Сенегал – Камерун: прогноз на матч 19 января 2024, Кубок африканских наций

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В пятницу, 19 января, сборная Сенегала сыграет с Камеруном в рамках 2 тура групповой стадии Кубка африканских наций. Игра пройдет в квартете C. Поединок проведут в городе Ямусукро в Кот-д’Ивуаре, на «Стадионе им. Шарля Конана Банни», встреча начнется в 20:00 по московскому времени. Ожидается, что в день матча в Ямусукро будет наблюдаться легкая дымка, а температура воздуха будет равна 24 градусам тепла – довольно благоприятные условия для предстоящей встречи.

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Рекомендованные варианты ставки на игру:

  • победа Сенегала – 1.88;
  • ТМ 2.5 – 3.30;
  • ОЗ (нет) – 4.64.

Сборная Сенегала – выигрывала Кубок африканских наций в 2021 году, а в 2022 и 2019 годах команда брала серебряные медали турнира. Отметим, «Львам Теранги» будет противостоять сборная Камеруна. «Неукротимые львы» пять раз выигрывали Кубок африканских наций – в 1984, 1988, 2000,2002,2017 годах, а в 1986 и 2008 годах брали серебряные медали турнира. Наш прогноз на матч Сенегал – Камерун поможет вам сделать осмысленную ставку на предстящую встречу.

Сенегал

 

Сборная Сенегала в первом туре групповой стадии Кубка африканских наций без особых проблем справилась со сборной Гамбии – 3:0. Голами в составе «Львов Теранги» отметились Пап Гуйе и Ламин Камара – игрок оформил дубль. Ассисты на свой счет записали Мане, Сарр, Ндиайе.

В последних десяти матчах команда продемонстрировала следующие результаты:

  • 15.01.24 Сенегал – Гамбия: 3:0;
  • 08.01.24 Сенегал – Нигер: 1:0;
  • 21.11.23 Того – Сенегал: 0:0;
  • 18.11.23 Сенегал – Южный Судан: 4:0;
  • 16.10.23 Сенегал – Камерун: 1:0;
  • 12.09.23 Сенегал – Алжир: 0:1;
  • 09.09.23 Сенегал – Руанда: 1:1;
  • 20.06.23 Бразилия – Сенегал: 2:4;
  • 17.06.23 Бенин – Сенегал: 1:1;
  • 28.03.23 Мозамбик – Сенегал: 0:0.

Приводим подробную статистику последних десяти матчей команды:

  • победы: 6 (60%);
  • ничьи: 3 (30%);
  • поражения: 1 (10%);
  • забито голов: 16;
  • пропущено голов: 5;
  • среднее количество голов за игру: 1.60 (забито);
  • 0.50 (пропущено);
  • сухие матчи: 6 (60%);
  • обе забьют: 3 (30%);
  • удары: 12.00;
  • удары (соперник): 8.30;
  • удары в створ: 5.00;
  • удары в створ (соперник): 2.40;
  • владение: 53.70%;
  • владение (соперник): 46.30%;
  • угловые: 5.30;
  • угловые (соперник): 3.70;
  • нарушения: 13.00;
  • нарушения (соперник): 10.75;
  • офсайды: 3.00;
  • офсайды (соперник): 2.00;
  • желтые карточки: 1.20;
  • желтые карточки (соперник): 1.60;
  • красные карточки: 0;
  • красные карточки (соперник): 0.10.

Лидеры по забитым по голам – Ламин Камара. Форвард забил два гола, еще гол на счету Папа Гуйе. Садио Мане отдал ассист, еще по ассисту отдали Исмаила Сарр и Ллиман Ндиайе.

Вероятный состав сборной Сенегала на матч с Камеруном:

  • Менди Эдуар
  • Кулибали Калиду
  • Диалло Абду
  • Ньякат Мусса
  • Дьятта Крепен
  • Камара Ламин
  • Гуйе Папе
  • Якобс Исмаил
  • Сарр Исмаила
  • Диалло Хабиб
  • Мане Садио

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Камерун

 

Сборная Камеруна в первом туре групповой стадии КАФ сыграла с Гвинеей вничью. Игра закончилась со счетом 1:1, гол на свой счет в составе Камеруна записал Франк Магри, а Н’Куду стал автором ассиста.

Последние десять матчей команда провела следующим образом:

  • 15.01.24 Камерун – Гвинея: 1:1;
  • 09.01.24 Замбия – Камерун: 1:1;
  • 21.11.23 Ливия – Камерун: 1:1;
  • 17.11.23 Камерун – Маврикий: 3:0;
  • 16.10.23 Сенегал – Камерун: 1:0;
  • 12.10.23 Россия – Камерун: 1:0;
  • 12.09.23 Камерун – Бурунди: 3:0;
  • 11.06.23 Мексика – Камерун: 2:2;
  • 28.03.23 Намибия – Камерун: 2:1;
  • 24.03.23 Камерун – Намибия: 1:1.

Приводим подробную статистику команды последних десяти матчах:

  • победы: 2 (20%);
  • ничьи: 5 (50%);
  • поражения: 3 (30%);
  • забито голов: 13;
  • пропущено голов: 10;
  • забито голов за игру: 1.30;
  • пропущено голов за игру: 1.00;
  • сухие матчи: 2 (20%);
  • обе забьют: 6 (60%);
  • удары: 12.11;
  • удары (соперник): 7.56;
  • удары в створ: 3.56;
  • удары в створ (соперник): 3.11;
  • владение: 55.33%;
  • владение (соперник): 43.78%;
  • угловые: 4.78;
  • угловые (соперник): 3.00;
  • нарушения: 15.00;
  • нарушения (соперник): 12.11;
  • офсайды: 0.63;
  • офсайды (соперник): 1.50;
  • желтые карточки: 2.00;
  • желтые карточки (соперник): 2.00;
  • красные карточки: 0;
  • красные карточки (соперник): 0.13.

Пока что лучший бомбардир сборной Камеруна на Кубке африканских наций – Франк Магри, забивший гол в одном матче, а ассист в активе Жоржа-Кевина Н’Куду.

Вероятный состав сборной Камеруна на матч с Сенегалом:

  • Ондоа Джозеф;
  • Кастеллетто Жан-Шарль;
  • Ву Кристофер;
  • Мукуди Ароль;
  • Йонгва Дарлин;
  • Нтчам Оливье;
  • Кеман Оливье;
  • Замбо-Ангисса Андре-Франк;
  • Магри Франк;
  • Токо-Экамби Карл;
  • Н’Куду Жорж-Кевин.

Коэффициенты букмекеров и прогноз на матч Сенегал – Камерун

 

История противостояния команд насчитывает 12 матчей, в которых пять раз побеждал Сенегал, а три раза победа доставалась сборной Камеруна. Сенегал забил в ворота соперника 11 голов, а самая крупная победа – 2:0, отметим, что в среднем Сенегал забивает по 0.92 гола за игру. Камерун ответил 8 забитыми голами и тремя победами со счетом 1:0, 1:0 и 2:1, в среднем Камерун забивает сопернику по 0.67 гола за матч. Отметим, самая результативная встреча команд закончилась со счетом 3:2 в польщу Сенегала, а самая результативная ничья – 1:1. 

В последних пяти очных встречах были зафиксированы следующие результаты:

  • 16.10.23 Сенегал – Камерун: 1:0;
  • 28.01.17 Сенегал – Камерун: 0:0 (пен);
  • 09.02.05 Камерун – Сенегал: 1:0;
  • 10.02.02 (пен) Камерун – Сенегал: 0:0;
  • 13.01.00 Сенегал – Камерун: 0:0.

Сенегал не проигрывает с сентября, а Камерун не знает поражений с октября 2023 года, впрочем, на наш взгляд, хозяева пребывают в чуть более лучшей игровой форме – сенегальцы в последних пяти матчах одержали четыре победы и лишь однажды сыграли вничью, а вот Камерун потерпел одно поражение, одержал олдну победу и трижды сыграл вничью. Предположим, что Сенегал выиграет матч с минимальной разницей в счете. Для заключения пари выберем букмекерскую контору «Бетбум», которая дает на победу Сенегала коэфф 1.88, на ТМ 2.5 дает коэфф 1.44, а на ОЗ (нет) – 1.58. Что касается оценки других исходов, то на ничью можно поставить с коэффом 3.30, а победа Камеруна принесет потенциальный выигрыш с котировкой 4.64.

Наши варианты ставки на игру:

  • победа Сенегала – 1.88;
  • ТМ 2.5 – 3.30;
  • ОЗ (нет) – 4.64.

Где смотреть матч Сенегал – Камерун

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Сенегал – Камерун 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
19 января, 20.00, «Стадион Шарля Конана Банни»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – 16 Сарр, 2:0 – 71 Диалло, 2:1 – 83 Кастеллетто, 3:1 – 90 Мане.
СенегалМенди, Кулибали, Диалло, Якобс, Камара (Сисс, 90), Гуйе, Сарр (Гуйе, 74), Диатта, Мане, Сарр (Ндиай, 82), Диалло (Джексон, 81).
КамерунОнана, Тшато (Тчамадью, 90), Кастеллетто, Ву, Толо, Кеман, Замбо-Ангисса, Неу (Нтчам, 79), Нкуду, Нгамале (Пеми, 74), Магри.
Предупреждения:
Кеман (45), Кастеллетто (48), Диалло (58), Неу (75).
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