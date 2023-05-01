Глава «Локо» Нагорных: «Хотим видеть в составе лучших молодых российских игроков, развивать их для клуба и сборной»

Юрий Нагорных заявил, что «Локомотив» нацелен на подписание молодых игроков.

Ранее сообщалось об интересе «Локомотива» к 19-летнему хавбеку «Сочи» , выступающему на правах аренды за «Крылья Советов».

– «Локомотив» активно подписывает воспитанников школы «Чертаново»: , , сейчас ходят слухи про Коваленко. Можно ли сказать, что клуб и дальше будет придерживаться чертановского вектора в плане комплектования состава?

– «Локомотив» намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков. Давайте проанализируем их перечень. Вы с первого раза выйдете на те фамилии, которые назвали. Но только этими фамилиями наш интерес не ограничивается.

Еще раз скажу, что мы хотим видеть в составе лучших молодых российских игроков, мы хотим их развивать для «Локомотива», для сборной России, – сказал глава « ».

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд