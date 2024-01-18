Александр Мостовой: «Зачем «Спартаку» Моуринью? Идет вниз, везде увольняют, результата нет. Посмотрел бы, как он «выигрывает» с «Сассуоло» или «Осасуной»

Теги Спартак Владимир Быстров Жозе Моуринью премьер-лига Россия премьер-лига Англия Осасуна серия А Италия Ла Лига Александр Мостовой Брентфорд Сассуоло Футбол

Александр Мостовой оценил идею Владимира Быстрова пригласить Жозе Моуринью в РПЛ.

Ранее Быстров предложил «Спартаку» пригласить Моуринью: «Зачем тратить деньги на клоунов, если можно взять великого человека, который выстроит империю и будет брать кубки».

«Ну зачем «Спартаку» Моуринью? Моуринью в последнее время идет вниз, во всех командах его увольняют, результата нет. Тем более, наши команды в Европе не играют, это вообще глупости. И не забывайте, куда Моуринью приходит, там надо, как минимум, 100 миллионов евро на покупки.

Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии, Испании или Англии. Чтобы в каком-то из трех названных чемпионатов он взял условный «Брентфорд», «Сассуоло» или «Осасуну». Вот посмотрел бы, как он с ними бы «выигрывал» чемпионат или еще что-нибудь. Очень бы хотелось посмотреть», – сказал Мостовой.

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67 комментариев
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Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии (с)

Я понимаю что смотреть футбол - не царское дело, но скажите ему, кто-нибудь, что Рома и есть средненькая команда Италии уже лет пятнадцать
+252
-14
+238
Ответ #SharkTeam
Комментарий скрыт
Всегда догадывался что фанаты сити ещё не проходили арифметику, но если рома 8 команда Италии, то как раз и получается середняк
+104
-9
+95
Саня, «Сосу олло» будешь тренировать ты, тут к бабке не ходи :)
+86
-13
+73
Хочет посмотреть как Толмач показывает уровень в средней команде, а сам при этом ждет приглашений только от топов)
+50
-2
+48
Ответ headmaster
Маур идет вниз, вопросов нет. Но на уровне РПЛ равных ему тренеров нету
Моур хоть уже и не тот, но титулы берет с каждой командой которую тренирует ( да там в Тоттенхеме трофея нет, но ему не дали буквально 2 дня, чтобы сыграть финал )
+33
-4
+29
Мостовой дождался, когда Моуриньо пойдет на спад в плане тренерской мысли и решил сейчас показать, что он был прав насчёт него. Типа нынешние неудачи как-то отбирают у Жозе все его достижения ? Моуриньо навсегда в топе лучших тренеров мира и в любой футбольной тусовке ему будут рады. Пусть и не на первых местах, но он в шорт-листах почти любого клуба. Про "выиграть со средней командой" особенно забавно, когда сам Мостовой середняков тренеровать не хочет и ждёт топ клубов. Хотя у него есть аргумент даже на случай успеха Моуриньо в середняке. Ведь у него уже такой был, когда Жозе взял ЛЧ с Порту, что Мостовой прокомментировал в духе "один раз повезло"
+28
-5
+23
Ответ ta-tosha
Саня, «Сосу олло» будешь тренировать ты, тут к бабке не ходи :)
Может "О сасуна" контракт лучше предложит )
+22
-3
+19
У царя воистину царские аргументы
С его требованиями ни один тренер не подходит под статус великого
Пеп? Пусть выиграет ЛЧ с дерби каунти тогда посмотрим
Клопп? Что же он с Майнцом чемпионат то не взял
Анчелотти? А сможет ли он с работничками из скопье дойти хотя бы до полуфинала ЛЧ?
При это сам ждёт приглашений от топ клубов)
+7
-1
+6
Маур идет вниз, вопросов нет. Но на уровне РПЛ равных ему тренеров нету
+12
-7
+5
А сейчас Саша Мостовой встанет на стульчик и исполнит для нас песню "Выбери меня, выбери меня, птица счастья завтрашнего дня!"
+5
-1
+4
Жаль у Мостового с Енисеем не сложилось, показал бы мастер-класс
+4
-1
+3
Ну выиграет он с Сассуоло, а потом Саня скажет - «ну а дальше то что»???
+4
-2
+2
Ну в финале Лиги Европы был в прошлом году со средней командой. Не повезло, трофей не достался
+3
-1
+2
Ответ Overkiller
Может "О сасуна" контракт лучше предложит )
В Испании страшно, там Сосье дад играет…
+2
0
+2
Ответ Бенедикто
Хочет посмотреть как Толмач показывает уровень в средней команде, а сам при этом ждет приглашений только от топов)
да у него даже нет лицензии))
+5
-3
+2
Моуринью нормальный тип.
+3
-2
+1
Не пойму, он роль так отыгрывает или реально настолько тупой и мерзкий?
+4
-3
+1
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Мостовой дождался, когда Моуриньо пойдет на спад в плане тренерской мысли и решил сейчас показать, что он был прав насчёт него. Типа нынешние неудачи как-то отбирают у Жозе все его достижения ? Моуриньо навсегда в топе лучших тренеров мира и в любой футбольной тусовке ему будут рады. Пусть и не на первых местах, но он в шорт-листах почти любого клуба. Про "выиграть со средней командой" особенно забавно, когда сам Мостовой середняков тренеровать не хочет и ждёт топ клубов. Хотя у него есть аргумент даже на случай успеха Моуриньо в середняке. Ведь у него уже такой был, когда Жозе взял ЛЧ с Порту, что Мостовой прокомментировал в духе "один раз повезло"
конечно нынешние неудачи убирают все прошлые достижения по теории Мостового,к примеру если Хабиба лет в 65 заборет несколько раз подряд какой нить юнец,то это перечернет все защиты титула UFC
+4
-3
+1
Ответ Roman Bukhantsov
Не пойму, он роль так отыгрывает или реально настолько тупой и мерзкий?
Я думаю, что он понял ,что это заходит людям и он таким образом не пропадает с медийного поля ,постоянно в педерачи на тв зовут , может в инсте что-то рекламит ,одним словом - выгодно. И да , он мерзковатый и недалёкий ,хотя второе спорно .
+6
-6
0
Ответ Сэйлор Мун
да не, как минимум Интер Милан Ювентус Аталанта Наполи Лацио Фиорентина сильнее будут по игре и стабильнее. у Ромы игроки дно дном по факту.
https://www.transfermarkt.com/serie-a/startseite/wettbewerb/IT1
Подвела тебя интуиция) Я проверил, действительно Рома по стоимости игроков делит вместе с Аталантой 5-6 команда Италии в период пока тренировал Моуриньо. Выше лишь Наполи, Интер, Милан и Юве.
В ссылке показан этот сезон, но там можно поменять и увидеть прошлые сезоны тоже.
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Ответ vova123456
Ну это Моур такую игру ставит. На самом то деле у Ромы во всех этих 3 сезонах был состав на 5-6 команду Италии, если Моуриньо даже эти места достать не может, то это уже его проблемы.
да не, как минимум Интер Милан Ювентус Аталанта Наполи Лацио Фиорентина сильнее будут по игре и стабильнее. у Ромы игроки дно дном по факту.
0
0
0
Ответ градус ненависти
Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии (с) Я понимаю что смотреть футбол - не царское дело, но скажите ему, кто-нибудь, что Рома и есть средненькая команда Италии уже лет пятнадцать
Средненькая? В составе 2 чемпиона мира, 4 игрока сборной Италии, Смолинг, Абрахам, Лукаку, Кристенсен, Азмун... С таким составом за тройку легко можно биться
+7
-7
0
Ответ Бенедикто
Хочет посмотреть как Толмач показывает уровень в средней команде, а сам при этом ждет приглашений только от топов)
ну так сравни уровень Царя и толмача
+1
-1
0
Ответ Бенедикто
Хочет посмотреть как Толмач показывает уровень в средней команде, а сам при этом ждет приглашений только от топов)
хоть я уже лет 10 не ставил, уверен, он НИКОГДА не будет тренировать клуб РПЛ
+3
-3
0
Ответ Overkiller
Может "О сасуна" контракт лучше предложит )
"Хер енвен" по нему плачет)
+3
-3
0
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