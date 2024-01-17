Хави: «Когда меня приглашали, назвали целью 4-е место, а «Барса» стала 2-й. В прошлом году выиграли Ла Лигу и Суперкубок – перевыполнили задачи»
Хави уверен, что «Барселона» проведет успешный сезон.
– Ваше будущее будет зависеть от трофеев?
– Так было всегда. Я на посту тренера, потому что достигаю целей. Я объясню. Они приехали в Катар, чтобы подписать меня, и назвали целью четвертое место [в Ла Лиге], а мы стали вторыми. В прошлом году мне сказали, что нужно выиграть лигу, и мы это сделали. А еще мы выиграли Суперкубок, так что мы даже перевыполнили поставленные задачи.
В этом году наша цель была выиграть трофеи и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы все еще можем это сделать. Я уже извинился [за поражение в финале Суперкубка Испании], – сказал главный тренер «Барселоны».
Тот сезон закончился, начался следующий. Хави хейтят и ждут увольнения, потому что игра просела, развития не последовало, результаты просели. А Карло вывел Реал на пик формы и сейчас они претендуют на все трофеи, а что самое главное — игра очень убедительная.
Я не говорю, что Хави неуч в целом, но по сравнению с Анчелотти он неуч.
Анчи свои команды чемпионом делал всего 5 раз за 20+ лет.. И это учитывая, какие команды он возглавлял..
Более того, он с ПСЖ упакованным звездами умудрялся Лигу 1 продуть Монпелье, в котором был только Жиру и стадо нонеймов..
Хави конечно красавец, с разобранной Барсой взял Ла Лигу.. Но то что он выиграл её у Анчи как раз таки не удивляет.. Кто кто, а Папа Карло всегда умел лажать на дистанции..
Чел возглавлял праймовый Милан на протяжении восьми лет и взял только ОДНО чемпионство, это смех
У него за 29 летнюю карьеру тренера всего пять чемпионств, ну это ведь правда анекдот, и нигде дольше Милана не задерживался, увольняли отовсюду, в том числе из Реала, к слову
Удивительно, что он пока еще держится, ну это по статистике ненадолго