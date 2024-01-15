Боссы «Барсы» сохраняют веру в Хави, несмотря на поражение в Суперкубке. Работу тренера оценят по окончании сезона

Теги Барселона Хави Деку Ла Лига Жоан Лапорта Суперкубок Испании Рафа Юсте Футбол

Руководство «Барселоны» сохраняет веру в Хави.

Несмотря на поражение от «Реала» в Суперкубке Испании (1:4), доверие клуба к главному тренеру остается неизменным. Жоан Лапорта выразил поддержку Хави после игры. 

Президент «Барселоны» Лапорта, вице-президент клуба Рафа Юсте и спортивный директор Деку считают, что в данный момент не стоит следует принимать радикальных решений, поскольку команда продолжает выступления в трех турнирах и сохраняет шансы на трофеи. По мнению руководителей «блауграны», оценку работы тренера нужно будет провести только по окончании сезона. 

Отмечается, что позиция клуба может измениться, если «блаугране» будет угрожать непопадание в зону Лиги чемпионов. Однако боссы «Барсы» не верят, что это произойдет. 

Сам Хави разочарован поражением в Суперкубке, но верит, что сможет изменить ситуацию. Тренер намерен продолжать борьбу за победу в остальных турнирах. 

После 19 проведенных туров Ла Лиги «Барселона» набрала 41 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице. Команда Хави отстает от лидирующей «Жироны» на 8 баллов при матче в запасе. 

Деку о Хави: «Барса» по-прежнему всецело ему доверяет. Поражение от «Реала» нужно проанализировать, но оно ничего не меняет»

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13 комментариев
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Xavi с детства в системе клуба и не может жить без барсы.Оставьте его агрономом клуба
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На сегодняшний день два клуба сохраняют веру в своих физруков по не понятным причинам, как будто у них компромат на всё руководство, это МЮ и Барса, так и будут посмешищами для публики и говорить о былых заслугах только, пока эти двое за работой…
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Оставьте Хави, пусть работает! А то еще не дай Бог, нормальный тренер придет
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Чем дольше этот физрук будет работать, тем лучше остальным клубам.
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Я бы посмотрел на Тен Хага в Барсе, а Хави в Маню)
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Гномович уже в комментариях, я его чувствую.
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до конца сезона будут соревноваться с 7хагом кто хуже
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И это хорошо.
Болельщик Реала
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Вот и отличненько. Больше позора!
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Папа Карло вздохнул спокойно 😉
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Гномович уже в комментариях, я его чувствую.
Комментарий удален модератором
Ответ Roman
Я бы посмотрел на Тен Хага в Барсе, а Хави в Маню)
Вместо бездаря Рафиньи бездарь Антони?🤔
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Ответ Стахович
Вместо бездаря Рафиньи бездарь Антони?🤔
Рафинья не так плох
Антони чтоб набрать хотя бы текущий результат Рафиньи надо еще сезонов 5 минимум
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Ответ Стахович
Вместо бездаря Рафиньи бездарь Антони?🤔
Шутки шутками, а мне действительно думается, что у тен Хага дело лучше пойдет в Барселоне.
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