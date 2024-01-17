Хави: «Когда меня приглашали, назвали целью 4-е место, а «Барса» стала 2-й. В прошлом году выиграли Ла Лигу и Суперкубок – перевыполнили задачи»

Хави уверен, что «Барселона» проведет успешный сезон.

– Ваше будущее будет зависеть от трофеев?

– Так было всегда. Я на посту тренера, потому что достигаю целей. Я объясню. Они приехали в Катар, чтобы подписать меня, и назвали целью четвертое место [в ], а мы стали вторыми. В прошлом году мне сказали, что нужно выиграть лигу, и мы это сделали. А еще мы выиграли , так что мы даже перевыполнили поставленные задачи.

В этом году наша цель была выиграть трофеи и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы все еще можем это сделать. Я уже извинился [за поражение в финале Суперкубка Испании], – сказал главный тренер «Барселоны».