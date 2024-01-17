Хави: «Когда меня приглашали, назвали целью 4-е место, а «Барса» стала 2-й. В прошлом году выиграли Ла Лигу и Суперкубок – перевыполнили задачи»

Теги Барселона Хави Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Суперкубок Испании Футбол

Хави уверен, что «Барселона» проведет успешный сезон.

– Ваше будущее будет зависеть от трофеев?

– Так было всегда. Я на посту тренера, потому что достигаю целей. Я объясню. Они приехали в Катар, чтобы подписать меня, и назвали целью четвертое место [в Ла Лиге], а мы стали вторыми. В прошлом году мне сказали, что нужно выиграть лигу, и мы это сделали. А еще мы выиграли Суперкубок, так что мы даже перевыполнили поставленные задачи.

В этом году наша цель была выиграть трофеи и выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы все еще можем это сделать. Я уже извинился [за поражение в финале Суперкубка Испании], – сказал главный тренер «Барселоны».

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30 комментариев
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Ответ Капибарбер
один только вопрос: Как неуч Хави обошёл великого маэстро Анчелоти в борьбе за Ла Лигу? 🤔
Когда Хави обходил Анчелотти никто особо не вонял, что итальянского деда надо уволить. Футбол был нормальный, кубок зацепили. Из группы ЛЧ вышли, от клуба уровня МЮ не отлетели в двуматчевых противостояниях, споткнулись только на Сити.

Тот сезон закончился, начался следующий. Хави хейтят и ждут увольнения, потому что игра просела, развития не последовало, результаты просели. А Карло вывел Реал на пик формы и сейчас они претендуют на все трофеи, а что самое главное — игра очень убедительная.

Я не говорю, что Хави неуч в целом, но по сравнению с Анчелотти он неуч.
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Забыл упомянуть про дикие отскоки в чемпионский сезон и про два подряд вылета в ЛЕ. Хави потерялся в реальности и несет абсолютную ерунду, как же ему тяжело признаться в том, что он не справляется со своей работой, только одни оправдания и слышим от него
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+23
Ответ Капибарбер
один только вопрос: Как неуч Хави обошёл великого маэстро Анчелоти в борьбе за Ла Лигу? 🤔
Реал каким-то чудом умудрился слить вторую половину сезона, вот и всё. Плюс Хави в некоторых играх люто фартило, как когда-то фартило Зидану. вот и весь ответ.
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Когда меня приглашали, назвали целью 17-е место
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Выиграв чемпионство он перевыполнил задачу? Получается уже с начала сезона физрук морально готов отдать титул Реалу? И что это за задача выйти в ПО ЛЧ? То есть обыграть дебютанта из Бельгии и обескровленный Шахтер- это и есть цель Барсы имени Хави? Когда он уже уберется и перестанет прививать Барселоне психологию лузера?
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Ответ Капибарбер
один только вопрос: Как неуч Хави обошёл великого маэстро Анчелоти в борьбе за Ла Лигу? 🤔
Стечение обстоятельств, Реал в январе был в жуткой форме и растерял все шансы.
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+1
Ответ Капибарбер
один только вопрос: Как неуч Хави обошёл великого маэстро Анчелоти в борьбе за Ла Лигу? 🤔
Ранний вылет из еврокубков и разгруженный календарь из-за этого, оверперформанс вратаря. Ну и Реал вторую половину сезона провел слабо. Такое бывает, один сезон - не всегда решающий показатель.
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Ответ Капибарбер
один только вопрос: Как неуч Хави обошёл великого маэстро Анчелоти в борьбе за Ла Лигу? 🤔
Благодаря отскоку, весь сезон отскакивали и всё. В этом году все на своём месте.
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Ответ Капибарбер
один только вопрос: Как неуч Хави обошёл великого маэстро Анчелоти в борьбе за Ла Лигу? 🤔
Тоже мне достижение..
Анчи свои команды чемпионом делал всего 5 раз за 20+ лет.. И это учитывая, какие команды он возглавлял..

Более того, он с ПСЖ упакованным звездами умудрялся Лигу 1 продуть Монпелье, в котором был только Жиру и стадо нонеймов..

Хави конечно красавец, с разобранной Барсой взял Ла Лигу.. Но то что он выиграл её у Анчи как раз таки не удивляет.. Кто кто, а Папа Карло всегда умел лажать на дистанции..
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Сложно себе представить, чтобы такому клубу как Барселона ставили ЦЕЛЬЮ 4 место в чемпионате.
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Вряд ли он неуч
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Всем комментаторам: А как вообще можно сравнивать Анчелотти и Хави?
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"Когда меня барса приглашала-вся милиция дрожала"-добавил чави.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Благодаря отскоку, весь сезон отскакивали и всё. В этом году все на своём месте.
Они и в этом сезоне отскакиввют не мало. Так бы шли на 5-6 месте
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Ответ ASH11
А вы посмотрите, сколько маэстро Анчелотти за карьеру вообще выиграл чемпионатов. Окажется, что и не так много для маэстро.
Карло сумел вывести свои команды к победе в ЛЧ в трёх разных десятилетиях, ты о чем вообще?
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Ответ Сэр Шурф
Карло сумел вывести свои команды к победе в ЛЧ в трёх разных десятилетиях, ты о чем вообще?
Что только подтверждает, что Анчи кубковый коуч на короткое время
Чел возглавлял праймовый Милан на протяжении восьми лет и взял только ОДНО чемпионство, это смех
У него за 29 летнюю карьеру тренера всего пять чемпионств, ну это ведь правда анекдот, и нигде дольше Милана не задерживался, увольняли отовсюду, в том числе из Реала, к слову
Удивительно, что он пока еще держится, ну это по статистике ненадолго
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