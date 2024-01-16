Депутат Журова о жалобах Кругового на рост цен: «Не думаю, что футболисты вообще в магазин ходят и следят за этим»
Светлана Журова прокомментировала жалобы Данила Кругового на рост цен.
В декабре защитник «Зенита» сказал: «Цены растут, а зарплаты – нет. Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше за 20 можно было купить».
«Футболисты жалуются на рост цен на продукты? Я не думаю, что они вообще в магазин ходят и следят за этим. Может, это жены рассказывают футболистам о том, что цены растут. Для меня это странная история.
Говорят, что зарплаты не растут? Журналисты специально задали этот вопрос, чтобы спровоцировать общество. А люди начнут говорить: «Ребят, вам ли жаловаться?» Так что это провокация. Только не знаю, зачем это нужно.
Лично я не ощутила рост цен на яйца. Ем их нечасто, к тому же был пост. А если в целом, то да, мы обсуждали этот вопрос с коллегами: и на заседаниях, и у президента в прямом эфире спрашивали. Это беспокоит людей. Как я понимаю, меры сейчас принимаются», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.
Это вам показалось, я ничего не заметила.
Это даже для депутата слишком.
Не заметила она роста…она реально живет в другой вселенной и не понимает реальности происходящего искренне не понимая !
бгг