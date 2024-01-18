Александр Мостовой: «Зачем «Спартаку» Моуринью? Идет вниз, везде увольняют, результата нет. Посмотрел бы, как он «выигрывает» с «Сассуоло» или «Осасуной»
Александр Мостовой оценил идею Владимира Быстрова пригласить Жозе Моуринью в РПЛ.
Ранее Быстров предложил «Спартаку» пригласить Моуринью: «Зачем тратить деньги на клоунов, если можно взять великого человека, который выстроит империю и будет брать кубки».
«Ну зачем «Спартаку» Моуринью? Моуринью в последнее время идет вниз, во всех командах его увольняют, результата нет. Тем более, наши команды в Европе не играют, это вообще глупости. И не забывайте, куда Моуринью приходит, там надо, как минимум, 100 миллионов евро на покупки.
Мне бы хотелось увидеть Моуринью в средненькой команде Италии, Испании или Англии. Чтобы в каком-то из трех названных чемпионатов он взял условный «Брентфорд», «Сассуоло» или «Осасуну». Вот посмотрел бы, как он с ними бы «выигрывал» чемпионат или еще что-нибудь. Очень бы хотелось посмотреть», – сказал Мостовой.
Я понимаю что смотреть футбол - не царское дело, но скажите ему, кто-нибудь, что Рома и есть средненькая команда Италии уже лет пятнадцать
С его требованиями ни один тренер не подходит под статус великого
Пеп? Пусть выиграет ЛЧ с дерби каунти тогда посмотрим
Клопп? Что же он с Майнцом чемпионат то не взял
Анчелотти? А сможет ли он с работничками из скопье дойти хотя бы до полуфинала ЛЧ?
При это сам ждёт приглашений от топ клубов)
Подвела тебя интуиция) Я проверил, действительно Рома по стоимости игроков делит вместе с Аталантой 5-6 команда Италии в период пока тренировал Моуриньо. Выше лишь Наполи, Интер, Милан и Юве.
В ссылке показан этот сезон, но там можно поменять и увидеть прошлые сезоны тоже.