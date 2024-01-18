Александр Мостовой: «Зачем «Спартаку» Моуринью? Идет вниз, везде увольняют, результата нет. Посмотрел бы, как он «выигрывает» с «Сассуоло» или «Осасуной»

Александр Мостовой оценил идею Владимира Быстрова пригласить Жозе Моуринью в РПЛ.

Ранее Быстров предложил « » пригласить : «Зачем тратить деньги на клоунов, если можно взять великого человека, который выстроит империю и будет брать кубки».

«Ну зачем «Спартаку» Моуринью? Моуринью в последнее время идет вниз, во всех командах его увольняют, результата нет. Тем более, наши команды в Европе не играют, это вообще глупости. И не забывайте, куда Моуринью приходит, там надо, как минимум, 100 миллионов евро на покупки.

Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии, или Англии. Чтобы в каком-то из трех названных чемпионатов он взял условный « », « » или «Осасуну». Вот посмотрел бы, как он с ними бы «выигрывал» чемпионат или еще что-нибудь. Очень бы хотелось посмотреть», – сказал Мостовой.