Гвардиола о своей «Барсе»: «Мы прикоснулись к прекрасному. Нашу игру помнят до сих пор и будут помнить после»

Пеп Гвардиола считает, что его «Барселону» запомнят надолго.

Тренер « » поделился воспоминаниями о работе в «Барселоне» и «Баварии» в интервью DAZN.

О «Баварии»

«Было очень трудно приехать в Германию после того, как « » выиграла требл с . Думаю, что это был самый трудный вызов в моей карьере. Но все было прекрасно».

О «Барселоне»

«В «Барселоне» мы прикоснулись к прекрасному. То, как мы играли, помнят до сих пор и будут помнить после», – сказал Гвардиола.

тренировал «Барселону» с 2008 по 2012 год и выиграл с клубом 14 трофеев, включая две победы в Лиге чемпионов.