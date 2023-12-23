Хави и Лапорта хотят выиграть 2 трофея в этом сезоне. Тренер понимает, что будет уволен из «Барсы», если не возьмет ни одного титула

Теги Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Лига чемпионов УЕФА Жоан Лапорта Суперкубок Испании Футбол

Хави и Жоан Лапорта намерены выиграть два титула в этом сезоне.

Президент и главный тренер «Барселоны» стараются сохранять оптимизм, несмотря на не самые удачные результаты в последнее время. По информации As, и Лапорта, и Хави убеждены, что розыгрыш Суперкубка Испании в январе станет поворотным моментом для команды.

Победа в этом турнире рассматривается как жизненная необходимость. Завоевание этого титула должно ослабить давление на клуб. 

При этом ни тренер, ни президент не будут удовлетворены лишь одним титулом. Они верят, что «Барселона» сможет взять два трофея, как в прошлом сезоне. Основной задачей «блауграны» является победа в Суперкубке страны и Ла Лиге. Кубок Испании тоже будет воспринят очень позитивно.

Что касается Лиги чемпионов, то единственное требование заключается в том, чтобы выступать на самом высоком уровне и преодолевать этапы плей-офф с достоинством и профессионализмом.

Хави понимает, что будет уволен с занимаемой должности, если не выиграет ни одного трофея к концу сезона. 

В данный момент «Барселона» занимает 3-е место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 38 очков после 18 туров. Клуб отстает от «Реала» и «Жироны» на 7 баллов.

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

10 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну кубок Гампера точно должны взять
+9
-3
+6
Суперкубок при определёном везении можно зацепить. Остальное, если обьективно, без шансов увы
+3
-1
+2
Иными словами, единственный шанс Чави - копа дель рей и Суперкубок.
Надежда на то, что Реал посчитает эти цели не приоритетными? )
+1
0
+1
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Суперкубок при определёном везении можно зацепить. Остальное, если обьективно, без шансов увы
На дистанции и чемпионат возможен, если Виктор заиграет или Роберт воскреснет
+1
0
+1
Если он Леву не посадит на лавку, то будет 0 титулов, большая ошибка была брать этого пенсионера в команду. А у поляка всё отлично - всё выиграл в Баварии, а сейчас наслаждается жизнью в солнечной Барселоне после топового футбола в который он когда-то играл
0
0
0
Ждем конца сезона, ибо смотреть на это невозможно
0
0
0
Хорошая сказка, не останавливайтесь 🤞🏼
0
0
0
Ответ Ихарь Окенфэйлов
Суперкубок при определёном везении можно зацепить. Остальное, если обьективно, без шансов увы
А Кубок? Почему нет? Реал явно на чемпионате сосредоточится
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий