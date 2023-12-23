Хави и Лапорта хотят выиграть 2 трофея в этом сезоне. Тренер понимает, что будет уволен из «Барсы», если не возьмет ни одного титула

Хави и Жоан Лапорта намерены выиграть два титула в этом сезоне.

Президент и главный тренер «Барселоны» стараются сохранять оптимизм, несмотря на не самые удачные результаты в последнее время. По информации As, и , и убеждены, что розыгрыш Суперкубка Испании в январе станет поворотным моментом для команды.

Победа в этом турнире рассматривается как жизненная необходимость. Завоевание этого титула должно ослабить давление на клуб.

При этом ни тренер, ни президент не будут удовлетворены лишь одним титулом. Они верят, что «Барселона» сможет взять два трофея, как в прошлом сезоне. Основной задачей «блауграны» является победа в Суперкубке страны и . тоже будет воспринят очень позитивно.

Что касается Лиги чемпионов, то единственное требование заключается в том, чтобы выступать на самом высоком уровне и преодолевать этапы плей-офф с достоинством и профессионализмом.

Хави понимает, что будет уволен с занимаемой должности, если не выиграет ни одного трофея к концу сезона.

В данный момент « » занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков после 18 туров. Клуб отстает от «Реала» и «Жироны» на 7 баллов.

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