья. Но опять же, на момент решения о его приобретении он принадлежал Крыльям, так что Спартак тут ни при чём. А ещё знаешь, как можно сказать про всех четырёх? Локомотив купил четырёх футболистов Чертаново, транзитом через Крылья Советов (+Спартак, Сочи, Акрон) - почему нет? >но это не отменяет тот факт, что "развился" он именно в "Крыльях". Отменяет. Он был легендой ВГИКа и сборной Италии ещё когда играл за Чертаново. Тот же Пиняев уже был расхайпленной и распиаренной суперзвездой юношеского футбола, когда перешёл в Крылья. Мог перейти куда угодно, любой российский клуб из верхней части таблицы был бы рад такого игрока на перспективу подписать - Зенит, ЦСКА, Динамо, Спартак, тот же Локомотив. Но он выбрал Крылья, хотя эта команда явно не была грандом рос. футбола. Либо из-за тренера, либо, что очень вероятно, из-за агента.
Отвечу кратко. Раскупать их стали после того, как они окончательно "развились" в "Крыльях". Кстати, Коваленко, тоже как бы перед уходом уже "арендовывался" в "Крыльях". Вот и Салтыков уже (документально) в "Локомотиве", а на сегодня играет за "Крылья".
А по "скитаниям" Глушенкова повторяться не хочу, просто посмотрите комментарии-ответы на:
https://www.sports.ru/football/1115775910-saltykov-pointeresnee-pinyaeva-bolee-tonkij-ispolnitel-naglyj-po-sport.html
А "развил" всех ребят не кто-то, а именно И.В.Осинькин.
0
0
0
Ответ suwor
"Локомотив" купил троих футболистов из "Крыльев"? Глушенков, Пиняев, Сарвели и Салтыков. Сарвели, конечно, транзитом через "Сочи", но это не отменяет тот факт, что "развился" он именно в "Крыльях". А Бабкин да, подписал полноценный контракт с "Крыльями".
Что значит "транзитом"? Крылья его продали в Сочи - всё, больше он к Крыльям отношения не имеет. И решение приобретать его в Локо принималось, когда он уже не принадлежал Крыльям.
По такой логике можно сказать, что Глушенков перешёл из Спартака в Локомотив транзитом через Крылья. Но опять же, на момент решения о его приобретении он принадлежал Крыльям, так что Спартак тут ни при чём.
А ещё знаешь, как можно сказать про всех четырёх? Локомотив купил четырёх футболистов Чертаново, транзитом через Крылья Советов (+Спартак, Сочи, Акрон) - почему нет?

>но это не отменяет тот факт, что "развился" он именно в "Крыльях".

Отменяет. Он был легендой ВГИКа и сборной Италии ещё когда играл за Чертаново.
Тот же Пиняев уже был расхайпленной и распиаренной суперзвездой юношеского футбола, когда перешёл в Крылья. Мог перейти куда угодно, любой российский клуб из верхней части таблицы был бы рад такого игрока на перспективу подписать - Зенит, ЦСКА, Динамо, Спартак, тот же Локомотив. Но он выбрал Крылья, хотя эта команда явно не была грандом рос. футбола. Либо из-за тренера, либо, что очень вероятно, из-за агента.
0
0
0
Ответ Dmitry Orlov
Могу парировать это тем, что часть из них НЕ окончательно развились в Крыльях. Салтыкову и Пиняеву (как и Коваленко) ещё расти и расти, пока что можно говорить максимум о перспективности - но это же можно было сказать о них и ДО их перехода в Крылья. А Глушенков такого перформанса, как сейчас, до Локомотива не показывал. Так что можно сказать, что в Крыльях он тоже ещё не окончательно развился. А у Сарвели хороший сезон в РПЛ был всего 1, когда он за Крылья 9 забил. А в ФНЛ он даже за Чертаново забивал больше, чем в последнем сезоне в ФНЛ за Самару.
Да там ещё много, кто не "доразвился" и, скорее всего, не "разовьётся"! Но для агента эти ребята особого интереса не представляют, - заявок-то нет. Со слов Заремы, у агента уже другой проект. Скоро где-нибудь вынырнет...
А по факту, "развились" / не "доразвились" - практически весь состав старта пылит в других клубах, правда, все с "переменным успехом".
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Ответ samarskij-kuzmich
Ну если самого Салтыкова распирает от нетерпения перейти в любой московский клуб, а в итоге это московский Локомотив, то при чем тут Крылья Советов как якобы "фарм"? От Крыльев ровным счётом ничего не зависит, судя по копейкам, которые будут уплачены по его трансферу. Так составлены контракты и нет смысла ругать руководство Крыльев - игроки такого уровня согласны подписывать контракты только на таких условиях - поиграю пока у вас, но в любой момент уйду. Поэтому, я уже много раз писал - нет никакого смысла восторгаться фанатеть отдельными игроками, как некоторые делают. Типа "наш Ваня Сергеев в Зените блещет", "наш Антон Зеньковский в Спартаке сверкает"... Какой "ваш" ??? Раболепие какое-то перед Мск и СПб. Ну хочет уйти Салтыков - пусть валит, не надо было аренду оформлять. Вон Зенит перебежчика Кругового сразу в Зенит-2 отправил и правильно сделал с позиции своих интересов.
"игроки такого уровня..." - кто такой Никита Салтыков год-полтора назад? Его подписали два года назад оптом еще с 11 футболистами, где хэдланером был Соколов, который и должен был стрельнуть. А стрельнули Коваленко и Салтыков, на которых особо не ставили. "Поиграю пока у вас, но в любой момент уйду" - это как раз от агента, двое уйдут, а куда девать в таком случае остальной балласт - не понятно.
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Ответ Superkenguroo
Причём он сам, будучи напом, очень мало забивал.
Да, немного. Тем более непонятно зачем сейчас выпендривается.
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Ответ Баксик Кот
Самый настоящий фарм,лидеров отдают в 5 раз ниже стоимости .Локомотив и московские клубы позор России .
что прописано в контрактах, то и выплачивают. Учи матчасть, посмешище.
+4
-4
0
Ответ Фут.Боль
А Чертаново фармом Крыльев по такой логике. А вообще Пименову лучше для начала узнать, что такое фарм-клуб.
так и есть.
+3
-3
0
Мдяя
0
0
0
Салтыков 30 голов в самом лучшем случае забьёт за 3-4 сезона
+1
-1
0
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