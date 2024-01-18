Сенегал – Камерун: прогноз на матч 19 января 2024, Кубок африканских наций

В пятницу, 19 января, сборная Сенегала сыграет с Камеруном в рамках 2 тура групповой стадии Кубка африканских наций. Игра пройдет в квартете C. Поединок проведут в городе Ямусукро в Кот-д’Ивуаре, на «Стадионе им. Шарля Конана Банни», встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что в день матча в Ямусукро будет наблюдаться легкая дымка, а температура воздуха будет равна 24 градусам тепла – довольно благоприятные условия для предстоящей встречи.

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Рекомендованные варианты ставки на игру:

победа Сенегала – 1.88;

ТМ 2.5 – 3.30;

ОЗ (нет) – 4.64.

Сборная Сенегала – выигрывала Кубок африканских наций в 2021 году, а в 2022 и 2019 годах команда брала серебряные медали турнира. Отметим, «Львам Теранги» будет противостоять сборная Камеруна. «Неукротимые львы» пять раз выигрывали Кубок африканских наций – в 1984, 1988, 2000,2002,2017 годах, а в 1986 и 2008 годах брали серебряные медали турнира. Наш прогноз на матч Сенегал – Камерун поможет вам сделать осмысленную ставку на предстящую встречу.

Сенегал

Сборная Сенегала в первом туре групповой стадии Кубка африканских наций без особых проблем справилась со сборной Гамбии – 3:0. Голами в составе «Львов Теранги» отметились Пап Гуйе и Ламин Камара – игрок оформил дубль. Ассисты на свой счет записали Мане, Сарр, Ндиайе.

В последних десяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

15.01.24 Сенегал – Гамбия: 3:0;

08.01.24 Сенегал – Нигер: 1:0;

21.11.23 Того – Сенегал: 0:0;

18.11.23 Сенегал – Южный Судан: 4:0;

16.10.23 Сенегал – Камерун: 1:0;

12.09.23 Сенегал – Алжир: 0:1;

09.09.23 Сенегал – Руанда: 1:1;

20.06.23 Бразилия – Сенегал: 2:4;

17.06.23 Бенин – Сенегал: 1:1;

28.03.23 Мозамбик – Сенегал: 0:0.

Приводим подробную статистику последних десяти матчей команды:

победы: 6 (60%);

ничьи: 3 (30%);

поражения: 1 (10%);

забито голов: 16;

пропущено голов: 5;

среднее количество голов за игру: 1.60 (забито);

0.50 (пропущено);

сухие матчи: 6 (60%);

обе забьют: 3 (30%);

удары: 12.00;

удары (соперник): 8.30;

удары в створ: 5.00;

удары в створ (соперник): 2.40;

владение: 53.70%;

владение (соперник): 46.30%;

угловые: 5.30;

угловые (соперник): 3.70;

нарушения: 13.00;

нарушения (соперник): 10.75;

офсайды: 3.00;

офсайды (соперник): 2.00;

желтые карточки: 1.20;

желтые карточки (соперник): 1.60;

красные карточки: 0;

красные карточки (соперник): 0.10.

Лидеры по забитым по голам – Ламин Камара. Форвард забил два гола, еще гол на счету Папа Гуйе. Садио Мане отдал ассист, еще по ассисту отдали Исмаила Сарр и Ллиман Ндиайе.

Вероятный состав сборной Сенегала на матч с Камеруном:

Менди Эдуар

Кулибали Калиду

Диалло Абду

Ньякат Мусса

Дьятта Крепен

Камара Ламин

Гуйе Папе

Якобс Исмаил

Сарр Исмаила

Диалло Хабиб

Мане Садио

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Камерун

Сборная Камеруна в первом туре групповой стадии КАФ сыграла с Гвинеей вничью. Игра закончилась со счетом 1:1, гол на свой счет в составе Камеруна записал Франк Магри, а Н’Куду стал автором ассиста.

Последние десять матчей команда провела следующим образом:

15.01.24 Камерун – Гвинея: 1:1;

09.01.24 Замбия – Камерун: 1:1;

21.11.23 Ливия – Камерун: 1:1;

17.11.23 Камерун – Маврикий: 3:0;

16.10.23 Сенегал – Камерун: 1:0;

12.10.23 Россия – Камерун: 1:0;

12.09.23 Камерун – Бурунди: 3:0;

11.06.23 Мексика – Камерун: 2:2;

28.03.23 Намибия – Камерун: 2:1;

24.03.23 Камерун – Намибия: 1:1.

Приводим подробную статистику команды последних десяти матчах:

победы: 2 (20%);

ничьи: 5 (50%);

поражения: 3 (30%);

забито голов: 13;

пропущено голов: 10;

забито голов за игру: 1.30;

пропущено голов за игру: 1.00;

сухие матчи: 2 (20%);

обе забьют: 6 (60%);

удары: 12.11;

удары (соперник): 7.56;

удары в створ: 3.56;

удары в створ (соперник): 3.11;

владение: 55.33%;

владение (соперник): 43.78%;

угловые: 4.78;

угловые (соперник): 3.00;

нарушения: 15.00;

нарушения (соперник): 12.11;

офсайды: 0.63;

офсайды (соперник): 1.50;

желтые карточки: 2.00;

желтые карточки (соперник): 2.00;

красные карточки: 0;

красные карточки (соперник): 0.13.

Пока что лучший бомбардир сборной Камеруна на Кубке африканских наций – Франк Магри, забивший гол в одном матче, а ассист в активе Жоржа-Кевина Н’Куду.

Вероятный состав сборной Камеруна на матч с Сенегалом:

Ондоа Джозеф;

Кастеллетто Жан-Шарль;

Ву Кристофер;

Мукуди Ароль;

Йонгва Дарлин;

Нтчам Оливье;

Кеман Оливье;

Замбо-Ангисса Андре-Франк;

Магри Франк;

Токо-Экамби Карл;

Н’Куду Жорж-Кевин.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Сенегал – Камерун

История противостояния команд насчитывает 12 матчей, в которых пять раз побеждал Сенегал, а три раза победа доставалась сборной Камеруна. Сенегал забил в ворота соперника 11 голов, а самая крупная победа – 2:0, отметим, что в среднем Сенегал забивает по 0.92 гола за игру. Камерун ответил 8 забитыми голами и тремя победами со счетом 1:0, 1:0 и 2:1, в среднем Камерун забивает сопернику по 0.67 гола за матч. Отметим, самая результативная встреча команд закончилась со счетом 3:2 в польщу Сенегала, а самая результативная ничья – 1:1.

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

16.10.23 Сенегал – Камерун: 1:0;

28.01.17 Сенегал – Камерун: 0:0 (пен);

09.02.05 Камерун – Сенегал: 1:0;

10.02.02 (пен) Камерун – Сенегал: 0:0;

13.01.00 Сенегал – Камерун: 0:0.

Сенегал не проигрывает с сентября, а Камерун не знает поражений с октября 2023 года, впрочем, на наш взгляд, хозяева пребывают в чуть более лучшей игровой форме – сенегальцы в последних пяти матчах одержали четыре победы и лишь однажды сыграли вничью, а вот Камерун потерпел одно поражение, одержал олдну победу и трижды сыграл вничью. Предположим, что Сенегал выиграет матч с минимальной разницей в счете. Для заключения пари выберем букмекерскую контору «Бетбум», которая дает на победу Сенегала коэфф 1.88, на ТМ 2.5 дает коэфф 1.44, а на ОЗ (нет) – 1.58. Что касается оценки других исходов, то на ничью можно поставить с коэффом 3.30, а победа Камеруна принесет потенциальный выигрыш с котировкой 4.64.

Наши варианты ставки на игру:

победа Сенегала – 1.88;

ТМ 2.5 – 3.30;

ОЗ (нет) – 4.64.

Где смотреть матч Сенегал – Камерун

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