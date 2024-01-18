Сенегал – Камерун: прогноз на матч 19 января 2024, Кубок африканских наций
В пятницу, 19 января, сборная Сенегала сыграет с Камеруном в рамках 2 тура групповой стадии Кубка африканских наций. Игра пройдет в квартете C. Поединок проведут в городе Ямусукро в Кот-д’Ивуаре, на «Стадионе им. Шарля Конана Банни», встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что в день матча в Ямусукро будет наблюдаться легкая дымка, а температура воздуха будет равна 24 градусам тепла – довольно благоприятные условия для предстоящей встречи.
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
Рекомендованные варианты ставки на игру:
- победа Сенегала – 1.88;
- ТМ 2.5 – 3.30;
- ОЗ (нет) – 4.64.
Сборная Сенегала – выигрывала Кубок африканских наций в 2021 году, а в 2022 и 2019 годах команда брала серебряные медали турнира. Отметим, «Львам Теранги» будет противостоять сборная Камеруна. «Неукротимые львы» пять раз выигрывали Кубок африканских наций – в 1984, 1988, 2000,2002,2017 годах, а в 1986 и 2008 годах брали серебряные медали турнира. Наш прогноз на матч Сенегал – Камерун поможет вам сделать осмысленную ставку на предстящую встречу.
Сенегал
Сборная Сенегала в первом туре групповой стадии Кубка африканских наций без особых проблем справилась со сборной Гамбии – 3:0. Голами в составе «Львов Теранги» отметились Пап Гуйе и Ламин Камара – игрок оформил дубль. Ассисты на свой счет записали Мане, Сарр, Ндиайе.
В последних десяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:
- 15.01.24 Сенегал – Гамбия: 3:0;
- 08.01.24 Сенегал – Нигер: 1:0;
- 21.11.23 Того – Сенегал: 0:0;
- 18.11.23 Сенегал – Южный Судан: 4:0;
- 16.10.23 Сенегал – Камерун: 1:0;
- 12.09.23 Сенегал – Алжир: 0:1;
- 09.09.23 Сенегал – Руанда: 1:1;
- 20.06.23 Бразилия – Сенегал: 2:4;
- 17.06.23 Бенин – Сенегал: 1:1;
- 28.03.23 Мозамбик – Сенегал: 0:0.
Приводим подробную статистику последних десяти матчей команды:
- победы: 6 (60%);
- ничьи: 3 (30%);
- поражения: 1 (10%);
- забито голов: 16;
- пропущено голов: 5;
- среднее количество голов за игру: 1.60 (забито);
- 0.50 (пропущено);
- сухие матчи: 6 (60%);
- обе забьют: 3 (30%);
- удары: 12.00;
- удары (соперник): 8.30;
- удары в створ: 5.00;
- удары в створ (соперник): 2.40;
- владение: 53.70%;
- владение (соперник): 46.30%;
- угловые: 5.30;
- угловые (соперник): 3.70;
- нарушения: 13.00;
- нарушения (соперник): 10.75;
- офсайды: 3.00;
- офсайды (соперник): 2.00;
- желтые карточки: 1.20;
- желтые карточки (соперник): 1.60;
- красные карточки: 0;
- красные карточки (соперник): 0.10.
Лидеры по забитым по голам – Ламин Камара. Форвард забил два гола, еще гол на счету Папа Гуйе. Садио Мане отдал ассист, еще по ассисту отдали Исмаила Сарр и Ллиман Ндиайе.
Вероятный состав сборной Сенегала на матч с Камеруном:
- Менди Эдуар
- Кулибали Калиду
- Диалло Абду
- Ньякат Мусса
- Дьятта Крепен
- Камара Ламин
- Гуйе Папе
- Якобс Исмаил
- Сарр Исмаила
- Диалло Хабиб
- Мане Садио
Камерун
Сборная Камеруна в первом туре групповой стадии КАФ сыграла с Гвинеей вничью. Игра закончилась со счетом 1:1, гол на свой счет в составе Камеруна записал Франк Магри, а Н’Куду стал автором ассиста.
Последние десять матчей команда провела следующим образом:
- 15.01.24 Камерун – Гвинея: 1:1;
- 09.01.24 Замбия – Камерун: 1:1;
- 21.11.23 Ливия – Камерун: 1:1;
- 17.11.23 Камерун – Маврикий: 3:0;
- 16.10.23 Сенегал – Камерун: 1:0;
- 12.10.23 Россия – Камерун: 1:0;
- 12.09.23 Камерун – Бурунди: 3:0;
- 11.06.23 Мексика – Камерун: 2:2;
- 28.03.23 Намибия – Камерун: 2:1;
- 24.03.23 Камерун – Намибия: 1:1.
Приводим подробную статистику команды последних десяти матчах:
- победы: 2 (20%);
- ничьи: 5 (50%);
- поражения: 3 (30%);
- забито голов: 13;
- пропущено голов: 10;
- забито голов за игру: 1.30;
- пропущено голов за игру: 1.00;
- сухие матчи: 2 (20%);
- обе забьют: 6 (60%);
- удары: 12.11;
- удары (соперник): 7.56;
- удары в створ: 3.56;
- удары в створ (соперник): 3.11;
- владение: 55.33%;
- владение (соперник): 43.78%;
- угловые: 4.78;
- угловые (соперник): 3.00;
- нарушения: 15.00;
- нарушения (соперник): 12.11;
- офсайды: 0.63;
- офсайды (соперник): 1.50;
- желтые карточки: 2.00;
- желтые карточки (соперник): 2.00;
- красные карточки: 0;
- красные карточки (соперник): 0.13.
Пока что лучший бомбардир сборной Камеруна на Кубке африканских наций – Франк Магри, забивший гол в одном матче, а ассист в активе Жоржа-Кевина Н’Куду.
Вероятный состав сборной Камеруна на матч с Сенегалом:
- Ондоа Джозеф;
- Кастеллетто Жан-Шарль;
- Ву Кристофер;
- Мукуди Ароль;
- Йонгва Дарлин;
- Нтчам Оливье;
- Кеман Оливье;
- Замбо-Ангисса Андре-Франк;
- Магри Франк;
- Токо-Экамби Карл;
- Н’Куду Жорж-Кевин.
Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Сенегал – Камерун
История противостояния команд насчитывает 12 матчей, в которых пять раз побеждал Сенегал, а три раза победа доставалась сборной Камеруна. Сенегал забил в ворота соперника 11 голов, а самая крупная победа – 2:0, отметим, что в среднем Сенегал забивает по 0.92 гола за игру. Камерун ответил 8 забитыми голами и тремя победами со счетом 1:0, 1:0 и 2:1, в среднем Камерун забивает сопернику по 0.67 гола за матч. Отметим, самая результативная встреча команд закончилась со счетом 3:2 в польщу Сенегала, а самая результативная ничья – 1:1.
В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:
- 16.10.23 Сенегал – Камерун: 1:0;
- 28.01.17 Сенегал – Камерун: 0:0 (пен);
- 09.02.05 Камерун – Сенегал: 1:0;
- 10.02.02 (пен) Камерун – Сенегал: 0:0;
- 13.01.00 Сенегал – Камерун: 0:0.
Сенегал не проигрывает с сентября, а Камерун не знает поражений с октября 2023 года, впрочем, на наш взгляд, хозяева пребывают в чуть более лучшей игровой форме – сенегальцы в последних пяти матчах одержали четыре победы и лишь однажды сыграли вничью, а вот Камерун потерпел одно поражение, одержал олдну победу и трижды сыграл вничью. Предположим, что Сенегал выиграет матч с минимальной разницей в счете. Для заключения пари выберем букмекерскую контору «Бетбум», которая дает на победу Сенегала коэфф 1.88, на ТМ 2.5 дает коэфф 1.44, а на ОЗ (нет) – 1.58. Что касается оценки других исходов, то на ничью можно поставить с коэффом 3.30, а победа Камеруна принесет потенциальный выигрыш с котировкой 4.64.
Наши варианты ставки на игру:
- победа Сенегала – 1.88;
- ТМ 2.5 – 3.30;
- ОЗ (нет) – 4.64.
Где смотреть матч Сенегал – Камерун
🌟Забирай фрибет до 7 000₽ и сделай футбольные вечера еще жарче!🔥
- Дата проведения
- 19 января, 20.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
- Голы:
- 1:0 – 16 Сарр, 2:0 – 71 Диалло, 2:1 – 83 Кастеллетто, 3:1 – 90 Мане.
-
Сенегал –
Менди, Кулибали, Диалло, Якобс, Камара (Сисс, 90), Гуйе, Сарр (Гуйе, 74), Диатта, Мане, Сарр (Ндиай, 82), Диалло (Джексон, 81).
-
Камерун –
Онана, Тшато (Тчамадью, 90), Кастеллетто, Ву, Толо, Кеман, Замбо-Ангисса, Неу (Нтчам, 79), Нкуду, Нгамале (Пеми, 74), Магри.
- Предупреждения:
- Кеман (45), Кастеллетто (48), Диалло (58), Неу (75).