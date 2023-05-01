Глава «Локо» Нагорных: «Хотим видеть в составе лучших молодых российских игроков, развивать их для клуба и сборной»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Сборная России по футболу Юрий Нагорных Матч ТВ Максим Глушенков Сергей Пиняев Александр Коваленко Футбол

Юрий Нагорных заявил, что «Локомотив» нацелен на подписание молодых игроков.

Ранее сообщалось об интересе «Локомотива» к 19-летнему хавбеку «Сочи» Александру Коваленко, выступающему на правах аренды за «Крылья Советов».

– «Локомотив» активно подписывает воспитанников школы «Чертаново»: Глушенков, Пиняев, сейчас ходят слухи про Коваленко. Можно ли сказать, что клуб и дальше будет придерживаться чертановского вектора в плане комплектования состава?

– «Локомотив» намерен придерживаться вектора на подписание лучших молодых и перспективных российских игроков. Давайте проанализируем их перечень. Вы с первого раза выйдете на те фамилии, которые назвали. Но только этими фамилиями наш интерес не ограничивается.

Еще раз скажу, что мы хотим видеть в составе лучших молодых российских игроков, мы хотим их развивать для «Локомотива», для сборной России, – сказал глава «Локомотива».

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9 комментариев

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error505
Курс выбран неплохой, но таких игроков, готовых сейчас к нам перейти, маловато
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Кино Музыка
Хорошо если правда.
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Виктор Тимошков
И Смольников такой молодой, и вечный Дзюба -впереди!
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ks-1993
курс простой выкупить всех кого прокачал Осинькин. Ибо агент един
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Spartakus1984
Не стоит забывать,что и другие есть клубы,которым нужны лучшие молодые.Не понимаю как Локо с Пняевым прокатило,когда за ним следили более статусные клубы,по чем и за границей,видимо пришлось сильно переслать,что бы перешёл к ним
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Spartakus1984
Ну а Дзюба,да,совсем ещё юный парень)))
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Сергей Сунчилиев
Немцы тоже про то говорили. Хорошо бы чтобы слова с делом не расходились
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