Депутат Журова о жалобах Кругового на рост цен: «Не думаю, что футболисты вообще в магазин ходят и следят за этим»

Теги Зенит премьер-лига Россия Светлана Журова Государственная дума Данил Круговой деньги Футбол

Светлана Журова прокомментировала жалобы Данила Кругового на рост цен.

В декабре защитник «Зенита» сказал: «Цены растут, а зарплаты – нет. Уже хлеб стоит 100 рублей, хотя раньше за 20 можно было купить».

«Футболисты жалуются на рост цен на продукты? Я не думаю, что они вообще в магазин ходят и следят за этим. Может, это жены рассказывают футболистам о том, что цены растут. Для меня это странная история.

Говорят, что зарплаты не растут? Журналисты специально задали этот вопрос, чтобы спровоцировать общество. А люди начнут говорить: «Ребят, вам ли жаловаться?» Так что это провокация. Только не знаю, зачем это нужно.

Лично я не ощутила рост цен на яйца. Ем их нечасто, к тому же был пост. А если в целом, то да, мы обсуждали этот вопрос с коллегами: и на заседаниях, и у президента в прямом эфире спрашивали. Это беспокоит людей. Как я понимаю, меры сейчас принимаются», – сказала олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Журова.

Материалы по теме

54 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ну ты то по магазинам ходишь, рот бы закрыла уже свой
+136
-2
+134
Не заметила роста цен на яйца с з/п 500 тысяч в месяц? Странно.
+79
-1
+78
"Лично я не ощутила рост цен на яйца. хотела купить яйцо Фаберже, оно как стоило 5 млн долларов, так и стоит"
+51
-1
+50
В нормальной стране персонажи как Журова и Валуев никогда не были бы депутатами
+40
-6
+34
А депутаты?)
+18
0
+18
"Лично я не ощутила рост цен на яйца". Слуги народа как всегда находятся от народа на приличном расстоянии. Сложно не заметить стремительный рост цен на яйца, практически удвоившиеся буквально за несколько месяцев.
+16
0
+16
Правильно, в стране ведь одни футболисты
+16
0
+16
Ответ Hitgoe Himgob
Ну ты то по магазинам ходишь, рот бы закрыла уже свой
С высунутым языком - это сложно
+14
0
+14
Эта идиотка голосует за принятие законов, которые определяют жизнь общества.
+10
0
+10
Просто не думаю надо было предложение закончить
+9
0
+9
Ответ seppblatter@mail.ru
Не заметила роста цен на яйца с з/п 500 тысяч в месяц? Странно.
500 - это маловато, скорее 5 млн)
+8
-1
+7
Интересно,чем она думает,перед тем, как говорит? По ее логике, если футболисты не знают о росте цен,то в стране все хорошо.
+5
0
+5
с такой зарплатой как у нее я бы тоже не ощутил рост цен на что либо, а не только на яйца.
+6
-1
+5
Депутат Журова о жалобах Кругового на рост цен: "Не думаю - нечем".
+5
0
+5
Ну вообще то это наша с вами вина, что такие персонажи как Журова сидят в Госдуме и кнопки жмут. И не думают.
+5
0
+5
Сама-то давно в магазине была? Ювелирный не считается.
+3
0
+3
ну это показывает кто оторван от реальности, а кто нет....
+3
0
+3
Рост цен?
Это вам показалось, я ничего не заметила.

Это даже для депутата слишком.
+2
0
+2
Што хочет сказать эта клуша? Што чёрное это белое?
+2
0
+2
А если пожалуется не богатый футболист,а простой рабочий,что-то поменяется?)
+4
-2
+2
Конечно она не ощутила
+2
-1
+1
Депутатки журовы не относятся к Россиянам. Они чужие.
+1
0
+1
С зп в 500 тысяч конечно, врядли можно какое нибудь подорожание заметить
+1
0
+1
Ответ Сергей48
А депутаты?)
и депутаты не ходят.
+2
-1
+1
Вот несколько цифр на сайте Ростстата - за год яйца подорожали более чем на 60%, мясо птицы на 26 %, плодоовощная продукция на 24%. Но есть и подешевление - Масло на 1,4 %,крупы на 2,4%
+1
0
+1
Совести нет у человека вообще !!!
Не заметила она роста…она реально живет в другой вселенной и не понимает реальности происходящего искренне не понимая !
+1
0
+1
Иногда лучше жевать, нежели говорить. Светке рекомендую жевать вечно. Причем абсолютно без разницы что именно жевать))
+1
0
+1
А что, футболисты не люди что ли? Богатые, но люди. А вот депутаты нет, не люди.
+1
0
+1
кто-нибудь видел депутата госдумы в обычном магазине?

бгг
+1
-1
0
Цитата Тесака как никогда в тему.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий