Гвардиола о своей «Барсе»: «Мы прикоснулись к прекрасному. Нашу игру помнят до сих пор и будут помнить после»
Пеп Гвардиола считает, что его «Барселону» запомнят надолго.
Тренер «Манчестер Сити» поделился воспоминаниями о работе в «Барселоне» и «Баварии» в интервью DAZN.
О «Баварии»
«Было очень трудно приехать в Германию после того, как «Бавария» выиграла требл с Юппом Хайнкесом. Думаю, что это был самый трудный вызов в моей карьере. Но все было прекрасно».
О «Барселоне»
«В «Барселоне» мы прикоснулись к прекрасному. То, как мы играли, помнят до сих пор и будут помнить после», – сказал Гвардиола.
Гвардиола тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год и выиграл с клубом 14 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.