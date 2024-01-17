Гвардиола о своей «Барсе»: «Мы прикоснулись к прекрасному. Нашу игру помнят до сих пор и будут помнить после»

Теги Бавария Манчестер Сити Юпп Хайнкес премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Ла Лига Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола считает, что его «Барселону» запомнят надолго.

Тренер «Манчестер Сити» поделился воспоминаниями о работе в «Барселоне» и «Баварии» в интервью DAZN.

О «Баварии»

«Было очень трудно приехать в Германию после того, как «Бавария» выиграла требл с Юппом Хайнкесом. Думаю, что это был самый трудный вызов в моей карьере. Но все было прекрасно».

О «Барселоне»

«В «Барселоне» мы прикоснулись к прекрасному. То, как мы играли, помнят до сих пор и будут помнить после», – сказал Гвардиола.

Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год и выиграл с клубом 14 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.

Материалы по теме

46 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Барселона Гвардиолы - лучшая команда из всех, что я видел
+72
-12
+60
Не являюсь болельщиком Барсы, но матчи той Барсы смотрел почти каждые выходные. Страшно даже представить что вытворял бы Месси, если бы поиграл ещё лет пять под руководством Пепа.
+34
-5
+29
Да, та Барселона пожалуй одна из сильнейших команд в истории футбола. Мадриду было невероятно сложно им противостоять и я был очень горд, когда Мадрид побеждал эту команду. Те Эль-Класико навсегда останутся в памяти. Противостояли друг другу лучшие команды в мире, футбол в тех матчах был экстра-класса, а атмосфера на матчах была такой, что можно было сигарету подкурить без зажигалки.
+29
-6
+23
Ответ Supreme Allah
Комментарий скрыт
Жаль только, что команды там не было.
+21
-5
+16
Та Барселона заслуженно претендует на звание лучшей команды всех времен.
+14
-2
+12
Да уж, вспоминая какие люди тогда играли за Барселону и какие сейчас... Гениальные руководители довели Барсу до такого состояния, что она уже в середняк превращается.
+12
-1
+11
Мы живем в эпоху Гвардиолы, величайшей личности для истории футбола
+13
-7
+6
да, та барса влюбила в себя юных школологлорцов - гуру, рычагберсонга, климова и прочих. теперь наступило горькое похмелье, впереди привычные 4-7 места, кубок интертото и прочее, чего юноши не застали.. жаль этих добряков
+6
-1
+5
Пепу стоит подсказать руководству Барсы, чтоб немедленно возвращали своих воспитанников... От сбитых лётчиков толку нет, это очевидно.
+7
-3
+4
Да, пиковые Хави и Иньеста тащили ту Барселону.
+4
-1
+3
Гений
+6
-4
+2
Ответ Великий Алонсо
Да, пиковые Хави и Иньеста тащили ту Барселону.
+ Пуйоль и Алвеш
+1
0
+1
Герострата тоже помнят. Как и Гитлера.
+1
-1
0
странно как гвардиола приписывает себе ту Барсу. и уж тем более все не помнят как его выгнали, до чего та команда с ним докатилась, при Иньесте,Хави,Месси почти на пике формы
0
0
0
Ответ Птюч, Ёж.
а еще помнят Эвребе, Бузакку и другие судейские победы.
У кого-то Эвребе и Мерк, у кого-то Чакыр, Кашшаи, Кёйперс, Клаттенбург, Оливер, Рокки
+7
-7
0
Всё было прекрасно даже арбитры! 🤗
+1
-1
0
Ответ Yury Fedoseev
Барса 2015 лучше
Только лишь атакующей тройкой NSM.
+1
-1
0
Ответ Dvin
Барселона Гвардиолы - лучшая команда из всех, что я видел
Маловато ты видел))
0
0
0
Ответ Кокич
Вальдес Дани Алвес - Пике - Пуйоль - Абидаль Хави - Бускетс - Маскерано - Иньеста Месси - Вилья - Педро ____________________________ Поправьте, если я не прав.
12 игроков в составе👍
+1
-1
0
Ответ Богдан Агафонов
Хуже обороны мяча нет ничего в футболе
Открытый перелом.
+1
-1
0
Комментарий удален пользователем
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий