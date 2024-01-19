РБ Лейпциг – Байер где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Бундеслига (Чемпионат Германии) 20 января
В субботу, 20 января, сыграют РБ Лейпциг и Байер в 18 туре Бундеслиги (Чемпионата Германии по футболу).
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- Игра пройдет на стадионе «Ред Булл Арена Лейпциг».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч-ТВ.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют РБ Лейпциг – Байер
- Начало матча запланировано на 20:30 по московскому времени.
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