Боссы «Барсы» сохраняют веру в Хави, несмотря на поражение в Суперкубке. Работу тренера оценят по окончании сезона

Руководство «Барселоны» сохраняет веру в Хави.

Несмотря на поражение от «Реала» в Суперкубке Испании (1:4), доверие клуба к главному тренеру остается неизменным. выразил поддержку Хави после игры.

Президент «Барселоны» Лапорта, вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор считают, что в данный момент не стоит следует принимать радикальных решений, поскольку команда продолжает выступления в трех турнирах и сохраняет шансы на трофеи. По мнению руководителей «блауграны», оценку работы тренера нужно будет провести только по окончании сезона.

Отмечается, что позиция клуба может измениться, если «блаугране» будет угрожать непопадание в зону Лиги чемпионов. Однако боссы «Барсы» не верят, что это произойдет.

Сам Хави разочарован поражением в Суперкубке, но верит, что сможет изменить ситуацию. Тренер намерен продолжать борьбу за победу в остальных турнирах.

После 19 проведенных туров « » набрала 41 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда Хави отстает от лидирующей «Жироны» на 8 баллов при матче в запасе.

Деку о Хави: «Барса» по-прежнему всецело ему доверяет. Поражение от «Реала» нужно проанализировать, но оно ничего не меняет»